Studio Triệu Lệ Dĩnh bị fan chỉ trích vì gu thẩm mỹ, tạo hình gây thất vọng

Sao quốc tế 24/10/2026 10:10

Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong một buổi livestream với tư cách “người khởi xướng cuộc thi đồ chơi thời thượng”. Tuy nhiên, màn xuất hiện của nữ diễn viên không nhận được phản hồi tích cực như mong đợi. Từ kiểu tóc, lớp trang điểm đến trang phục, nhiều chi tiết trong tạo hình của cô đều trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Ngày 23/10, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong một buổi livestream với tư cách “người khởi xướng cuộc thi đồ chơi thời thượng”. Tuy nhiên, màn xuất hiện của nữ diễn viên không nhận được phản hồi tích cực như mong đợi. Từ kiểu tóc, lớp trang điểm đến trang phục, nhiều chi tiết trong tạo hình của cô đều trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Ngay sau khi hình ảnh livestream được lan truyền, đông đảo khán giả bày tỏ sự thất vọng trước diện mạo của Triệu Lệ Dĩnh. Một số ý kiến nhận xét phong cách lần này thiếu tinh tế, chưa tôn lên nhan sắc và khí chất của nữ diễn viên. Phần bình luận xuất hiện nhiều lời chê bai gay gắt, thậm chí có những phát ngôn mang tính công kích như “xấu không chịu nổi” hay yêu cầu ê-kíp thay đổi cách làm việc.

Studio Triệu Lệ Dĩnh bị fan chỉ trích vì gu thẩm mỹ, tạo hình gây thất vọng - Ảnh 1

Trước những phản ứng này, nhiều người hâm mộ hướng sự chỉ trích về phía studio của Triệu Lệ Dĩnh. Họ cho rằng đội ngũ phụ trách hình ảnh chưa dành đủ sự đầu tư cho nữ diễn viên, khiến tổng thể tạo hình thiếu chỉn chu. Từ khâu làm tóc, trang điểm đến lựa chọn trang phục đều bị đặt dấu hỏi về tính thẩm mỹ và mức độ phù hợp với hình ảnh của cô.

Một số người hâm mộ còn bày tỏ sự bất bình khi Triệu Lệ Dĩnh không thường xuyên xuất hiện trước công chúng nhưng mỗi lần tham gia sự kiện lại có nguy cơ gây tranh luận vì diện mạo. Họ cho rằng với tần suất hoạt động công khai không quá dày đặc, mỗi lần xuất hiện của nữ diễn viên càng cần được chuẩn bị kỹ lưỡng để tạo dấu ấn tốt.

Studio Triệu Lệ Dĩnh bị fan chỉ trích vì gu thẩm mỹ, tạo hình gây thất vọng - Ảnh 2

Bên cạnh vấn đề tạo hình, cách sắp xếp lịch trình của studio cũng khiến một bộ phận fan không hài lòng. Việc Triệu Lệ Dĩnh tham gia các buổi livestream cùng Tạ Na, Đỗ Hoa và một số nhân vật khác bị cho là chưa phù hợp với định hướng hình ảnh mà người hâm mộ kỳ vọng. Theo những ý kiến này, ê-kíp cần cân nhắc kỹ hơn về tính chất sự kiện, đồng thời tận dụng tốt các cơ hội hợp tác với những thương hiệu thời trang và nguồn lực hình ảnh mà nữ diễn viên có thể tiếp cận.

Tranh luận lần này một lần nữa cho thấy sự quan tâm lớn của người hâm mộ đối với hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, bên cạnh những góp ý về chuyên môn, một số bình luận gay gắt cũng làm dấy lên ý kiến rằng việc phản hồi nên tập trung vào chất lượng công việc thay vì công kích cá nhân.

Hiện những tranh luận chủ yếu xuất phát từ phản ứng của cư dân mạng. Chưa có thông tin cho thấy studio Triệu Lệ Dĩnh đưa ra phản hồi chính thức về các ý kiến liên quan đến tạo hình và cách sắp xếp hoạt động của nữ diễn viên.

Bạn thân tiết lộ con người thật của Triệu Lệ Dĩnh sau 10 năm gắn bó

Bạn thân tiết lộ con người thật của Triệu Lệ Dĩnh sau 10 năm gắn bó

Nhân dịp sinh nhật tuổi 39 của Triệu Lệ Dĩnh vào ngày 16/10, nhà tạo mẫu Mã Thụy đã đăng tải bài viết dài chia sẻ về tình bạn kéo dài một thập kỷ với nữ diễn viên. Những lời tâm sự chân thành của anh hé lộ góc nhìn khác về ngôi sao hàng đầu Cbiz: giản dị, điềm tĩnh, mạnh mẽ và luôn quan tâm đến cảm xúc của những người thân thiết.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Bạn thân tiết lộ con người thật của Triệu Lệ Dĩnh sau 10 năm gắn bó

