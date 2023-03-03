Tuyết Ưng Lĩnh Chủ của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát sắp lên sóng, khán giả e ngại một điều?

Sao quốc tế 03/03/2023 14:03

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Tuyết Ưng Lĩnh Chủ do Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát đưa ra lịch dự kiến lên sóng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Tuyết Ưng Lĩnh Chủ do Hứa KhảiCổ Lực Na Trát sẽ lên sóng trong tháng 3 này. Dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng đã khiến nhiều khán giả e ngại khi lên sóng. Được biết, kể từ thời điểm công bố dự án đến hiện tại, tạo hình hai nhân vật chính được khen ngợi nhưng về khâu diễn xuất được xem là mối lo ngại vì trước đó, cả hai từng gây tranh cãi vì phong độ thất thường.

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát sắp lên sóng, khán giả e ngại một điều? - Ảnh 1Tuyết Ưng Lĩnh Chủ của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát sắp lên sóng, khán giả e ngại một điều? - Ảnh 2

Được biết, trong dự án Phong khởi Tây Châu phát sóng cách đây không bao lâu của Cổ Lực Na Trảt bị khán giả chỉ trích vì diễn xuất hời hợt của nữ chính. Đa phần khán giả chỉ ấn tượng với nhan sắc mãn của cô. Tuy nhiên, diễn xuất của cô không đặc sắc khiến nữ diễn viên nhiều năm bị gắn mác "bình hoa di động".

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát sắp lên sóng, khán giả e ngại một điều? - Ảnh 3

Còn diễn xuất của nam chính Hứa Khải gây tranh cãi trong dự án Định Luật Tình Yêu 80/20 đóng chính cùng Dương Mịch thời gian gần đây. Theo đó, Hứa Khải tạo cảm giác anh và Dương Mịch có khoảng cách tuổi tác quá lớn. Nhiều cảnh quay tay đôi, Dương Mịch - Hứa Khải còn bị nhận xét là giống mẹ con hơn cặp tình nhân thực thụ. 

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát sắp lên sóng, khán giả e ngại một điều? - Ảnh 4

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ là bộ phim cổ trang dị giới được chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Nội dung tác phẩm này xoay quanh câu chuyện của Đông Bá Tuyết Ưng (Hứa Khải) – chàng thiếu niên sinh ra và lớn lên trong một gia đình êm ấm hạnh phúc ở đế quốc Long Sơn.

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát sắp lên sóng, khán giả e ngại một điều? - Ảnh 5Tuyết Ưng Lĩnh Chủ của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát sắp lên sóng, khán giả e ngại một điều? - Ảnh 6

Thế nhưng một ngày nọ, cha mẹ Đông Bá Tuyết Ưng lại bị một gia tộc cường đại bắt đi. Quyết tâm để cứu cha mẹ, hắn lần theo bí kíp của mẹ để lại mà bắt đầu tu luyện bí thuật, ngày đêm nỗ lực tu luyện không ngừng nghỉ đến mức mọi người đều gọi hắn là ma thương. Về sau Đông Bá Tuyết Ưng thông qua quá trình vất vả rèn luyện mà sở hữu pháp thuật đạt đến cảnh giới siêu phàm, trở thành Tuyết Ưng Lĩnh Chủ mạnh nhất.

Chưa dứt tình với Phạm Thừa Thừa, Dương Tử tiếp tục 'bén duyên' với 'tình trẻ' Hứa Khải trong một dự án đề tài về nữ quyền?

Chưa dứt tình với Phạm Thừa Thừa, Dương Tử tiếp tục 'bén duyên' với 'tình trẻ' Hứa Khải trong một dự án đề tài về nữ quyền?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Dương Tử sẽ nên duyên với 'tình trẻ' Hứa Khải trong Thừa Hoan Ký, nhận sự phản bác đông đảo của khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Hứa Khải Cổ Lực Na Trát Tuyết ưng lĩnh chủ sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Chưa dứt tình với Phạm Thừa Thừa, Dương Tử tiếp tục 'bén duyên' với 'tình trẻ' Hứa Khải trong một dự án đề tài về nữ quyền?

Chưa dứt tình với Phạm Thừa Thừa, Dương Tử tiếp tục 'bén duyên' với 'tình trẻ' Hứa Khải trong một dự án đề tài về nữ quyền?

Loạt ảnh leak tạo hình nhân vật của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải trên phim trường Em Còn Đẹp Hơn Sao Trời, nữ chính bị chê vì điều này?

Loạt ảnh leak tạo hình nhân vật của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải trên phim trường Em Còn Đẹp Hơn Sao Trời, nữ chính bị chê vì điều này?

Fan Đàm Tùng Vận đồng loạt thoát fanclub khi Đàm Tùng Vận và Hứa Khải bình phiên trong Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời

Fan Đàm Tùng Vận đồng loạt thoát fanclub khi Đàm Tùng Vận và Hứa Khải bình phiên trong Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 tung poster mới của Ngu Thư Hân và Hứa Khải, hé lộ khoảnh khắc vô cùng tình cảm của cặp đôi

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 tung poster mới của Ngu Thư Hân và Hứa Khải, hé lộ khoảnh khắc vô cùng tình cảm của cặp đôi

Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời làm lễ khai máy, chốt đơn Đàm Tùng Vận nên duyên cùng Hứa Khải, netizen không hài lòng vì điều này?

Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời làm lễ khai máy, chốt đơn Đàm Tùng Vận nên duyên cùng Hứa Khải, netizen không hài lòng vì điều này?

Cung Tuấn và Hứa Khải bất ngờ được gọi tên trong dự án song nam chủ Lan Chu Dẫn

Cung Tuấn và Hứa Khải bất ngờ được gọi tên trong dự án song nam chủ Lan Chu Dẫn

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 47 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 57 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 12 giờ 33 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 12 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới