Dương Tử hóa dịu dàng, thanh lịch trong loạt ảnh hậu trường Muốn Mãi Mãi Yêu

Sao quốc tế 20/02/2023 16:27

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh mới nhất của Dương Tử trên phim trường Muốn Mãi Mãi Yêu. Theo đó, cô nàng xuất hiện với tạo hình dịu dàng, thanh lịch, thu trọn ánh nhìn.

Những ngày qua, dự án Muốn Mãi Mãi Yêu (tên cũ là Tình Yêu 199) do Dương TửPhạm Thừa Thừa đóng chính đã chính thức khai máy. Chính vì thế những hình ảnh hậu trường liên quan đến cặp đôi này luôn được công chúng chú ý.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh mới nhất của Dương Tử trên phim trường Muốn Mãi Mãi Yêu. Có thể thấy, Dương Tử diện trang phục áo thun đơn giản phối cùng áo sơ mi sọc khoác bên ngoài, kết hợp cùng trang phục là lối trang điểm nhẹ nhàng và kiểu tóc cột nửa vô cùng năng động, đáng yêu. Nhiều khán giả đã dành cơn mưa lời khen dành cho Dương Tử với nhan sắc xinh xắn, nổi bật thu hút trọn ánh nhìn nhờ nét đẹp vừa dịu dàng vừa thanh lịch.

Dương Tử hóa dịu dàng, thanh lịch trong loạt ảnh hậu trường Muốn Mãi Mãi Yêu - Ảnh 1Dương Tử hóa dịu dàng, thanh lịch trong loạt ảnh hậu trường Muốn Mãi Mãi Yêu - Ảnh 2Dương Tử hóa dịu dàng, thanh lịch trong loạt ảnh hậu trường Muốn Mãi Mãi Yêu - Ảnh 3Dương Tử hóa dịu dàng, thanh lịch trong loạt ảnh hậu trường Muốn Mãi Mãi Yêu - Ảnh 4Dương Tử hóa dịu dàng, thanh lịch trong loạt ảnh hậu trường Muốn Mãi Mãi Yêu - Ảnh 5Dương Tử hóa dịu dàng, thanh lịch trong loạt ảnh hậu trường Muốn Mãi Mãi Yêu - Ảnh 6

Được biết, Dương Tử cũng gây tranh cãi xuất hiện trên poster và hậu trường phim Muốn Mãi Mãi Yêu. Gương mặt sưng phù, đơ cứng của cô nàng khiến nhiều người không khỏi thất vọng. Dù fan liên tục phủ nhận Dương Tử đã động chạm dao kéo, tuy nhiên với trạng thái hiện tại thì dân tình đều nhất mực không tin.

Dương Tử hóa dịu dàng, thanh lịch trong loạt ảnh hậu trường Muốn Mãi Mãi Yêu - Ảnh 7

Muốn Mãi Mãi Yêu xoay quanh nhóm bạn 6 người gồm Hoàng Doanh Tử (Dương Tử), Tưởng Dực, Phương Minh Vũ, Trang Viễn, Lam Diệc Phi, Quan Siêu. Khi mới 6 tuổi, nhóm bạn đã cùng trải qua sự cố ở nhà máy nơi họ sinh sống. Từ đó trở đi, 6 người trở nên thân thiết và gắn bó cùng nhau.

Dương Tử hóa dịu dàng, thanh lịch trong loạt ảnh hậu trường Muốn Mãi Mãi Yêu - Ảnh 8

Đến lúc lên Đại học, họ vẫn tiếp tục là bạn tốt của nhau. Nhưng rồi đến ngày nọ, nhóm bạn bất ngờ xa cách vì đối mặt với thử thách lớn. Mấy năm sau, khi đã 30 tuổi, họ lại tụ họp vì nghe tin người bạn lúc bé Quan Siêu sắp kết hôn. Trong số 6 người, Hoàng Doanh Tử là cô gái luôn giữ hy vọng hàn gắn tình bạn. Cô làm mọi cách để 6 người gặp gỡ, nói chuyện và giải tỏa hiểu lầm. Vậy nên, dù phải đối diện với khó khăn nào, Hoàng Doanh Tử cũng luôn mạnh mẽ tiến về phía trước.

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