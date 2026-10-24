Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa tái hợp trong phim cổ trang mới, ấn định ngày lên sóng

Sao quốc tế 24/10/2026 01:20

Bộ phim cổ trang ngôn tình Thượng Công Chúa do Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa đóng chính chính thức xác nhận lên sóng ngày 23/10 trên Tencent Video. Tác phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý khi đánh dấu màn tái hợp của cặp đôi từng được khán giả yêu thích trong Cửu Trọng Tử, đồng thời kết hợp chuyện tình lãng mạn với những âm mưu chốn triều đình.

Thượng Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Y Nhãn Khuê Khuê, do Tần Trăn đạo diễn và Hà Phương chấp bút kịch bản. Phim có sự tham gia của Lý Quân Nhuệ trong vai Ngôn Thượng và Mạnh Tử Nghĩa đảm nhận nhân vật công chúa Đan Dương Mộ Vãn Dao. Dự án do Tencent Video và Tân Lệ phối hợp sản xuất.

Điểm thu hút của bộ phim nằm ở câu chuyện tình yêu giữa nàng công chúa có thân phận cao quý và chàng thư sinh mang trong mình hoài bão lớn. Mối duyên của hai người bắt đầu tại Lĩnh Nam, khi xe ngựa của Mộ Vãn Dao gặp sự cố trên đường trở về Trường An. Tình cờ gặp Ngôn Thượng, công chúa dần nảy sinh tình cảm với chàng trai qua những lần giúp đỡ và đồng hành trong hoàn cảnh khó khăn.

Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa tái hợp trong phim cổ trang mới, ấn định ngày lên sóng - Ảnh 1

Sau cuộc gặp gỡ định mệnh, Ngôn Thượng nhận được sự hỗ trợ của Mộ Vãn Dao để bước chân vào chốn quan trường tại kinh thành. Tại đây, tài năng và chí hướng của chàng dần được phát huy. Ngôn Thượng cũng gặp gỡ những thiếu niên tài hoa, cùng nhau theo đuổi lý tưởng và khát vọng cống hiến cho đất nước.

Tuy nhiên, chuyện tình của hai nhân vật không chỉ xoay quanh những khoảnh khắc ngọt ngào. Khi triều đình đối mặt với biến động, giang sơn đứng trước nguy cơ từ cả nội bộ lẫn ngoại bang, Ngôn Thượng quyết định dấn thân ra chiến tuyến. Mộ Vãn Dao cũng sát cánh bên chàng, cùng đối phó gian thần và chống lại quân xâm lược.

Trải qua hàng loạt thử thách, tình cảm giữa hai người ngày càng sâu đậm. Từ những lần thăm dò, giúp đỡ lẫn nhau, họ dần trở thành tri kỷ, cùng chia sẻ lý tưởng và gánh vác trách nhiệm trước thời cuộc. Sự kết hợp giữa tình yêu, quyền mưu và những biến cố lịch sử hứa hẹn tạo nên nhiều nút thắt cho câu chuyện.

Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa tái hợp trong phim cổ trang mới, ấn định ngày lên sóng - Ảnh 2

Bên cạnh nội dung, màn tái hợp của Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa cũng là yếu tố được khán giả quan tâm. Sau Cửu Trọng Tử, cả hai tiếp tục hợp tác trong một dự án cổ trang, làm dấy lên kỳ vọng về phản ứng hóa học trên màn ảnh.

Với lịch phát sóng ngày 23/10, Thượng Công Chúa được kỳ vọng trở thành một trong những tác phẩm ngôn tình cổ trang đáng chú ý dịp cuối năm. Dù vậy, sức hút thực tế của bộ phim vẫn cần được kiểm chứng qua chất lượng kịch bản, diễn xuất và phản hồi của khán giả sau khi lên sóng.

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