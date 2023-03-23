Lương Triều Vỹ bị lừa đóng cảnh thân mật với Trương Quốc Vinh, không ngần ngại tiết lộ điều này về bạn diễn

Sao quốc tế 23/03/2023 19:30

Lương Triều Vỹ đã tiết lộ cách Vương Gia Vệ "lừa" anh vào vai đồng tính trong bộ phim "Happy Together" đóng cùng Trương Quốc Vinh

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Lương Triều Vỹ đã có những chia sẻ về ảnh hưởng của các nhà làm phim như Châu Tinh Trì và Vương Gia Vệ trong sự nghiệp của mình. Đáng chú ý là nam tài tử đã tiết lộ cách Vương Gia Vệ "lừa" anh vào vai đồng tính trong bộ phim "Happy Together" (Xuân quang xạ tiết), đóng cùng Trương Quốc Vinh.

Lương Triều Vỹ thổ lộ rất lo lắng khi vào vai đồng giới: "Tôi lo lắng về việc đóng vai đồng tính và đạo diễn Vương biết điều đó. Anh ấy đã đưa cho tôi một kịch bản giả mà trong đó cha tôi qua đời ở Buenos Aires và tôi phải đến đó để nhận thi thể. Tại đó, tôi sẽ phát hiện cha mình là người đồng tính và tôi phải tìm ra người yêu của ông. Nhưng khi tôi đến Buenos Aires, đạo diễn Vương đã tiết lộ rằng tôi mới là nhân vật đồng tính".

Lương Triều Vỹ bị lừa đóng cảnh thân mật với Trương Quốc Vinh, không ngần ngại tiết lộ điều này về bạn diễn - Ảnh 1

Bên cạnh đó, chia sẻ về cảnh thân mật với bạn diễn Trương Quốc Vinh, nam tài tử cho biết: "Chúng tôi quay cảnh thân mật ngay ngày đầu tiên. Đạo diễn Vương bảo tôi thay đồ ngay khi tôi bước vào trường quay. Mặc dù khó tin nhưng tôi đã hoàn thiện cảnh quay. Tôi đã mất ba ngày để vượt qua trải nghiệm này. Vương Gia Vệ cũng nói với tôi rằng không nên chìm đắm vào suy nghĩ về cảm nhận của bản thân khi hôn Quốc Vinh, bởi nếu không tôi sẽ không thể hoàn thiện việc quay phim".

Lương Triều Vỹ bị lừa đóng cảnh thân mật với Trương Quốc Vinh, không ngần ngại tiết lộ điều này về bạn diễn - Ảnh 2Lương Triều Vỹ bị lừa đóng cảnh thân mật với Trương Quốc Vinh, không ngần ngại tiết lộ điều này về bạn diễn - Ảnh 3

Bộ phim Happy Together có nội dung xoay quanh chuyện tình yêu của Lê Diệu Huy (Lương Triều Vỹ) và Hà Bảo Vinh (Trương Quốc Vinh). Họ thường xuyên chia tay rồi tái hợp dù nhiều lần khiến đối phương tổn thương. Để "hâm nóng" mối quan hệ nguội lạnh, Lê Diệu Huy và Hà Bảo Vinh quyết định rời Hong Kong, sang Argentina du lịch.

Tại nơi đất khách, đôi tình nhân tiếp tục mâu thuẫn và đường ai nấy đi. Hai người sau đó tìm cách tồn tại, vượt qua nỗi cô đơn. Lê Diệu Huy buộc phải ở lại Argentina làm việc vì không đủ tiền về nước. Họ bị cuốn vào vòng xoáy chia tay - tái hợp, yêu nhau mãnh liệt nhưng cũng không ngại hành hạ tinh thần đối phương.

 

 

Tác phẩm của đạo diễn Vương Gia Vệ là chiêm nghiệm về sự mong manh của tình yêu, nỗi bất lực trong việc hòa hợp hai tâm hồn xa lạ. Bộ phim là tác phẩm hay nhất mọi thời đại của điện ảnh Hong Kong nhờ sự tinh tế trong nội dung, diễn xuất và từng khung hình. "Happy Together" giúp Vương Gia Vệ giành giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes 1997.

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