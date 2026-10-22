Dẫn người yêu đơn thân về đòi cưới, con trai ngã ngửa trước cú sốc của bố

Tâm sự gia đình 22/10/2026 21:30

Hồi ấy biết tôi cần tiền để bố chữa bệnh, ông nói thẳng: 'Anh cần tình cảm, em cần tiền. Nếu em chịu quen anh, anh sẽ cho em nửa tỷ để bố chữa bệnh'. 

Chào mọi người, tôi tên My. Năm nay tôi 27 tuổi, hiện đang làm mẹ đơn thân. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Sau này khi học xong đại học, tôi luôn cố gắng để có được công việc ổn định và phụ giúp bố mẹ.

Vừa ra trường, tôi đã được làm thư ký cho một công ty xuất nhập khẩu. Cứ nghĩ con đường sự nghiệp sẽ hanh thông. Không ngờ sếp lại có tình ý với tôi. Hồi ấy biết tôi cần tiền để bố chữa bệnh, ông nói thẳng: "Anh cần tình cảm, em cần tiền. Nếu em chịu quen anh, anh sẽ cho em nửa tỷ để bố chữa bệnh". 

Chẳng còn cách nào khác, tôi chỉ có thể đồng ý làm người thứ 3 của sếp - người đàn ông hơn tôi 28 tuổi. Chúng tôi qua lại được nửa năm thì tôi phát hiện mình có thai. Thú thật lúc ấy tôi rất hoang mang, nhưng bản thân lại không nỡ bỏ máu mủ của mình. Còn sếp tôi thì bắt phải giải quyết đứa bé vì sợ sau này tôi sẽ lấy đó uy hiếp mình.

Dẫn người yêu đơn thân về đòi cưới, con trai ngã ngửa trước cú sốc của bố - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, tôi quyết định chia tay, chấp nhận một mình nuôi con. Làm mẹ đơn thân thật chẳng dễ dàng chút nào, nhưng tôi chưa bao giờ liên lạc lại với người sếp cũ. Cũng không có ý định để người đàn ông ấy gặp con mình.

Sau 2 năm, tôi mới dám mở lòng với mối quan hệ mới. Hưng là người đàn ông chững chạc, sẵn sàng chấp nhận con trai tôi. Không những vậy, anh còn quan tâm tới thằng bé như một người bố ruột. Mỗi lần 3 người đi ăn cùng nhau, anh lại giới thiệu chúng tôi là một gia đình.

Hôm qua tôi về nhà Hưng ra mắt. Tâm trạng tôi thực sự không ổn, chỉ sợ khi biết tôi làm mẹ đơn thân, bố mẹ anh sẽ phản đối mối quan hệ này. Thế nhưng chưa kịp gặp gỡ và nói về con mình, tôi đã gặp một chuyện không tưởng.

Vừa bước chân vào nhà, tôi đã rụng rời khi chạm mặt sếp cũ. Càng sốc hơn khi Hưng giới thiệu đó là bố của anh. Nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình lại gặp lại người ấy trong hoàn cảnh này. Còn sếp tôi thì lăn đùng ra ngất. Bây giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện.

Tôi thật lòng yêu Hưng và muốn quên đi quá khứ của mình. Nhưng trong hoàn cảnh này, tôi còn mặt mũi nào mà nhìn anh nữa đây?

Nỗi lòng người chồng khi đưa 3 triệu tiền ăn mỗi tháng và mâu thuẫn từ mâm cơm gia đình

Nỗi lòng người chồng khi đưa 3 triệu tiền ăn mỗi tháng và mâu thuẫn từ mâm cơm gia đình

Sau khi sinh con, vợ tôi ở nhà nội trợ. Công việc cũng chẳng có gì nặng nhọc, chỉ cần bỉm sữa cho con, cơm nước cho mẹ chồng. Ngoài ra, tôi không bắt cô ấy phải động tay vào việc kiếm tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp tài khí ngút trời, 'hút tiền không ngớt' về túi, sự nghiệp thăng tiến, tình cảm thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp tài khí ngút trời, 'hút tiền không ngớt' về túi, sự nghiệp thăng tiến, tình cảm thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Nghe tin có thai, mẹ bạn trai gào thét đòi gặp gấp phơi bày bí mật chấn động đằng sau

