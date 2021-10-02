3 cách để vợ chồng chủ động làm lành sau cuộc chiến tranh lạnh

Yêu - Hôn nhân 02/10/2021 09:15

Những mâu thuẫn giữa hai vợ chồng sau những năm tháng sống chung là điều không thể tránh khỏi, dưới đây là 3 cách mà các cặp đôi có thể áp dụng để làm lành với nhau sau cuộc chiến tranh lạnh...

Bát đũa trong chạn còn đụng chạm nhau huống hồ chi là vợ chồng, tuy nhiên nếu biết cách để xử lý những pha tranh cãi, giận dỗi thì rồi sau tất cả vợ chồng lại sẽ làm hòa với nhau. 

Dưới đây là 3 cách để vợ chồng chủ động làm lành lại với nhau sau một cuộc chiến tranh lạnh.

1. Khi chưa tìm ra được tiếng nói chung thì cả hai vợ chồng nên sử dụng chiến thuật giữ im lặng

3 cách để vợ chồng chủ động làm lành sau cuộc chiến tranh lạnh - Ảnh 1

Con người chỉ mất một năm để học nói, nhưng phải mất cả một đời để học cách im lặng. Ảnh minh họa

Lời nói được phát ra lúc nóng giận rất dễ làm tổn thương nhau, bởi vì khi nóng giận ta rất khó để kiểm soát được hành vi hay cảm xúc của mình.

Do đó, giữ im lặng cho đến khi cả hai biết đặt mình vào vị trí của nhau mà nhìn nhận sự việc, vấn đề thì lúc này mới bắt đầu ngồi xuống và chia sẻ thẳng thắn với nhau về quan điểm của bản thân để mà giải quyết vấn đề, thì lúc này mọi mâu thuẫn và uẩn khúc xảy ra giữa cả hai sẽ được giải quyết trong sự êm đẹp.

2. Đừng lấy việc ly hôn ra để đe dọa hay uy hiếp đối phương

3 cách để vợ chồng chủ động làm lành sau cuộc chiến tranh lạnh - Ảnh 2

Hôn nhân không phải là một trò đùa, vì thế cũng đừng nên lấy việc ly hôn ra để uy hiếp, hoặc đè nẹt đối phương. Ảnh minh họa

Yêu thương nhau đã khó, để đi đến được hôn nhân lại càng khó hơn vì thế đừng cứ hễ giận nhau là cả hai lại lấy việc ly hôn ra để đe dọa hay uy hiếp đối phương.

Bởi vì, một lần hai lần không sao, nhưng nhiều lần như vậy cộng dồn lại thì vô hình trung hai từ ly hôn đã trở thành liều thuốc độc hạng nặng phá hủy mối dây liên kết giữa hai vợ chồng.

3. Học cách hạ bớt cái tôi của bản thân xuống để nói lời xin lỗi 

3 cách để vợ chồng chủ động làm lành sau cuộc chiến tranh lạnh - Ảnh 3

Sau tất cả thì chúng ta vẫn phải vì nhau, vì các con mà cùng nhau ngồi xuống để  tìm ra hướng giải quyết và tháo gỡ nốt thắt mà cả hai đang gặp phải... ảnh minh họa

Trong trường hợp này thì người đàn ông sẽ là người chủ động để nói lời xin lỗi vợ trước, dù rất có thể anh ấy không sai.

Khi đàn ông không sai mà vẫn chủ động nói lời xin lỗi vợ, thì chứng tỏ rằng anh ấy rất yêu vợ và tôn trọng mối quan hệ giữa hai bạn.

Cũng vậy, trong trường hợp người phụ nữ chủ động xin lỗi chồng thì điều này không phải vì cô ấy yếu đuối hay hèn nhát, mà là vì cô ấy trân trọng mối quan hệ giữa hai người và muốn tiếp tục nắm tay người đàn ông của mình, cùng nhau bước đi trên cuộc hành trình gian khó đang đón đợi ở phía trước.

Trong cả hai trường hợp, dù là người đàn ông hay phụ nữ xin lỗi trước thì cũng đều đáng hoan nghênh, bởi các bạn đã biết vì nhau mà hạ cái tôi của mình xuống và vì nhau mà cố gắng.

Như vậy thì sau cuộc chiến lạnh này, có thể là hai vợ chồng bạn sẽ hiểu nhau hơn và yêu thương nhau nhiều hơn.

Lợi ích của nước ép dưa chuột, 10 công thức hàng đầu để làm nước ép

Lợi ích của nước ép dưa chuột, 10 công thức hàng đầu để làm nước ép

Dưa chuột xem như là một món ăn phổ biến, ngoài dùng làm thực phẩm thì dưa chuột được sử dụng nhiều trong các công thức làm đẹp. Theo nhiều nghiên cứu nước ép dưa chuột có nhiều tác dụng tốt với sức khỏe và làm đẹp. Thế bạn đã biết lợi ích và các công thức làm nước ép chưa?

Xem thêm
Từ khóa:   vợ chồng cãi nhau Vợ chồng chiến tranh lạnh Tư vấn tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết