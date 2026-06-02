Tình màn ảnh của Trương Quốc Vinh và Mai Diễm Phương trở lại rạp Việt sau gần 40 năm

Sao quốc tế 02/06/2026 17:32

Tác phẩm nổi tiếng của điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) không chỉ đưa người xem trở về thời kỳ hoàng kim của màn ảnh Hoa ngữ mà còn là dịp để thưởng thức lại màn kết hợp được xem là huyền thoại giữa Trương Quốc Vinh và Mai Diễm Phương.

Sau gần 40 năm kể từ ngày ra mắt, “Yên Chi Khâu” trở lại màn ảnh rộng Việt Nam, mang đến cho khán giả cơ hội thưởng thức một trong những tác phẩm kinh điển nhất của điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc). Bộ phim cũng đánh dấu màn kết hợp được xem là huyền thoại giữa Trương Quốc Vinh và Mai Diễm Phương.

Chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Lý Bích Hoa, “Yên Chi Khâu” xoay quanh chuyện tình đầy bi kịch giữa Như Hoa - một danh kỹ nổi tiếng và Trần Chấn Bang (Thập Nhị Thiếu), chàng công tử xuất thân trong gia đình quyền quý. Dù dành cho nhau tình yêu sâu đậm, cả hai vẫn không thể vượt qua những định kiến và rào cản khắc nghiệt của xã hội đương thời. Từ đó, câu chuyện dần dẫn đến một kết cục đau thương, để lại nhiều day dứt cho người xem.

Tình màn ảnh của Trương Quốc Vinh và Mai Diễm Phương trở lại rạp Việt sau gần 40 năm - Ảnh 1

Dưới bàn tay của đạo diễn Quan Cẩm Bằng, bộ phim không chỉ kể một chuyện tình lãng mạn mà còn tái hiện bức tranh Hồng Kông qua nhiều giai đoạn lịch sử. Những khung hình giàu tính nghệ thuật, màu sắc hoài niệm cùng bầu không khí huyền ảo đã giúp tác phẩm giữ nguyên sức sống suốt nhiều thập kỷ.

Điểm nhấn lớn nhất của “Yên Chi Khâu” chính là màn trình diễn xuất sắc của hai ngôi sao hàng đầu thời bấy giờ. Mai Diễm Phương gây ấn tượng với hình tượng Như Hoa kiêu hãnh nhưng chất chứa đau khổ, trong khi Trương Quốc Vinh chinh phục khán giả bằng vẻ lãng tử và sự si tình của Thập Nhị Thiếu. Sự hòa hợp trong diễn xuất của họ đã tạo nên một trong những cặp đôi đáng nhớ nhất lịch sử điện ảnh Hoa ngữ.

Tình màn ảnh của Trương Quốc Vinh và Mai Diễm Phương trở lại rạp Việt sau gần 40 năm - Ảnh 2Tình màn ảnh của Trương Quốc Vinh và Mai Diễm Phương trở lại rạp Việt sau gần 40 năm - Ảnh 3

Không chỉ thành công về mặt nghệ thuật, “Yên Chi Khâu” còn được giới chuyên môn đánh giá cao khi giành nhiều giải thưởng quan trọng tại Kim Tượng Hong Kong và được xếp vào danh sách những bộ phim Hoa ngữ xuất sắc nhất mọi thời đại. Sự trở lại của tác phẩm vì thế được xem là dịp hiếm hoi để khán giả Việt Nam sống lại những cảm xúc đã làm nên một tượng đài điện ảnh.

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