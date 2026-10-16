TÀI LỘC VƯỢNG PHÁT, 3 con giáp trời thương trao cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong tháng 11 dương lịch tới

Tâm linh - Tử vi 16/10/2026 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào được trời thương trao cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong tháng 11 dương lịch tới nhé!

Con giáp tuổi Mão

Trong tháng 11 dương lịch tới, sự xuất hiện của cát tinh Thực Thần báo hiệu một ngày vượng tài lộc với Mão. Được Thần Tài đồng hành, tuổi Mão có một ngày thu hoạch đáng kể về tiền bạc, nếu có việc kinh doanh, đầu tư gì cần thực hiện thì nên tiến hành ngay. Vận may về tiền bạc đang đứng về phía bạn nên phải chớp cơ hội.

TÀI LỘC VƯỢNG PHÁT, 3 con giáp trời thương trao cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong tháng 11 dương lịch tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về tình cảm, những người độc thân nên mở lòng và cởi mở trong suy nghĩ, khi ấy bạn sẽ nhận được những gì mà bấy lâu nay mình luôn tìm kiếm. Đôi khi người mà bạn luôn trông chờ xuất hiện lại không ở đâu xa, mà luôn ở bên cạnh bạn lâu nay đấy.

Con giáp tuổi Ngọ

 

Trong tháng 11 dương lịch tới, cho thấy mọi thứ tuổi Ngọ làm đều có kết quả như ý. Trong mọi dự tính về công việc làm ăn, bạn hãy thực hiện chớ nên ngần ngại, việc thành công là điều chắc chắn. Tất cả đều do phúc đức mà có, cho nên bạn cần nên để tâm vào việc tạo thêm công đức, làm nhiều điều phúc thiện để được thụ hưởng lâu dài.

TÀI LỘC VƯỢNG PHÁT, 3 con giáp trời thương trao cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong tháng 11 dương lịch tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì tuổi Ngọ nên nhanh chóng nhận lời không nên chần chừ, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Mọi vấn đề về tiền bạc nên giải quyết một cách uyển chuyển, không nên nóng nảy dễ đưa đến hiểu lầm tranh cãi, bạn nên dùng tình cảm sẽ thành công.

Con giáp tuổi Thìn

Trong tháng 11 dương lịch tới, người tuổi Thìn được khen ngợi nhờ thái độ cầu tiến và trách nhiệm trong công việc. Trong tập thể, bản mệnh có thể không phải là người xuất sắc nhất nhưng luôn ham học hỏi, nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng là ưu điểm nổi trội của bản mệnh được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao. Thời gian này, thu nhập của bản mệnh khá ổn định, lại biết chi tiêu hợp lý, vun vén làm ăn, tiết kiệm cho tương lai nên con giáp này đã tích lũy được một khoản kha khá. 

TÀI LỘC VƯỢNG PHÁT, 3 con giáp trời thương trao cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong tháng 11 dương lịch tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những thế, tình yêu đôi lứa cũng vô cùng hạnh phúc, bản mệnh và đối phương rất tâm đầu ý hợp. Người ấy luôn là điểm tựa vững chắc cho bản mệnh trong cả hiện tại và tương lai.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm trong 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trong các ngày 16, 17, 18, 19, 20 tháng 10, 3 con giáp có cơ hội kiếm tiền rộng mở, vàng cất chật két, vận đào hoa tỏa sáng, HẬU VẬN PHÚ QUÝ GIÀU SANG

Trong các ngày 16, 17, 18, 19, 20 tháng 10, 3 con giáp có cơ hội kiếm tiền rộng mở, vàng cất chật két, vận đào hoa tỏa sáng, HẬU VẬN PHÚ QUÝ GIÀU SANG

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Bà xã Trấn Thành từng nghèo đến mức không có gạo ăn, tuổi 12 đi phát tờ rơi kiếm sống, nay có hôn nhân viên mãn bên chồng

Bà xã Trấn Thành từng nghèo đến mức không có gạo ăn, tuổi 12 đi phát tờ rơi kiếm sống, nay có hôn nhân viên mãn bên chồng

