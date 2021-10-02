5 lưu ý khi chọn chồng, người bạn đời tương lai theo quan điểm của thiền sư Thích Nhất Hạnh

Người đàn ông có sự tu dưỡng sẽ sống rất có chuẩn mực và biết yêu vợ như yêu chính bản thân mình.

5 lưu ý của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh trong việc chọn chồng, người bạn đời tương lai giúp chị em phụ nữ tìm được chân ái của cuộc đời mình.

Người biết tin nhân quả sẽ không bao giờ làm những chuyện lợi mình hại người, cũng không đi dối gạt, lừa lọc hay gây đau khổ cho ai.

Khi ở bên cạnh anh ấy, bạn sẽ từ một viên sỏi bình thường trở thành một viên ngọc sáng già mà bất kì ai nhìn vào cũng phải trầm trồ.

Bởi vì họ hiểu rằng, khi mình gieo đến cho cuộc đời người khác điều gì thì mình sẽ nhận lại những điều tương ứng với tất cả những gì mà mình đã cho đi.

Cho nên, so với những người người chồng không có sự tu dưỡng và không tin nhân quả, thì những người chồng có 2 yếu tố này sẽ mang lại một mái ấm thật sự hạnh phúc, rộn tiếng cười và sự bình yên cho người phụ nữ của cuộc đời mình.

Chọn người hiểu mình

Hiểu là tên gọi khác của yêu thương, nếu có không thấu hiểu thì sao có thể yêu thương? - Ảnh minh họa

Khi còn trẻ, bạn sẽ chọn người yêu mình. Nhưng khi trưởng thành và đi qua quá nhiều những cung bậc thăng trầm trong cuộc đời thì người đàn ông bạn chọn không phải là người bạn yêu nhất, mà là “người thấu hiểu bạn nhất”.

Giống như Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã từng nói: “thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương, nếu không thể thấu hiểu thì sao có thể yêu thương?”.

Chọn người phù hợp với hệ giá trị của mình

Có một câu như thế này: “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” hay dịch ra nghĩa tiếng Việt nôm na là “nồi nào úp vung nấy”, bạn sẽ gặp những hoàn cảnh, con người và sự việc giống với tâm tính và hệ giá trị của bản thân mình.

Ví như, người ham học hỏi, sống thiện lương và làm được nhiều việc phước thiện cho cuộc đời, thì họ sẽ luôn được ơn trên gieo duyên để gặp được những bậc thiện tri thức, những người quý nhân hỗ trợ họ trong công việc, cuộc sống...

Và trong cả tình yêu cũng vậy, khi một người phụ nữ có sự tu dưỡng thì chắc chắn là họ cũng sẽ gặp được một nam nhân tương xứng với hệ giá trị của mình.

Còn với những người sân si, chỉ biết lợi mình hại người thì chắc chắn những người bạn gặp, kể cả đó là người đàn ông của cuộc đời mình cũng sẽ tương ứng với chính những gì mà bạn đang có, lưu ý là tôi không hề có ý đề cập gì đến vấn đề tiền bạc vật chất ở đây bạn nhé, mà điều tôi đề cập đến và nhấn mạnh chỉ là cái “tâm” của bạn mà thôi.

Hãy chọn người có cùng quan điểm sống và đức tin về tâm linh, tôn giáo

Đồng thanh thì tương ứng, đồng khí thì tương cầu... Ảnh minh họa

Nếu cả hai vợ chồng có sự đồng thuận về quan điểm sống, thì đời sống vợ chồng rất dễ hòa hợp và dễ thở. Còn nếu như hai vợ chồng mà trái quan điểm điểm sống với nhau, thì sẽ rất dễ xảy đến những mâu thuẫn, bất hòa trong hôn nhân, nuôi dạy con, tài chính…

Hơn nữa, giữa những người có cùng tôn giáo với nhau, thì dễ dàng hỗ trợ nhau cùng tu hành và tiến tu nhanh hơn, cuộc sống vợ chồng sẽ thuận hòa, thăng hoa và hạnh phúc hơn.

Còn nếu một người vợ tu hành, mà một người chồng không tu hoặc ngược lại, thì rất dễ dẫn đến việc cả hai không thể hòa hợp với nhau về lâu về dài.

Bởi vì, một người tu hành sẽ có thời khóa tu, những quy chuẩn cần phải tuân thủ theo để tiến tu trên con đường tâm linh của mình...

Trong khi người chồng, hoặc người vợ là người vô thần thì sẽ rất khó để hiểu tại sao vợ mình ăn chay? tại sao vợ hay lấy tiền đi làm từ thiện? tại sao bị chửi bới, vu oan mà vợ không chửi lại ai đó?...

Đương nhiên tôi cũng muốn đính chính rằng, ở đây tôi không có ý phân biệt về tôn giáo, màu tóc, quốc gia hay bất kể yếu tố nào cả.

Bởi vì trên thực tế, có những người khác nhau về tôn giáo nhưng vẫn cùng nhau lập nên một gia đình nhỏ và sống vô cùng sung túc, hạnh phúc.

Tuy nhiên, những trường hợp như vậy không có nhiều bạn ạ, cho nên việc ứng dụng những lưu ý của vị Thiền Sư đáng kính vào việc chọn bạn đời, thiết nghĩ vừa phải dựa trên cơ sở thực tế của cá nhân bạn, của đối phương và mục tiêu cuộc hôn nhân mà bạn muốn hướng đến để đưa ra quyết định sáng suốt và phù hợp nhất.

Cuối cùng, tôi xin chúc cho tất cả những người phụ nữ thân thương trên khắp hành tinh này, ai ai cũng tìm được một nửa mảnh ghép thực sự phù hợp, một mái ấm thật sự trọn vẹn, mang lại nhiều niềm vui, hạnh phúc và tiếng cười cho bạn, cho tôi và cho tất cả chúng ta.