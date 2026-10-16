Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ gây sốt với loạt khoảnh khắc tình tứ, nghi vấn hẹn hò lại bùng lên

Sao quốc tế 16/10/2026 13:50

Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của showbiz Hoa ngữ sau loạt khoảnh khắc thân mật được lan truyền trên mạng xã hội tối 15/10.

 

Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của showbiz Hoa ngữ sau loạt khoảnh khắc thân mật được lan truyền trên mạng xã hội tối 15/10. Những hành động quan tâm, chăm sóc dành cho đối phương khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích, đồng thời làm dấy lên nghi vấn cặp sao đã bí mật hẹn hò sau khi hợp tác trong bộ phim Cửu Trọng Tử.

Theo các đoạn video được chia sẻ, Lý Quân Nhuệ bất ngờ xuất hiện tại trường quay chương trình Xin Chào Thứ Bảy để đón Mạnh Tử Nghĩa tan làm. Nam diễn viên ôm chặt, xoa đầu và dịu dàng nói lời động viên đàn chị. Anh còn nán lại theo dõi cô hoàn thành phần ghi hình, chủ động giúp đỡ mang đồ đạc và nghiêng ô che mưa về phía nữ diễn viên.

Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ gây sốt với loạt khoảnh khắc tình tứ, nghi vấn hẹn hò lại bùng lên - Ảnh 1Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ gây sốt với loạt khoảnh khắc tình tứ, nghi vấn hẹn hò lại bùng lên - Ảnh 2

Đáng chú ý, theo chia sẻ của khán giả có mặt tại hiện trường, Lý Quân Nhuệ còn mua canh lê và pha thuốc ho cho Mạnh Tử Nghĩa. Sự chu đáo của nam diễn viên khiến nhiều người thích thú. MC Hà Cảnh cùng các đồng nghiệp cũng được cho là đã trêu ghẹo khi chứng kiến những tương tác gần gũi của cả hai. Sau khi kết thúc công việc, cặp sao tiếp tục cùng nhau đến công viên giải trí, trải nghiệm nhiều trò chơi.

Trước đó, Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ đã nhiều lần vướng nghi vấn tình cảm kể từ thành công của Cửu Trọng Tử năm 2024. Khán giả từng chú ý đến những khoảnh khắc thân thiết của cả hai trên phim trường cũng như trong các chương trình quảng bá. Lý Quân Nhuệ thường xuyên quan tâm, nhường chỗ ngồi và đưa túi sưởi cho đàn chị. Trong một chương trình, Mạnh Tử Nghĩa còn bất ngờ nói câu “Chị thích em”, khiến nam diễn viên ngượng ngùng.

Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ gây sốt với loạt khoảnh khắc tình tứ, nghi vấn hẹn hò lại bùng lên - Ảnh 3

Tin đồn càng lan rộng khi xuất hiện thông tin cả hai từng nhiều lần di chuyển cùng nhau. Một số nguồn tin giải trí Trung Quốc thậm chí cho rằng cặp sao đang hẹn hò nhưng chưa muốn công khai vì lo ngại ảnh hưởng đến người hâm mộ. Tuy nhiên, những thông tin này hiện chưa được xác nhận độc lập.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ của cặp đôi Quân Khiên Mạnh Nhiễu liên tục bày tỏ mong muốn hai diễn viên sớm xác nhận mối quan hệ. Ngược lại, một số ý kiến nghi ngờ những màn tương tác thân mật có thể nhằm quảng bá cho Thượng Công Chúa, dự án đánh dấu lần hợp tác thứ ba của họ.

Dù thực hư chuyện tình cảm vẫn chưa ngã ngũ, sức hút của Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ là điều khó phủ nhận. Sự ăn ý từ màn ảnh đến các chương trình giải trí khiến cặp sao tiếp tục trở thành chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm.

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