Hậu trường 1 giờ 28 phút trước
Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương công khai con đầu lòng sau nhiều tháng giữ kín

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương công khai con đầu lòng sau nhiều tháng giữ kín

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
Hy hữu, người phụ nữ sống sót sau 20 giờ lênh đênh trên biển

Hy hữu, người phụ nữ sống sót sau 20 giờ lênh đênh trên biển

Video 1 giờ 32 phút trước
Đạo diễn Vương Tinh chê diễn xuất của Tiêu Chiến hạn hẹp, khuyên thay đổi trước khi quá muộn

Đạo diễn Vương Tinh chê diễn xuất của Tiêu Chiến hạn hẹp, khuyên thay đổi trước khi quá muộn

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Chia buồn 3 con giáp Kiếp Tài chắn lối, TÀI LỘC KHÔNG THÔNG, tiền tài thiếu kém, sự nghiệp ảnh hưởng nghiêm trọng trong 2 ngày cuối tuần

Chia buồn 3 con giáp Kiếp Tài chắn lối, TÀI LỘC KHÔNG THÔNG, tiền tài thiếu kém, sự nghiệp ảnh hưởng nghiêm trọng trong 2 ngày cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Bạn thân tiết lộ con người thật của Triệu Lệ Dĩnh sau 10 năm gắn bó

Bạn thân tiết lộ con người thật của Triệu Lệ Dĩnh sau 10 năm gắn bó

Sao quốc tế 2 giờ 32 phút trước
Người phụ nữ đang đi bộ trên đường bất ngờ bị 2 người đi xe máy áp sát, giật túi xách kéo lê trên đường

Người phụ nữ đang đi bộ trên đường bất ngờ bị 2 người đi xe máy áp sát, giật túi xách kéo lê trên đường

Video 2 giờ 32 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp Thần Tài soi đường, vận trình SỐ ĐỎ, tha hồ sống sung túc viên mãn, thu vét vận may của trời đất từ nay đến ngày Rằm tháng 9 âm lịch

Chúc mừng 3 con giáp Thần Tài soi đường, vận trình SỐ ĐỎ, tha hồ sống sung túc viên mãn, thu vét vận may của trời đất từ nay đến ngày Rằm tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 16/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 16/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tử vi thứ Bảy 17/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi thứ Bảy 17/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

NÓNG: Bộ Y tế yêu cầu Shopee ngừng bán viên uống giảm cân của Nhật

NÓNG: Bộ Y tế yêu cầu Shopee ngừng bán viên uống giảm cân của Nhật

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong các ngày 16, 17, 18, 19, 20 tháng 10, 3 con giáp có cơ hội kiếm tiền rộng mở, vàng cất chật két, vận đào hoa tỏa sáng, HẬU VẬN PHÚ QUÝ GIÀU SANG

Trong các ngày 16, 17, 18, 19, 20 tháng 10, 3 con giáp có cơ hội kiếm tiền rộng mở, vàng cất chật két, vận đào hoa tỏa sáng, HẬU VẬN PHÚ QUÝ GIÀU SANG

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

Chia buồn 3 con giáp Kiếp Tài chắn lối, TÀI LỘC KHÔNG THÔNG, tiền tài thiếu kém, sự nghiệp ảnh hưởng nghiêm trọng trong 2 ngày cuối tuần

Chia buồn 3 con giáp Kiếp Tài chắn lối, TÀI LỘC KHÔNG THÔNG, tiền tài thiếu kém, sự nghiệp ảnh hưởng nghiêm trọng trong 2 ngày cuối tuần

Chúc mừng 3 con giáp Thần Tài soi đường, vận trình SỐ ĐỎ, tha hồ sống sung túc viên mãn, thu vét vận may của trời đất từ nay đến ngày Rằm tháng 9 âm lịch

Chúc mừng 3 con giáp Thần Tài soi đường, vận trình SỐ ĐỎ, tha hồ sống sung túc viên mãn, thu vét vận may của trời đất từ nay đến ngày Rằm tháng 9 âm lịch

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, tài lộc rực rỡ, quý nhân song hành, gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, tài lộc rực rỡ, quý nhân song hành, gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày tới (17/10-18/10), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày tới (17/10-18/10), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt