Chọn 1 trong 3 lá bài tarot để xem đường tình duyên của bạn trong tháng 10 có những điểm gì khởi sắc?

Vũ trụ đang ban phước lành gì đến cho chuyện tình cảm của các bạn trong tháng 10 này? khám phá thông điệp bất ngờ và món quà bí mật về tình yêu… bằng cách chọn cho mình 1 trong 3 lá bài mà bạn cảm thấy mình bị thu hút nhất…

Do đó, để mở lòng đón nhận tình cảm của một người nữ nhân hay nam nhân nào đó thì bạn cần đối phương phải chứng minh được cho mình rằng, họ có thể mang đến cho bạn cảm giác đáng tin cậy và sự an toàn.

Queen of Pentacles là lá bài mang thông điệp rằng, bạn là một người yêu ai thì sẽ yêu rất nồng nàn, tuy nhiên vẫn không kém phần lý trí.

Một anh chàng, cô nàng mà cân bằng được cả hai yếu tố lý trí và tình cảm trong tình yêu, thì cái kết của chuyện tình sẽ là rất đẹp, hoặc chí ít thì cũng sẽ giúp bạn tránh bị tổn thương trong chuyện tình cảm.

Thêm vào đó, lá bài Queen of Pentacles này cũng muốn chuyển đến bạn một thông điệp khác nữa, đó chính là ở thời điểm hiện tại bạn không để tâm quá nhiều đến chuyện tình cảm riêng tư, bởi vì bản thân bạn đang cảm thấy rất hài lòng với thế giới của riêng mình.

Cho nên, dù đã yêu một ai đó hay đang độc thân thì bạn vẫn là người dạt dào năng lượng tích cực, giàu cảm hứng sáng tạo và luôn biết cách làm cho bản thân mình được hạnh phúc trọn vẹn với cuộc sống của chính mình.

4 of Cups

4 of Cups là lá bài mang thông điệp bạn cần chữa lành tổn thương trước khi bước vào một mối quan hệ tình yêu với người mới... Ảnh minh họa

Với những bạn chọn lá bài 4 of Cups thì mình thấy rằng, hiện tại các bạn vẫn còn đang mang trong lòng mình những tổn thương rất nặng nề từ mối quan hệ cũ.

Thế nên bạn luôn trong tư thế co rúm mình lại, không dám mở lòng ra để đón nhận tình cảm của bất kì một ai.

Đúng như ông bà thường bảo: “con chim gãy cánh thì sợ cành cong”, còn riêng với các bạn thì lại rất sợ mình sẽ lại bị tổn thương như trong mối quan hệ cũ.

Chính vì nỗi sợ này mà các bạn đã đánh mất đi rất nhiều cơ hội trong chuyện tình cảm, đồng thời nó cũng là nguyên nhân cốt lõi khiến cho người mới của bạn cũng vì bị bạn làm tổn thương mà phải rời đi.

Do đó, trong tháng 10 này là khoảng thời gian lý tưởng để bạn chữa lành những tổn thương trong mối quan hệ trước kia, làm lành với quá khứ và sống một cuộc đời thật vui vẻ, hạnh phúc và ý nghĩa trước khi bước vào một mối quan hệ nào khác.

Bởi chỉ khi bạn đủ dũng khí để lột xác, nỗ lực để chữa lành đứa trẻ bên trong mình, hoàn thiện bản thân và bước tiếp trên cuộc hành trình của mình, thì khi này phước lành của vũ trụ mới xuất hiện và mang đến cho bạn những điều tốt lành mà bạn xứng đáng được nhận.

Ten of Pentacles

Ten of Pentacles là lá bài mang thông điệp của sự đủ đầy, giàu có, thịnh vượng... Ảnh minh họa

Ten of Pentacles là lá bài mang thông điệp của sự đủ đầy, dồi dào, trù phú, thịnh vượng, niềm hạnh phúc và sự may mắn.

Trước khi đọc thông điệp từ lá bài này cho các bạn, thì mình xin được dành ít phút để chúc mừng tất cả các bạn, những người đã may mắn khi chọn được lá bài mang nguồn năng lượng tích cực, dạt dào cảm hứng yêu thương và hứa hẹn một tương lai rất viên mãn đang chờ đón các bạn ở phía trước.

Mình thấy rằng, trong lá bài này có tới hai thông điệp ý nghĩa và may mắn dành cho những bạn đã có đôi có cặp và các bạn còn độc thân.

Đầu tiên là với những bạn đã có đôi có cặp, thì trong tháng 10 này rất có thể các bạn sẽ có tin vui, sẽ là một lời hẹn ước từ đối phương, chiếc nhẫn hoặc là một cái đám cưới đang sắp diễn ra.

Tiếp đến là với những bạn đang độc thân, thì trong tháng 10 này rất có thể các bạn sẽ gặp được nửa kia của mình.

Anh ấy, hoặc cô ấy sẽ là một người rất có tiềm năng để đi lâu dài cùng bạn, cả hai sẽ có một ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười, niềm vui, những đứa trẻ, tình yêu và đầy đủ tiện nghi vật chất để bạn sống một cuộc đời thật trọn vẹn bên người bạn đời của mình.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo vì vậy quý độc giả hãy đón nhận thông điệp dựa trên tinh thần cởi mở và có chọn lọc*