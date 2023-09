Khán giả hướng về Hồng Kông trong các sự kiện kỷ niệm 20 năm ngày mất của Trương Quốc Vinh

Được biết, vào ngày tưởng niệm năm nay sẽ có nhiều sự kiện, hoạt động được tổ chức để tưởng nhớ người nghệ sĩ tài hoa Trương Quốc Vinh. Bao gồm: Timeless Leslie Encounter (Cuộc gặp vượt thời gian với Trương Quốc Vinh), Pop Culture Festival (Lễ hội Văn hóa đại chúng Hong Kong), triển lãm Miss You Much Leslie Exhibition,…

Theo đó, sự kiện ‘Timeless Leslie Encounter’ sẽ diễn ra tại khu phức hợp Olympian City nhằm thuật lại 20 câu chuyện từ bạn bè và người hâm mộ với nam tài tử Trương Quốc Vinh thuở sinh thời. Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, một màn hình tivi 430 inch sẽ chiếu 20 đoạn video về Trương Quốc Vinh và một bức tường đèn neon sẽ khắc họa lại những kỷ niệm đáng nhớ của cố nghệ sĩ.

Ngoài ra, một bức tranh ghép kỹ thuật số khổng lồ được ghép bởi 3.000 bức ảnh do người hâm mộ chụp nam tài tử cũng sẽ được trưng bày. Bên cạnh đó, tám bài hát của Trương Quốc Vinh cũng sẽ được phát bởi chiếc piano tự động cho đến khi sự kiện kết thúc vào ngày 2-4.

Trong ‘lễ hội Văn hóa đại chúng Hong Kong’, do Sở Văn hóa và Dịch vụ giải trí Hong Kong tổ chức lần đầu tiên sẽ Dự kiến sẽ có khoảng 20 chương trình, trong đó có bảy chương trình biểu diễn nghệ thuật, bốn buổi chiếu phim chuyên đề... diễn ra trong thời gian của lễ hội.

Đặc biệt, một trong những sự kiện chính trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa đại chúng Hong Kong năm 2023 là sự kiện vinh danh những ngôi sao quá cố là Trương Quốc Vinh và nữ ca sĩ, diễn viên Mai Diễm Phương.

Với triển lãm ‘Miss You Much Leslie Exhibition’ sẽ giới thiệu tuyển tập ảnh từ các khách mời là những người bạn thân của nam tài tử Trương Quốc Vinh như nhà thiết kế và sản xuất trang phục William Chang hay nhiếp ảnh gia Wing Shya. Triển lãm sẽ đưa chúng ta vào cuộc hành trình xuyên thời gian, cùng nhau nhìn lại những thành tựu của cố nghệ sĩ tài hoa Trương Quốc Vinh cũng như làm nổi bật những ảnh hưởng của anh đối với văn hóa đại chúng Hong Kong.

Một sự kiện đa phương tiện mang tên ‘HKT x WESTK POPFEST: I Am What I Am - A tribute to Leslie Cheung’ để tưởng nhớ cố ngôi sao Trương Quốc Vinh với sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng như nữ ca sĩ Janice Vidal, nghệ sĩ Walter Kwa tại khu văn hóa Tây Cửu Long (West Kowloon).

Đặc biệt, trong sự kiện ‘Nomad (Director’s Cut) at the 47th Hong Kong International Film Festival’, bộ phim Liệt hỏa thanh xuân (bản dựng đạo diễn) của đạo diễn Đàm Gia Minh sẽ được phục dựng và trình chiếu với độ phân giải 4K tại Liên hoan phim quốc tế Hong Kong lần thứ 47 với hạng mục Phim cổ trang Trung Quốc.

Với vai Louis, một cậu bé nhà giàu yếu đuối, nhu nhược, Trương Quốc Vinh được đề cử giải Kim Tượng năm 1983 cho hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.