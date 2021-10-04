Khám phá sự may mắn, món quà và thông điệp từ vũ trụ gửi đến cho bạn bằng cách hãy chọn ngay cho mình 1 trong 3 lá bài tarot mà bản thân cảm thấy bị thu hút nhất

Yêu - Hôn nhân 04/10/2021 17:36

Tuần mới của bạn như thế nào? bạn nhận được món quà may mắn nào từ vũ trụ? khám phá món quà bí ẩn và lời tiên đoán từ đội hướng dẫn tâm linh của bạn bằng cách chọn cho mình 1 trong 3 lá bài tarot mà bạn cảm thấy bị thu hút nhất...

Tuần mới của bạn như thế nào? bạn nhận được món quà may mắn nào từ vũ trụ? khám phá món quà bí ẩn và lời tiên đoán từ đội hướng dẫn tâm linh của bạn bằng cách chọn cho mình 1 trong 3 lá bài dưới đây…

Strength

Khám phá sự may mắn, món quà và thông điệp từ vũ trụ gửi đến cho bạn bằng cách hãy chọn ngay cho mình 1 trong 3 lá bài tarot mà bản thân cảm thấy bị thu hút nhất - Ảnh 1

Strength, lá bài tarot mang thông điệp của sự mạnh mẽ, kiên cường - Ảnh minh họa

Lá bài Strength muốn truyền đến bạn thông điệp rằng:"bạn là một người kiên cường và có đủ sức mạnh để chinh phục mọi thử thách trong cuộc sống”.

Thế nên, dù là tình hình tài chính của bạn trước đó hay khoảng thời gian này có như thế nào đi chăng nữa, thì nhờ vào sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân bạn sẽ dần thoát được cảnh khó khăn về tài chính trong gia đoạn này.

Riêng với những bạn đang mong muốn tìm kiếm thêm một nguồn thu nhập đến từ một cơ hội nào khác ví như công việc làm thêm hay kinh doanh riêng, hoặc được tăng lương… thì những mong muốn của bạn sẽ sớm thành hiện thực.

Queen of Pentacles

Khám phá sự may mắn, món quà và thông điệp từ vũ trụ gửi đến cho bạn bằng cách hãy chọn ngay cho mình 1 trong 3 lá bài tarot mà bản thân cảm thấy bị thu hút nhất - Ảnh 2

Queen of Pentacles, mang ý nghĩa của sự giàu có và thịnh vượng... Ảnh minh họa

Lá bài Queen of Pentacles mang thông điệp của sự giàu có, thịnh vượng. Trong thời gian qua bạn đã khá vất vả để kiếm tiền thậm chí có bạn còn rất khó khăn trong việc kiếm tiền vì bị mất việc làm dẫn đến mất thu nhập.

Tuy nhiên sau cơn mưa trời lại sáng, cũng vậy trong khoảng thời gian này tình hình khó khăn chung do dịch bệnh đã dần qua đi.

Do đó với những bạn đang có việc làm, thì rất có thể bạn sẽ nhận được thêm một khoản thu nhập đến từ việc khen thưởng từ cấp trên nhờ hoàn thành xuất sắc công việc, hoặc cũng có thể bạn sẽ nhận được một vài món quà tặng nho nhỏ từ ai đó chẳng hạn như bạn bè hoặc người thân…

Riêng với những bạn bị mất việc làm do dịch bệnh, thì sẽ sớm thôi các bạn sẽ có được công việc với mức lương cao và được tưởng thưởng xứng đáng với vị trí công việc và năng lực của mình.

King of Swords

Khám phá sự may mắn, món quà và thông điệp từ vũ trụ gửi đến cho bạn bằng cách hãy chọn ngay cho mình 1 trong 3 lá bài tarot mà bản thân cảm thấy bị thu hút nhất - Ảnh 3

King of Swords là lá bài mang thông điệp của niềm tin vào tâm linh, trực giác... Ảnh minh họa

King of Swords là lá bài thể hiện thông điệp bạn là một người rất có niềm tin vào bản thân.

Trong tuần này, bạn sẽ gặp một vài người quý nhân phù trợ, họ có thể đến theo nhiều hình thức khác nhau để giúp đỡ bạn trong công việc, phát triển bản thân và định hướng tương lai.

Nếu như trong thời gian qua bạn đàng tìm kiếm cho mình những cơ hội mới trong công việc hay chuyện tình cảm, thì khoảng thời gian này chính là dành cho những cơ may đang tìm đến với bạn.

Vì vậy, việc của bạn là hãy phối hợp nhịp nhàng giữa lý trí và trái tim để đưa ra sự quyết định nhanh chóng, chính xác và quyết đoán với các cơ hội ở phía trước.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm và tham khảo, vì vậy quý độc giả hãy đón nhận thông điệp một cách thật cởi mở và phù hợp với hoàn cảnh, câu chuyện của mình*

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