Bạn thân tiết lộ con người thật của Triệu Lệ Dĩnh sau 10 năm gắn bó

Điền Hi Vi gây tranh cãi với vai ác nữ trong 'Gả Kim Thoa', bị so sánh với Triệu Lệ Dĩnh

Điền Hi Vi gây tranh cãi với vai ác nữ trong 'Gả Kim Thoa', bị so sánh với Triệu Lệ Dĩnh

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Trần Nghiên Hy gây tranh cãi khi bị cho là 'dựa hơi' chồng cũ, khó sánh với Triệu Lệ Dĩnh

Trần Nghiên Hy gây tranh cãi khi bị cho là 'dựa hơi' chồng cũ, khó sánh với Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Trương Giai Ninh lộ vòng bụng nhô cao, nghi vấn mang thai tiếp tục gây xôn xao

Trương Giai Ninh lộ vòng bụng nhô cao, nghi vấn mang thai tiếp tục gây xôn xao

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Phản ứng của các bên khi cô gái bị vợ người tình 50 tuổi bắt quả tang rồi chạy trốn trong hoảng loạn

Phản ứng của các bên khi cô gái bị vợ người tình 50 tuổi bắt quả tang rồi chạy trốn trong hoảng loạn

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Anh rể đưa bồ đi đẻ còn tưởng không ai hay biết, nào ngờ em vợ xuất hiện với màn phản đòn bất ngờ

Anh rể đưa bồ đi đẻ còn tưởng không ai hay biết, nào ngờ em vợ xuất hiện với màn phản đòn bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Phòng bố chồng bốc mùi nồng nặc, tôi tò mò đẩy cửa nhìn vào liền rùng mình trước bí mật của em dâu

Phòng bố chồng bốc mùi nồng nặc, tôi tò mò đẩy cửa nhìn vào liền rùng mình trước bí mật của em dâu

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
4 tháng sau ly hôn thấy vợ cũ tái hôn, tôi đến dự đám cưới thì gục ngã trước sự thật đau đớn

4 tháng sau ly hôn thấy vợ cũ tái hôn, tôi đến dự đám cưới thì gục ngã trước sự thật đau đớn

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Đi chợ nghe câu hỏi bâng quơ của chị bán rau, tôi phát hiện bộ mặt thật của chồng

Đi chợ nghe câu hỏi bâng quơ của chị bán rau, tôi phát hiện bộ mặt thật của chồng

Ngoại tình 2 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (25/10-26/10), 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (25/10-26/10), 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Tưởng đã yên ổn sau khi kết hôn, tôi choáng váng khi 3 tình cũ của chồng lần lượt kết bạn rồi nhắn tin

Tưởng đã yên ổn sau khi kết hôn, tôi choáng váng khi 3 tình cũ của chồng lần lượt kết bạn rồi nhắn tin

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
4 lợi ích về sức khỏe khi ăn hành tây sống, bạn đã biết chưa?

4 lợi ích về sức khỏe khi ăn hành tây sống, bạn đã biết chưa?

Dinh dưỡng 2 giờ 20 phút trước
Đột ngột được đứng tên căn hộ 3 tỷ sau khi chồng qua đời, người vợ chết đứng trước nguồn gốc cay đắng

Đột ngột được đứng tên căn hộ 3 tỷ sau khi chồng qua đời, người vợ chết đứng trước nguồn gốc cay đắng

Ngoại tình 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tử vi Chủ Nhật 25/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 25/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trương Giai Ninh lộ vòng bụng nhô cao, nghi vấn mang thai tiếp tục gây xôn xao

Trương Giai Ninh lộ vòng bụng nhô cao, nghi vấn mang thai tiếp tục gây xôn xao

Lý Tiểu Nhiễm xác nhận ly hôn chồng doanh nhân sau 11 năm chung sống

Lý Tiểu Nhiễm xác nhận ly hôn chồng doanh nhân sau 11 năm chung sống

Bạch Lộc hóa thân thành thiên nga đen lạnh lùng, quyến rũ tại đêm hội Harper’s Bazaar

Bạch Lộc hóa thân thành thiên nga đen lạnh lùng, quyến rũ tại đêm hội Harper’s Bazaar

Dương Mịch gây chú ý với tạo hình cổ điển, nhan sắc chiếm sóng Weibo

Dương Mịch gây chú ý với tạo hình cổ điển, nhan sắc chiếm sóng Weibo

Lưu Gia Linh tiết lộ bị Lương Triều Vỹ mắng vì thử sức với trò chơi nguy hiểm

Lưu Gia Linh tiết lộ bị Lương Triều Vỹ mắng vì thử sức với trò chơi nguy hiểm

Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa tái hợp trong phim cổ trang mới, ấn định ngày lên sóng

Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa tái hợp trong phim cổ trang mới, ấn định ngày lên sóng