Mặc khen chê, Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử và Thành Nghị chính thức nhận thành tích khủng trên nền tảng

Sao quốc tế 20/02/2023 11:04

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, bộ phim Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử và Thành Nghị đã chính thức nhận thành tích khủng trên nền tảng Youku.

Trong năm vừa qua, dự án Trầm Vụn Hương Phai của Dương TửThành Nghị đóng chính đã nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Mặc dù phim kết thúc đã lâu nhưng mọi thông tin liên quan đến bộ phim này luôn được công chúng chú ý.

Mặc khen chê, Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử và Thành Nghị chính thức nhận thành tích khủng trên nền tảng - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, bộ phim Trầm Vụn Hương Phai đã đứng đầu lượt xem phim truyền hình chiếu độc quyền trên nền tảng Youku năm 2022. Được biết, chiếu độc quyền là phim chỉ chiếu trên một nền tảng duy nhất. Trong năm 2022, Trầm Vụn Hương Phai đã trở thành bộ phim hot nhất Youku với 2 tỷ 647 lượt xem, đứng đầu trong danh sách các phim đã chiếu của nền tảng này.

Mặc khen chê, Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử và Thành Nghị chính thức nhận thành tích khủng trên nền tảng - Ảnh 2

Mặc dù Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử, Thành Nghị nhận nhiều lời chê bai, mỉa mai về tạo hình nhân vật, kỹ xảo hay diễn xuất nhưng hầu như trong bất kể bảng xếp hạng phim nào, tác phẩm của "gà nhà" Hoan Thụy Thế Kỷ luôn được nhắc tới.

Trầm Vụn Hương Phai được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tô Mịch. Nội dung kể về chuyện tình bi thương của đoá sen thượng cổ Nhan Đàm (Dương Tử) và Ứng Uyên đế quân (Thành Nghị). Ban đầu, gặp nhau bởi những hiểu nhầm đáng yêu. Ngày qua ngày đấu khẩu cuối cùng lại lẳng lặng quan tâm, thích nhau từ lúc nào không hay. Nhưng tình cảm của họ chỉ được khẳng định, bùng nổ khi cả 2 cùng nhau trải qua những tháng ngày ở Địa Nhai. Đó là những tháng ngày vui vẻ vô ưu nhất của vị đế quân cao cao tại thượng Ứng Uyên.

Mặc khen chê, Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử và Thành Nghị chính thức nhận thành tích khủng trên nền tảng - Ảnh 3

Nhưng luật trời cấm tình. Ứng Uyên vì muốn bảo vệ Nhan Đàm mà đẩy cô ra xa. Nhan Đàm lại cố chấp một lòng muốn Ứng Uyên thừa nhận tình cảm của mình, cuối cùng uất hận mà nhảy xuống Vong Xuyên. Trải qua hơn 800 năm vẫn chẳng thể quên đi hắn. Cuối cùng chính Ứng Uyên phải xoá đi kí ức của nàng. Để nàng xuống trần làm một đoá hoa yêu vô ưu. Nhưng duyên phận lại để hai người gặp nhau một lần nữa. Rễ tình chưa dứt, tình này đậm sâu, ắt sẽ lại một lần nữa động tình.

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Từ khóa:   Dương Tử Thành Nghị Trầm Vụn Hương Phai sao hoa ngữ cbiz

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