Nghe tin có thai, mẹ bạn trai gào thét đòi gặp gấp phơi bày bí mật chấn động đằng sau

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 23/10/2026, 3 con giáp phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 23/10/2026, 3 con giáp phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Dẫn người yêu đơn thân về đòi cưới, con trai ngã ngửa trước cú sốc của bố

Dẫn người yêu đơn thân về đòi cưới, con trai ngã ngửa trước cú sốc của bố

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Bị chồng miệt thị mùi cá, cô vợ chơi lớn đổ cặn lên người rồi giội cú sốc để đời

Bị chồng miệt thị mùi cá, cô vợ chơi lớn đổ cặn lên người rồi giội cú sốc để đời

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 23/10/2026, 3 con giáp tài khí ngút trời, 'hút tiền không ngớt' về túi, sự nghiệp thăng tiến, tình cảm thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Sáu 23/10/2026, 3 con giáp tài khí ngút trời, 'hút tiền không ngớt' về túi, sự nghiệp thăng tiến, tình cảm thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau hành vi bí ẩn của mẹ chồng khiến cô dâu mới sụp đổ hoảng loạn

Sự thật chấn động đằng sau hành vi bí ẩn của mẹ chồng khiến cô dâu mới sụp đổ hoảng loạn

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Phát hiện vợ mang thai với kẻ khác, anh chồng thản nhiên ra tay khiến vợ sụp đổ dâng trọn đời

Phát hiện vợ mang thai với kẻ khác, anh chồng thản nhiên ra tay khiến vợ sụp đổ dâng trọn đời

Ngoại tình 2 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, sự nghiệp làm ăn phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, sự nghiệp làm ăn phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 23/10/2026, 3 con giáp phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 23/10/2026, 3 con giáp phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 23/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi,THÀNH CÔNG KÉO ĐẾN, chạm tay vào may mắn, năng lượng giàu có vây quanh

Đúng ngày mai, thứ Sáu 23/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi,THÀNH CÔNG KÉO ĐẾN, chạm tay vào may mắn, năng lượng giàu có vây quanh

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 22/10/2026, 3 con giáp được THẦN TÀI CƯNG CHIỀU, mang lộc trao tận tay, giàu có không ai sánh bằng, may mắn vây bám

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 22/10/2026, 3 con giáp được THẦN TÀI CƯNG CHIỀU, mang lộc trao tận tay, giàu có không ai sánh bằng, may mắn vây bám

Cuối ngày hôm nay (22/10/2026), 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Cuối ngày hôm nay (22/10/2026), 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghe tin có thai, mẹ bạn trai gào thét đòi gặp gấp phơi bày bí mật chấn động đằng sau

Nghe tin có thai, mẹ bạn trai gào thét đòi gặp gấp phơi bày bí mật chấn động đằng sau

Bị chồng miệt thị mùi cá, cô vợ chơi lớn đổ cặn lên người rồi giội cú sốc để đời

Bị chồng miệt thị mùi cá, cô vợ chơi lớn đổ cặn lên người rồi giội cú sốc để đời

Sự thật chấn động đằng sau hành vi bí ẩn của mẹ chồng khiến cô dâu mới sụp đổ hoảng loạn

Sự thật chấn động đằng sau hành vi bí ẩn của mẹ chồng khiến cô dâu mới sụp đổ hoảng loạn

Màn lật kèo chấn động ngay giữa lễ tang và sự thật tàn nhẫn giội thẳng vào mặt cô vợ mới

Màn lật kèo chấn động ngay giữa lễ tang và sự thật tàn nhẫn giội thẳng vào mặt cô vợ mới

Thấy ảnh chồng trên màn hình, bé gái 4 tuổi phơi bày bí mật động trời làm người vợ gục ngã

Thấy ảnh chồng trên màn hình, bé gái 4 tuổi phơi bày bí mật động trời làm người vợ gục ngã

Phản ứng của người cha khi hoài nghi huyết thống của đứa trẻ rồi nhận câu trả lời không ngờ

Phản ứng của người cha khi hoài nghi huyết thống của đứa trẻ rồi nhận câu trả lời không ngờ