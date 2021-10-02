3 cách để vợ chồng chủ động làm lành sau cuộc chiến tranh lạnh

Dưới đây là 3 cách để vợ chồng chủ động làm lành lại với nhau sau một cuộc chiến tranh lạnh.

Bát đũa trong chạn còn đụng chạm nhau huống hồ chi là vợ chồng, tuy nhiên nếu biết cách để xử lý những pha tranh cãi, giận dỗi thì rồi sau tất cả vợ chồng lại sẽ làm hòa với nhau.

1. Khi chưa tìm ra được tiếng nói chung thì cả hai vợ chồng nên sử dụng chiến thuật giữ im lặng

Con người chỉ mất một năm để học nói, nhưng phải mất cả một đời để học cách im lặng. Ảnh minh họa

Lời nói được phát ra lúc nóng giận rất dễ làm tổn thương nhau, bởi vì khi nóng giận ta rất khó để kiểm soát được hành vi hay cảm xúc của mình.

Do đó, giữ im lặng cho đến khi cả hai biết đặt mình vào vị trí của nhau mà nhìn nhận sự việc, vấn đề thì lúc này mới bắt đầu ngồi xuống và chia sẻ thẳng thắn với nhau về quan điểm của bản thân để mà giải quyết vấn đề, thì lúc này mọi mâu thuẫn và uẩn khúc xảy ra giữa cả hai sẽ được giải quyết trong sự êm đẹp.

2. Đừng lấy việc ly hôn ra để đe dọa hay uy hiếp đối phương

Hôn nhân không phải là một trò đùa, vì thế cũng đừng nên lấy việc ly hôn ra để uy hiếp, hoặc đè nẹt đối phương. Ảnh minh họa

Yêu thương nhau đã khó, để đi đến được hôn nhân lại càng khó hơn vì thế đừng cứ hễ giận nhau là cả hai lại lấy việc ly hôn ra để đe dọa hay uy hiếp đối phương.

Bởi vì, một lần hai lần không sao, nhưng nhiều lần như vậy cộng dồn lại thì vô hình trung hai từ ly hôn đã trở thành liều thuốc độc hạng nặng phá hủy mối dây liên kết giữa hai vợ chồng.

3. Học cách hạ bớt cái tôi của bản thân xuống để nói lời xin lỗi

Sau tất cả thì chúng ta vẫn phải vì nhau, vì các con mà cùng nhau ngồi xuống để tìm ra hướng giải quyết và tháo gỡ nốt thắt mà cả hai đang gặp phải... ảnh minh họa

Trong trường hợp này thì người đàn ông sẽ là người chủ động để nói lời xin lỗi vợ trước, dù rất có thể anh ấy không sai.

Khi đàn ông không sai mà vẫn chủ động nói lời xin lỗi vợ, thì chứng tỏ rằng anh ấy rất yêu vợ và tôn trọng mối quan hệ giữa hai bạn.

Cũng vậy, trong trường hợp người phụ nữ chủ động xin lỗi chồng thì điều này không phải vì cô ấy yếu đuối hay hèn nhát, mà là vì cô ấy trân trọng mối quan hệ giữa hai người và muốn tiếp tục nắm tay người đàn ông của mình, cùng nhau bước đi trên cuộc hành trình gian khó đang đón đợi ở phía trước.

Trong cả hai trường hợp, dù là người đàn ông hay phụ nữ xin lỗi trước thì cũng đều đáng hoan nghênh, bởi các bạn đã biết vì nhau mà hạ cái tôi của mình xuống và vì nhau mà cố gắng.

Như vậy thì sau cuộc chiến lạnh này, có thể là hai vợ chồng bạn sẽ hiểu nhau hơn và yêu thương nhau nhiều hơn.