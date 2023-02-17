Sự thật về sao nhí có gương mặt 'sao y bản chính' Dương Tử lúc nhỏ trong một video quảng cáo thương hiệu?

Sao quốc tế 17/02/2023 11:02

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc mới nhất của Dương Tử làm đại diện quảng cáo cho một thương hiệu nổi tiếng. Điều khiến dân tình không khỏi chú ý chính là sự xuất hiện của một diễn viên nhí có gương mặt y hệt Dương Tử lúc nhỏ.

Dương Tử là một trong những tiểu hoa dẫn đầu lứa 90,  nhận được nhiều sự quan tâm đông đảo của khán giả. Những năm trở lại đây, danh tiếng của nàng tiểu hoa tăng nhanh không ngừng, trở thành đối tượng được nhiều nhãn hàng theo đuổi.

Sự thật về sao nhí có gương mặt 'sao y bản chính' Dương Tử lúc nhỏ trong một video quảng cáo thương hiệu? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh mới nhất của Dương Tử làm đại diện quảng cáo cho một thương hiệu kem chống nắng nổi tiếng. Cô nàng được cho là thiếu đi sự rạng rỡ, tươi tắn của mùa hè. Cô nàng có biểu cảm đơ cứng như vừa can thiệp thẩm mỹ xong. Kiểu tóc đơn giản cộng với makeup nhạt nhòa khiến Dương Tử trông đứng tuổi và thiếu sức sống.

Sự thật về sao nhí có gương mặt 'sao y bản chính' Dương Tử lúc nhỏ trong một video quảng cáo thương hiệu? - Ảnh 2Sự thật về sao nhí có gương mặt 'sao y bản chính' Dương Tử lúc nhỏ trong một video quảng cáo thương hiệu? - Ảnh 3Sự thật về sao nhí có gương mặt 'sao y bản chính' Dương Tử lúc nhỏ trong một video quảng cáo thương hiệu? - Ảnh 4

Bỏ qua những bàn cãi về chuyện nhan sắc, điều khiến dân tình không khỏi chú ý chính là sự xuất hiện của một diễn viên nhí đóng vai con của Dương Tử. Đa phần khán giả ngợi khen nhãn hàng biết lựa chọn diễn viên nhí vì có gương mặt khá giống Dương Tử. Tuy nhiên, sự thật đây chỉ là nhân vật AI được thương hiệu phục chế lại hình ảnh thuở nhỏ của cô nàng. Sự đầu tư hình ảnh này cho thấy nhãn hàng khá có tâm với người đại diện thương hiệu của mình.

Sự thật về sao nhí có gương mặt 'sao y bản chính' Dương Tử lúc nhỏ trong một video quảng cáo thương hiệu? - Ảnh 5

Sự thật về sao nhí có gương mặt 'sao y bản chính' Dương Tử lúc nhỏ trong một video quảng cáo thương hiệu? - Ảnh 6

Sự thật về sao nhí có gương mặt 'sao y bản chính' Dương Tử lúc nhỏ trong một video quảng cáo thương hiệu? - Ảnh 7

Được biết, Dương Tử vốn xuất thân từ một sao nhí. Năm 2004, Dương Tử được mọi người biết đến sau hai năm chính thức bước chân vào ngành giải trí nhờ vào bộ phim truyền hình Nhà Có Trai, Có Gái. Sự thông minh lanh lợi của cô bé “Tiểu Tuyết” trong phim năm nào đã được vô số khán giả yêu thích.

Sự thật về sao nhí có gương mặt 'sao y bản chính' Dương Tử lúc nhỏ trong một video quảng cáo thương hiệu? - Ảnh 8

Sự thật về sao nhí có gương mặt 'sao y bản chính' Dương Tử lúc nhỏ trong một video quảng cáo thương hiệu? - Ảnh 9

Sau Nhà Có Trai, Có Gái, liên tiếp vài năm Dương Tử gần như chìm trong im lặng. Nhưng sau khi thi đỗ đại học, Dương Tử bắt đầu xuất hiện trở lại với công chúng, mỗi tác phẩm Dương Tử tham gia đều là những tác phẩm nổi trội xuất sắc. Cho đến hiện tại, tên tuổi cô nàng đã có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí Hoa Ngữ, với lượng fan hâm mộ đông đảo và khả năng gánh phim tốt.

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