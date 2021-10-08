Điểm mặt 3 kiểu váy “có độ phủ sóng dày đặc” và đốn gục trái tim của hàng triệu chị em phụ nữ trong mùa thu đông năm nay

Làm đẹp 08/10/2021 00:35

Điểm mặt 3 kiểu váy đang làm mưa làm gió trong mùa thu đông năm 2021, đặc biệt các item này rất được lòng các tín đồ mê thời trang, khám phá ngay...

Nếu như nàng đang phân vân trong việc chọn lựa cho mình những mẫu váy sành điệu và bắt mắt, hợp style… trong mùa thu đông 2021 mà vẫn chưa tìm thấy mẫu nào ưng ý, thì có thể tham khảo ngay những item chuẩn quý cô sành điệu dưới đây…

  1. Váy tay bồng dáng lửng chuẩn quý cô
Điểm mặt 3 kiểu váy “có độ phủ sóng dày đặc” và đốn gục trái tim của hàng triệu chị em phụ nữ trong mùa thu đông năm nay - Ảnh 1
Váy tay bồng lửng giúp nàng trở nên thanh thoát và chuẩn quý cô trong mắt người đối diện - Ảnh minh họa

Váy tay bồng dáng lửng là một trong những item ruột của hội chị em trong mùa thu đông 2021.

Với phong cách thiết kế nền nã và không kém phần thanh lịch, nữ tính… giúp phái đẹp lên đồ đến đâu xinh xuất sắc và chuẩn quý cô sành điệu đến đó.

  1. Váy hoa trang nhã đẹp xuất sắc
Điểm mặt 3 kiểu váy “có độ phủ sóng dày đặc” và đốn gục trái tim của hàng triệu chị em phụ nữ trong mùa thu đông năm nay - Ảnh 2
Váy hoa nhí trang nhã, sinh ra là để dành cho những cô nàng ưa chuộng phong cách bánh bèo, công chúa, tiểu thư - Ảnh minh họa

Những cô nàng chuộng phong cách bèo, tiểu thư, công chúa thì có thể chọn kiểu váy này để xúng xính trong mùa thu năm nay.

Đối với item này các nàng có thể mix cùng với boot hoặc giày cao gót mũi nhọn đều được.

  1. Váy denim kiểu chiết eo duyên dáng
Điểm mặt 3 kiểu váy “có độ phủ sóng dày đặc” và đốn gục trái tim của hàng triệu chị em phụ nữ trong mùa thu đông năm nay - Ảnh 3

Váy denim kiểu chiết eo, rất hợp với những cô nàng sở hữu vòng eo 56

- Ảnh minh họa

Kiểu váy này đặc biệt dành cho những quý cô chuẩn vòng eo Ngọc Trinh thì mặc lên rất đẹp.

Kiểu này không màu mè hoa lá, cũng không diêm dúa hay sặc sỡ như những item khác, tuy nhiên vẫn không kém phần trẻ trung, năng động và cá tính…

Thế nên, với những cô nàng ưa sự đơn giản thì đây chính là item sinh ra để dành riêng cho các nàng.

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