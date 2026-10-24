Bạch Lộc thông báo hủy fan meeting tại Bangkok, cam kết bồi thường chi phí cho người hâm mộ

Sao quốc tế 24/10/2026 15:30

Ngày 19/10, studio của Bạch Lộc thông báo hủy fan meeting mang tên Lâm Thâm Thời Kiến Lộc, dự kiến tổ chức tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 25/10. Quyết định được đưa ra sau khi ê-kíp cân nhắc những cảnh báo rủi ro gần đây và tiến hành trao đổi thận trọng với nền tảng tổ chức sự kiện.

Ngày 19/10, studio của Bạch Lộc thông báo hủy fan meeting mang tên Lâm Thâm Thời Kiến Lộc, dự kiến tổ chức tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 25/10. Quyết định được đưa ra sau khi ê-kíp cân nhắc những cảnh báo rủi ro gần đây và tiến hành trao đổi thận trọng với nền tảng tổ chức sự kiện.

Thông báo nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, đặc biệt là những khán giả đã lên kế hoạch đến Thái Lan để gặp gỡ thần tượng. Việc sự kiện bị hủy sát ngày tổ chức khiến một số người có thể phát sinh chi phí liên quan đến vé máy bay, khách sạn và lịch trình di chuyển.

Trước tình hình này, Bạch Lộc cùng studio đưa ra phương án hỗ trợ tài chính cho những người hâm mộ đáp ứng các điều kiện liên quan. Theo thông báo, ê-kíp sẽ chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh từ việc hủy hoặc thay đổi vé máy bay khứ hồi và đặt phòng khách sạn tại Bangkok trong khoảng thời gian từ ngày 24 đến 26/10.

Bạch Lộc thông báo hủy fan meeting tại Bangkok, cam kết bồi thường chi phí cho người hâm mộ - Ảnh 1

Chính sách áp dụng cho người hâm mộ trong và ngoài Trung Quốc đã mua vé qua các kênh chính thức và đáp ứng những yêu cầu được quy định. Động thái này được đưa ra nhằm hạn chế những tổn thất mà khán giả có thể gặp phải sau khi kế hoạch tham dự fan meeting thay đổi.

Việc công bố phương án bồi thường cũng cho thấy studio không chỉ tập trung thông báo hủy sự kiện mà còn đề cập đến quyền lợi của những người đã chuẩn bị cho chuyến đi. Tuy nhiên, các trường hợp cụ thể sẽ cần căn cứ vào điều kiện và quy trình xác minh do ê-kíp đưa ra.

Bên cạnh vấn đề hủy fan meeting, studio Bạch Lộc cũng đề cập đến những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Theo thông báo, ê-kíp đã ủy quyền cho luật sư tiến hành xác minh và xử lý các trường hợp có phát ngôn bị cho là không phù hợp với sự thật, gây tổn hại đến danh tiếng của nữ diễn viên và studio.

Bạch Lộc thông báo hủy fan meeting tại Bangkok, cam kết bồi thường chi phí cho người hâm mộ - Ảnh 2

Động thái pháp lý được đưa ra trong bối cảnh thông tin liên quan đến sự kiện thu hút nhiều ý kiến bàn luận. Tuy nhiên, studio chưa công bố chi tiết về những phát ngôn cụ thể đang được xác minh.

Bạch Lộc là một trong những nữ diễn viên được quan tâm của làng giải trí Hoa ngữ, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại nhiều thị trường châu Á. Các hoạt động giao lưu trực tiếp vì thế thường nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng người hâm mộ.

Dù fan meeting tại Bangkok không thể diễn ra như kế hoạch, vấn đề được quan tâm hiện nay là việc triển khai phương án bồi thường và bảo đảm quyền lợi cho những khán giả đã đặt vé, phòng khách sạn. Trong khi đó, những thông tin tiếp theo về lịch trình giao lưu của Bạch Lộc vẫn cần chờ thông báo chính thức từ phía ê-kíp.

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