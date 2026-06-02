Tình màn ảnh của Trương Quốc Vinh và Mai Diễm Phương trở lại rạp Việt sau gần 40 năm

Sau gần 40 năm kể từ ngày ra mắt, “Yên Chi Khâu” trở lại màn ảnh rộng Việt Nam, mang đến cho khán giả cơ hội thưởng thức một trong những tác phẩm kinh điển nhất của điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc). Bộ phim cũng đánh dấu màn kết hợp được xem là huyền thoại giữa Trương Quốc Vinh và Mai Diễm Phương.

Chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Lý Bích Hoa, “Yên Chi Khâu” xoay quanh chuyện tình đầy bi kịch giữa Như Hoa - một danh kỹ nổi tiếng và Trần Chấn Bang (Thập Nhị Thiếu), chàng công tử xuất thân trong gia đình quyền quý. Dù dành cho nhau tình yêu sâu đậm, cả hai vẫn không thể vượt qua những định kiến và rào cản khắc nghiệt của xã hội đương thời. Từ đó, câu chuyện dần dẫn đến một kết cục đau thương, để lại nhiều day dứt cho người xem.