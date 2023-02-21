Chưa dứt tình với Phạm Thừa Thừa, Dương Tử tiếp tục 'bén duyên' với 'tình trẻ' Hứa Khải trong một dự án đề tài về nữ quyền?

Sao quốc tế 21/02/2023 19:07

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Dương Tử sẽ nên duyên với 'tình trẻ' Hứa Khải trong Thừa Hoan Ký, nhận sự phản bác đông đảo của khán giả.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin bộ tiểu thuyết đình đám Thừa Hoan Ký sẽ được mua bản quyền chuyển thể thành phim truyền hình. Theo đó, nam nữ chính đang được thảo luận nhắm tới Dương TửHứa Khải.

Chưa dứt tình với Phạm Thừa Thừa, Dương Tử tiếp tục 'bén duyên' với 'tình trẻ' Hứa Khải trong một dự án đề tài về nữ quyền? - Ảnh 1

Ngay khi nhận thông tin này đã nhận về sự phản bác đông đảo của khán giả. Theo đó, Dương Tử bị chỉ trích khi tiếp tục đóng với bạn diễn nam kém tuổi. Được biết, cô nàng đang ở phim trường dự án Muốn Mãi Mãi Yêu đóng chính cùng Phạm Thừa Thừa. Thế nhưng, bên cạnh những lời khen thì cũng không ít khán giả đã bày tỏ sự thất vọng trước nhan sắc của nữ chính Dương Tử. Cụ thể, một số người cho rằng dù đã được photoshop kỹ càng nhưng Dương Tử vẫn trông khá đứng tuổi so với đàn em.

Chưa dứt tình với Phạm Thừa Thừa, Dương Tử tiếp tục 'bén duyên' với 'tình trẻ' Hứa Khải trong một dự án đề tài về nữ quyền? - Ảnh 2

Về phía fan Hứa Khả cũng phản đối kịch liệt trước thông tin này. Theo đó, họ không muốn thần tượng của mình đảm nhận vai nam chính nhưng vai trò chẳng khác gì làm nền cho nữ chính. Được biết, diễn xuất của Hứa Khải từng nhiều lần bị chê diễn xuất kém, đơ, một màu và không có khả năng gánh phim. Chính vì thế, nếu tin đồn trên là thật thì anh chàng sẽ hiển nhiên ở vị trí phiên 2 xếp sau Dương Tử.

Chưa dứt tình với Phạm Thừa Thừa, Dương Tử tiếp tục 'bén duyên' với 'tình trẻ' Hứa Khải trong một dự án đề tài về nữ quyền? - Ảnh 3

Thừa Hoan Ký là bộ phim truyền hình do Tencent kết hợp với công ty Hoa Sách Ảnh Thị đầu tư sản xuất. Kịch bản phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệc Thư. Theo nguyên tác, Thừa Hoan Ký là bộ truyện thuộc thể loại văn học đương đại, nội dung chủ yếu truyền tải thái độ của phụ nữ trong thời đại đấu tranh độc lập mới thông qua kinh nghiệm sống phi thường của những cô gái bình thường.

Chưa dứt tình với Phạm Thừa Thừa, Dương Tử tiếp tục 'bén duyên' với 'tình trẻ' Hứa Khải trong một dự án đề tài về nữ quyền? - Ảnh 4

Hiện tại, thông tin Dương Tử và Hứa Khải đóng chính trong Thừa Hoan Ký chưa có sự xác nhận chính thức từ phía đoàn phim cũng như từ phía các diễn viên.

Dương Tử hóa dịu dàng, thanh lịch trong loạt ảnh hậu trường Muốn Mãi Mãi Yêu

Dương Tử hóa dịu dàng, thanh lịch trong loạt ảnh hậu trường Muốn Mãi Mãi Yêu

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh mới nhất của Dương Tử trên phim trường Muốn Mãi Mãi Yêu. Theo đó, cô nàng xuất hiện với tạo hình dịu dàng, thanh lịch, thu trọn ánh nhìn.

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Từ khóa:   Dương Tử Hứa Khải Thừa Hoan Ký sao hoa ngữ cbiz

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