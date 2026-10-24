Studio Triệu Lệ Dĩnh bị fan chỉ trích vì gu thẩm mỹ, tạo hình gây thất vọng

Ngay sau khi hình ảnh livestream được lan truyền, đông đảo khán giả bày tỏ sự thất vọng trước diện mạo của Triệu Lệ Dĩnh. Một số ý kiến nhận xét phong cách lần này thiếu tinh tế, chưa tôn lên nhan sắc và khí chất của nữ diễn viên. Phần bình luận xuất hiện nhiều lời chê bai gay gắt, thậm chí có những phát ngôn mang tính công kích như “xấu không chịu nổi” hay yêu cầu ê-kíp thay đổi cách làm việc.

Ngày 23/10, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong một buổi livestream với tư cách “người khởi xướng cuộc thi đồ chơi thời thượng”. Tuy nhiên, màn xuất hiện của nữ diễn viên không nhận được phản hồi tích cực như mong đợi. Từ kiểu tóc, lớp trang điểm đến trang phục, nhiều chi tiết trong tạo hình của cô đều trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Trước những phản ứng này, nhiều người hâm mộ hướng sự chỉ trích về phía studio của Triệu Lệ Dĩnh. Họ cho rằng đội ngũ phụ trách hình ảnh chưa dành đủ sự đầu tư cho nữ diễn viên, khiến tổng thể tạo hình thiếu chỉn chu. Từ khâu làm tóc, trang điểm đến lựa chọn trang phục đều bị đặt dấu hỏi về tính thẩm mỹ và mức độ phù hợp với hình ảnh của cô.

Một số người hâm mộ còn bày tỏ sự bất bình khi Triệu Lệ Dĩnh không thường xuyên xuất hiện trước công chúng nhưng mỗi lần tham gia sự kiện lại có nguy cơ gây tranh luận vì diện mạo. Họ cho rằng với tần suất hoạt động công khai không quá dày đặc, mỗi lần xuất hiện của nữ diễn viên càng cần được chuẩn bị kỹ lưỡng để tạo dấu ấn tốt.

Bên cạnh vấn đề tạo hình, cách sắp xếp lịch trình của studio cũng khiến một bộ phận fan không hài lòng. Việc Triệu Lệ Dĩnh tham gia các buổi livestream cùng Tạ Na, Đỗ Hoa và một số nhân vật khác bị cho là chưa phù hợp với định hướng hình ảnh mà người hâm mộ kỳ vọng. Theo những ý kiến này, ê-kíp cần cân nhắc kỹ hơn về tính chất sự kiện, đồng thời tận dụng tốt các cơ hội hợp tác với những thương hiệu thời trang và nguồn lực hình ảnh mà nữ diễn viên có thể tiếp cận.

Tranh luận lần này một lần nữa cho thấy sự quan tâm lớn của người hâm mộ đối với hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, bên cạnh những góp ý về chuyên môn, một số bình luận gay gắt cũng làm dấy lên ý kiến rằng việc phản hồi nên tập trung vào chất lượng công việc thay vì công kích cá nhân.

Hiện những tranh luận chủ yếu xuất phát từ phản ứng của cư dân mạng. Chưa có thông tin cho thấy studio Triệu Lệ Dĩnh đưa ra phản hồi chính thức về các ý kiến liên quan đến tạo hình và cách sắp xếp hoạt động của nữ diễn viên.