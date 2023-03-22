Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chuẩn bị lên sóng, netizen mê mẩn visual hoàn mỹ của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát nhưng vẫn hoang mang một điều?

Sao quốc tế 22/03/2023 15:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Tuyết Ưng Lĩnh Chủ do Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát đã chính thức nhận giấy phép phát sóng. Dù mê mẩn với visual hoàn mỹ của cặp đôi chính nhưng netizen vẫn e ngại một điều.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Tuyết Ưng Lĩnh Chủ do Hứa KhảiCổ Lực Na Trát đã chính thức nhận giấy phép phát sóng. Được biết, bộ phim đóng máy vào đầu năm 2022, có khả năng sẽ lên sóng vào thời gian tới.

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chuẩn bị lên sóng, netizen mê mẩn visual hoàn mỹ của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát nhưng vẫn hoang mang một điều? - Ảnh 1

Ngay từ khi công bố dự án đến nay, dàn cast chính Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát nhận về nhiều ý kiến khác nhau. Theo đó, đa phần khán giả ngợi khen visual của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát gần như hoàn mỹ không có điểm trừ. Hơn nữa, khi tung ra poster nhân vật có phần sơ sài nhưng thần thái của diễn viên đã cứu vớt lại toàn bộ.

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chuẩn bị lên sóng, netizen mê mẩn visual hoàn mỹ của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát nhưng vẫn hoang mang một điều? - Ảnh 2Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chuẩn bị lên sóng, netizen mê mẩn visual hoàn mỹ của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát nhưng vẫn hoang mang một điều? - Ảnh 3

Tuy nhiên, xét về mặt diễn xuất của Hứa Khải lẫn Cổ Lực Na Trát thì là vấn đề đáng e ngại. Trong những dự án trước đó, cả hai từng gây tranh cãi vì phong độ thất thường. Cổ Lực Na Trát thường bị gắn mác ‘bình hoa di động’ khi diễn xuất mờ nhạt, hời hợt. Còn về Hứa Khải diễn xuất cứng đơ, một màu, không cảm xúc với bạn diễn.

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ là một trong những dự án cấp S+ của Tencent với thể loại cổ trang dị giới được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị (Cà Chua). Nội dung tác phẩm này xoay quanh câu chuyện của Đông Bá Tuyết Ưng (Hứa Khải) – chàng thiếu niên sinh ra và lớn lên trong một gia đình êm ấm hạnh phúc ở đế quốc Long Sơn.

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chuẩn bị lên sóng, netizen mê mẩn visual hoàn mỹ của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát nhưng vẫn hoang mang một điều? - Ảnh 4Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chuẩn bị lên sóng, netizen mê mẩn visual hoàn mỹ của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát nhưng vẫn hoang mang một điều? - Ảnh 5

Thế nhưng một ngày nọ, cha mẹ Đông Bá Tuyết Ưng lại bị một gia tộc cường đại bắt đi. Quyết tâm để cứu cha mẹ, hắn lần theo bí kíp của mẹ để lại mà bắt đầu tu luyện bí thuật, ngày đêm nỗ lực tu luyện không ngừng nghỉ đến mức mọi người đều gọi hắn là ma thương. Về sau Đông Bá Tuyết Ưng thông qua quá trình vất vả rèn luyện mà sở hữu pháp thuật đạt đến cảnh giới siêu phàm, trở thành Tuyết Ưng Lĩnh Chủ mạnh nhất.

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