Theo các nguồn tin, ngay sau khi kết thúc buổi làm việc kéo dài trong nhiều tiếng, Mạnh Tử Nghĩa đã xuất hiện những triệu chứng bất ổn về sức khỏe. Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, ê-kíp đã lập tức đưa nữ diễn viên đến cơ sở y tế để thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Sự cố bất ngờ này đã khiến toàn bộ kế hoạch công việc trong ngày bị đảo lộn hoàn toàn.

Sáng ngày 12/4/2026, làng giải trí Hoa ngữ chấn động trước thông tin nữ diễn viên Mạnh Tử Nghĩa phải nhập viện kiểm tra khẩn cấp. Sự việc diễn ra ngay sau khi cô hoàn thành ca làm việc đêm với cường độ cao, gây ra làn sóng lo ngại lớn trong cộng đồng người hâm mộ. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của "mỹ nhân cổ trang" đang là tâm điểm chú ý khi hàng loạt lịch trình quan trọng của cô đều bị đình chỉ vô thời hạn.

Chiều cùng ngày, phía đại diện Mạnh Tử Nghĩa nhanh chóng lên tiếng cập nhật tình hình của nữ diễn viên. Ê-kíp xác nhận việc Mạnh Tử Nghĩa đột ngột cảm thấy không khỏe sau khi đoàn phim đóng máy và lập tức được đưa đi khám.

Sau khi được bác sĩ thăm khám, tình trạng của cô không còn đáng ngại. Hiện cô đang nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng.

Tuy nhiên, cộng đồng người hâm mộ Mạnh Tử Nghĩa vẫn sục sôi, đồng loạt tỏ ra bức xúc. Nhiều người chỉ trích công ty quản lý của nữ diễn viên là không quan tâm đến sức khỏe nghệ sĩ.

Mạnh Tử Nghĩa nổi lên sau bộ phim Hoa ngữ "Cửu trọng tử" phát sóng cuối năm 2024, hợp tác với Lý Quân Nhuệ. Từ đó, nữ diễn viên sinh năm 1995 trở thành cái tên được săn đón và liên tục nhận các vai diễn mới.

Chỉ trong vòng hơn 1 năm, Mạnh Tử Nghĩa đã quay 2 bộ phim mới gồm "Bách hoa sát" và "Thượng công chúa". Hồi tháng 2, cô tiếp tục được công bố đảm nhận nữ chính bộ phim "Tướng môn độc hậu" kết hợp với Vương Hạc Đệ.

Cô còn tích cực tham gia các chương trình truyền hình, thảm đỏ, nổi bật là việc trở thành thành viên thường xuyên của chương trình tạp kỹ "Running man".

Tại một buổi livestream giao lưu cùng nhãn hàng vào tháng 3, Mạnh Tử Nghĩa khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ kỳ nghỉ dài nhất của cô trong suốt 2 năm qua chỉ vỏn vẹn 48 tiếng, diễn ra vào dịp Tết Nguyên đán 2026.