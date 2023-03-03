Tuyết Ưng Lĩnh Chủ của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát sắp lên sóng, khán giả e ngại một điều?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Tuyết Ưng Lĩnh Chủ do Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát sẽ lên sóng trong tháng 3 này. Dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng đã khiến nhiều khán giả e ngại khi lên sóng. Được biết, kể từ thời điểm công bố dự án đến hiện tại, tạo hình hai nhân vật chính được khen ngợi nhưng về khâu diễn xuất được xem là mối lo ngại vì trước đó, cả hai từng gây tranh cãi vì phong độ thất thường.

Được biết, trong dự án Phong khởi Tây Châu phát sóng cách đây không bao lâu của Cổ Lực Na Trảt bị khán giả chỉ trích vì diễn xuất hời hợt của nữ chính. Đa phần khán giả chỉ ấn tượng với nhan sắc mãn của cô. Tuy nhiên, diễn xuất của cô không đặc sắc khiến nữ diễn viên nhiều năm bị gắn mác "bình hoa di động".

Còn diễn xuất của nam chính Hứa Khải gây tranh cãi trong dự án Định Luật Tình Yêu 80/20 đóng chính cùng Dương Mịch thời gian gần đây. Theo đó, Hứa Khải tạo cảm giác anh và Dương Mịch có khoảng cách tuổi tác quá lớn. Nhiều cảnh quay tay đôi, Dương Mịch - Hứa Khải còn bị nhận xét là giống mẹ con hơn cặp tình nhân thực thụ.

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ là bộ phim cổ trang dị giới được chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Nội dung tác phẩm này xoay quanh câu chuyện của Đông Bá Tuyết Ưng (Hứa Khải) – chàng thiếu niên sinh ra và lớn lên trong một gia đình êm ấm hạnh phúc ở đế quốc Long Sơn.

Thế nhưng một ngày nọ, cha mẹ Đông Bá Tuyết Ưng lại bị một gia tộc cường đại bắt đi. Quyết tâm để cứu cha mẹ, hắn lần theo bí kíp của mẹ để lại mà bắt đầu tu luyện bí thuật, ngày đêm nỗ lực tu luyện không ngừng nghỉ đến mức mọi người đều gọi hắn là ma thương. Về sau Đông Bá Tuyết Ưng thông qua quá trình vất vả rèn luyện mà sở hữu pháp thuật đạt đến cảnh giới siêu phàm, trở thành Tuyết Ưng Lĩnh Chủ mạnh nhất.