Chỉ vì chưa sinh con sau 2 năm kết hôn, tôi bị mẹ chồng đuổi đi, 3 năm sau mọi chuyện đảo chiều

Tâm sự 23/10/2026 23:26

Vợ chồng tôi lấy nhau trên cơ sở tình yêu. Tôi xinh đẹp, thông minh, còn chồng điển trai lại biết kiếm tiền nên mỗi khi ra ngoài đường ai cũng xuýt xoa khen cho cặp trai tài gái sắc ấy.

Vợ chồng tôi lấy nhau trên cơ sở tình yêu. Tôi xinh đẹp, thông minh, còn chồng điển trai lại biết kiếm tiền nên mỗi khi ra ngoài đường ai cũng xuýt xoa khen cho cặp trai tài gái sắc ấy.

Chồng tôi là con một, lại là trưởng họ nữa nên khi về làm dâu, ai cũng mong vợ chồng cô sớm có con. Thế nhưng cái trò đời càng mong lại càng không thấy.

Năm đầu về làm dâu còn khá yên bình, mọi người lo lắng nhưng vẫn chưa tỏ thái độ quá đáng. Đến năm thứ 2 khi vợ chồng tôi vẫn chưa có động tĩnh gì thì cả làng bắt đầu đồn là tôi không đẻ được.

Mẹ chồng tôi cũng bắt đầu nói bóng gió bảo con trai lấy vợ khác. Có lần bà còn dẫn một vài đứa con gái khác về ăn cơm, ý định làm mối cho con trai cho dù trước đó hai vợ chồng cô đi khám và bác sĩ nói cả hai đều bình thường.

Trong thời gian này, vợ chồng tôi cũng bắt đầu phát sinh mâu thuẫn khi chồng đi sớm, về khuya vì chán cảnh phải ở nhà đối diện những căng thẳng giữa vợ và mẹ.

Tôi còn phát hiện chồng cô lén lút qua lại với đồng nghiệp cùng công ty. Khi tôi nói bóng gió mong muốn chồng hiểu chuyện và sớm chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng thì chồng cô lại nổi cơn điên và đánh cô.

Giữa lúc ấy, tôi cũng không tìm được chỗ dựa tình thân nơi mẹ chồng. Mẹ chồng quan sát từng động thái của tôi, thấy tôi đi tập yoga là bà cũng nghĩ cách để ngăn, thấy tôi ra ngoài có chút việc gì đó mẹ chồng cũng cản. Có lần tôi mua quần áo mới, mẹ chồng thẳng thừng cấm mặc vì cho rằng hở hang.

Chỉ vì chưa sinh con sau 2 năm kết hôn, tôi bị mẹ chồng đuổi đi, 3 năm sau mọi chuyện đảo chiều - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến hôm ấy chồng tôi đi công tác và tôi bị ốm sốt, mệt quá không nấu cơm trưa thì bị mẹ chồng mắng chửi thậm tệ. Thế rồi bà bảo tôi hãy buông tha cho con trai bà để bà tìm vợ khác cho nó sinh con đẻ cái.

Chán nản, tôi kéo vali quần áo đến ở tạm nhà bạn thân. Chồng tôi đi công tác về chẳng hiểu sao cũng nhất nhất nghe lời mẹ và gửi đơn ly hôn cho tôi. Hóa ra mấy năm tình nghĩa cũng chỉ có thể, tôi uất hận nên đồng ý ra tòa luôn. Cuộc hôn nhân hơn 2 năm kết thúc trong chóng vánh.

Chồng tôi cũng nhanh chóng kết hôn với nữ đồng nghiệp nhưng kết hôn xong anh mới phát hiện chuyện cô ta giả mang thai để ép anh ly hôn với tôi. Cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn được nửa năm.

Ba năm sau tình cờ mẹ chồng cũ bắt gặp tôi và con trai trong trung tâm thương mại, kỳ lạ là thằng bé giống con trai bà hồi nhỏ như hai giọt nước.

Bí mật điều tra về tôi, bà phát hiện tôi chưa kết hôn với ai nhưng lại có con trai, nếu tính tuổi của thằng bé thì có thể con dâu cũ của bà đã mang thai trước khi ly hôn.

Quả đúng như những gì bà suy nghĩ, tôi thừa nhận đó là cháu nội của bà. Bà khóc lóc xin tôi tha thứ và cho bà cũng như con trai bà có cơ hội bù đắp cho mẹ con tôi nhưng tôi kiên quyết từ chối. Đến bây giờ khi nghĩ lại những gì phải trải qua trong ngôi nhà ấy, tôi vẫn còn thấy rất đau lòng.

Giờ đây, mẹ chồng cũ đang làm đủ mọi cách lấy lòng tôi với mong muốn được nhận lại cháu trai nhưng bà vẫn chưa làm tôi mủi lòng.

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Người chồng cũ của tôi thì vừa ly hôn vợ xong thì sang tuần đã rước nhân tình về nhà. Anh ta sau đó biến mất tăm, chưa một lần sang thăm con. Tôi chưa bao giờ oán hận chồng cũ tới mức cấm anh ta thăm con.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự chuyện eva chuyện vợ chồng

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