Không thể tin được, nhưng đây đích thị là 5 loại quả giúp tăng sức đề kháng trong mùa dịch covid

Sử dụng tỏi để nêm nếm cho các món ăn hằng ngày

Nâng cao sức đề kháng trong mùa dịch covid không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh, phòng chống các loại bệnh tật, mà đây còn là cách để mọi người giảm thiểu nguy cơ bị nhiễm covid. Vậy bằng cách nào để nâng cao sức đề kháng? và đây chính là câu trả lời dành cho bạn…

Tỏi không chỉ là gia vị, mà nó còn được biết đến là loại thần dược giúp đẩy lùi bệnh cúm rất hiệu quả

Tỏi được biết đến là loại thực phẩm không chỉ giúp các món ăn thêm phần thơm ngon, tròn vị, mà nó còn là một trong những thần dược hữu hiệu giúp đẩy lùi bệnh cúm.

Do đó, bạn có thể sử dụng từ 1 - 3 tép tỏi cho một người/một ngày vào việc nêm nếm cho các món ăn.

Trong lúc chế biến tỏi bạn có thể cắt lát hoặc đập dập và kiên nhẫn chờ khoảng từ 15 phút mới dùng để nêm vào các món ăn nhằm giữ tối đa công dụng của tỏi.

Ớt chuông đỏ giúp cung cấp beta carotene và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể

Thật không thể tin được, nhưng sự thật thì ớt chuông có chứa gấp 2 lần hàm lượng vitamin so với trái cây họ nhà cam, quýt

So với cam quýt thì trong ớt chuông đỏ có chứa gấp 2 lần hàm lượng vitamin C. Ngoài ra loại thực phẩm này còn cung cấp hàm lượng beta carotene và tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Vì thế, để tăng cường hàm lượng dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể của cả gia đình, thì bạn có thể sử dụng ớt chuông vào việc chế biến các món ăn cho gia đình trong các bữa ăn hằng ngày.

Quả hạnh nhân, giúp ngăn ngừa và phòng chống cảm lạnh cực kì hiệu quả

Hạnh nhân, loại trái cây được biết đến như là loại thần dược dành cho những người hay bị cảm lạnh

Cứ trong 46 hạt hạnh nhân dành cho một khẩu phần ăn, thì sẽ chứa đến 100% hàm lượng vitamin E, hàm lượng dưỡng chất có trong hạnh nhân giúp ngăn ngừa cảm lạnh rất hiệu quả.

Do đó, bổ sung thêm hạt hạnh nhân vào trong bữa ăn của cả gia đình cũng là rất cần thiết đối với sức khỏe của cả gia đình bạn.

Qủa kiwi, giúp tăng tế bào bạch cầu và có khả năng chống nhiễm trùng rất tốt

Kiwi ngắm thì mãn nhãn, thưởng thức thì lại cực ngon, đặc biệt hơn cả là loại trái cây này còn giúp chống nhiễm trùng rất tốt cho cơ thể...

Kiwi được biết đến là loại trái cây có đầy đủ thành phần dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, như: folate, kali, vitamin K, đặc biệt là vitamin C.

Trong đó, vitamin C trong kiwi có tác dụng tăng các tế bào bạch cầu chống nhiễm trùng, còn với các thành phần còn lại sẽ giúp cơ thể của bạn hoạt động tốt hơn.

Đu đủ, loại trái cây giúp chống viêm, rất có lợi cho sức khỏe

Có lẽ ngoài ý nghĩa sung túc, đủ đầy ra thì đu đủ còn được hàng triệu người biết đến với công dụng chống viêm nhiễm và tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Đu đủ là loại trái cây có chứa rất nhiều hàm lượng Vitamin C và enzyme tiêu hóa có tên gọi là papain giúp chống viêm.

Ngoài ra trong thành phần của loại trái cây này còn rất giàu hàm lượng Kali, vitamin B và folate dồi dào giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể, chống lại các loại bệnh tật.