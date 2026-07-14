Mạnh Tử Nghĩa gây tiếc nuối dù 'Bách hoa sát' liên tiếp lập thành tích

Sao quốc tế 14/07/2026 17:37

Ngay sau khi lên sóng, "Bách hoa sát" nhanh chóng thu hút khán giả nhờ nhịp phim nhanh, cốt truyện trọng sinh kết hợp yếu tố cung đấu và chuyện tình "cưới trước yêu sau" giữa Thẩm Tịch Hòa (Mạnh Tử Nghĩa) và thái tử Tiêu Hoa Ung (Hà Dữ).

Ngay khi lên sóng, "Bách hoa sát" nhanh chóng trở thành một trong những bộ phim cổ trang nhận được nhiều sự quan tâm tại Trung Quốc. Tác phẩm thu hút khán giả nhờ sự kết hợp giữa yếu tố trọng sinh, cung đấu cùng chuyện tình "cưới trước yêu sau" giữa Thẩm Tịch Hòa (Mạnh Tử Nghĩa) và thái tử Tiêu Hoa Ung (Hà Dữ).

Bộ phim sớm ghi nhận thành tích ấn tượng khi vượt mốc 24.000 điểm nhiệt trên Tencent Video, trở thành một trong những dự án cổ trang nổi bật ở thời điểm hiện tại. Nhiều khán giả dành lời khen cho kịch bản có nhiều tình tiết bất ngờ, nhịp phim nhanh, ít chi tiết thừa cùng màn kết hợp ăn ý giữa hai diễn viên chính.

Trong đó, Hà Dữ nhận được nhiều phản hồi tích cực với vai Tiêu Hoa Ung. Nam diễn viên được đánh giá đã thể hiện thành công hình ảnh một thái tử thông minh, sâu sắc nhưng không thiếu sự hài hước và tinh tế. Nhân vật này được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp bộ phim tạo sức hút ngay từ những tập đầu tiên.

Mạnh Tử Nghĩa gây tiếc nuối dù 'Bách hoa sát' liên tiếp lập thành tích - Ảnh 1

Ở phía đối diện, Mạnh Tử Nghĩa dù được ghi nhận có sự tiến bộ trong diễn xuất vẫn vấp phải một số ý kiến trái chiều, chủ yếu xoay quanh vấn đề tạo hình. Một bộ phận khán giả cho rằng nữ diễn viên chưa tạo được sự khác biệt so với các vai cổ trang trước đây.

Nhiều ý kiến nhận xét Mạnh Tử Nghĩa vẫn sử dụng phong cách quen thuộc với lớp trang điểm đậm, môi đỏ, kính áp tròng, kiểu tóc cầu kỳ cùng các phụ kiện nổi bật. Một số khán giả thậm chí cho rằng hình ảnh của cô trong "Bách hoa sát" có nhiều điểm tương đồng với những nhân vật từng đảm nhận trước đó, khiến dấu ấn riêng của vai Thẩm Tịch Hòa chưa thực sự rõ nét.

Mạnh Tử Nghĩa gây tiếc nuối dù 'Bách hoa sát' liên tiếp lập thành tích - Ảnh 2

Bên cạnh tạo hình, mô-típ nhân vật mà Mạnh Tử Nghĩa lựa chọn cũng trở thành chủ đề tranh luận. Có ý kiến cho rằng nữ diễn viên thường xuất hiện trong những bộ phim cổ trang xoay quanh các yếu tố như trọng sinh, báo thù, đấu trí và tình cảm phức tạp, khiến khán giả mong chờ cô thử sức với những dạng vai mới mẻ hơn.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người lên tiếng bảo vệ Mạnh Tử Nghĩa. Họ cho rằng tạo hình phụ thuộc phần lớn vào ý tưởng của ê-kíp sản xuất và cần phù hợp với bối cảnh nhân vật. Về diễn xuất, nữ diễn viên vẫn nhận được lời khen khi khắc họa Thẩm Tịch Hòa là một cô gái thông minh, bình tĩnh và mạnh mẽ giữa những cuộc tranh đấu chốn cung đình.

Dù còn gây tranh cãi, không thể phủ nhận "Bách hoa sát" đang giúp Mạnh Tử Nghĩa tiếp tục thu hút sự chú ý. Bộ phim vừa mang đến cho cô cơ hội chứng minh năng lực, vừa đặt ra yêu cầu phải làm mới hình ảnh nếu muốn tạo bước tiến xa hơn trong sự nghiệp.

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