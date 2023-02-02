Lộ tạo hình học sinh của Dương Tử trong Muốn Mãi Mãi Yêu, dân tình hết lời khen ngợi vì một điều?

Những ngày qua, dự án Muốn Mãi Mãi Yêu (tên cũ là Tình Yêu 199) do Dương Tử và Phạm Thừa Thừa đóng chính đã chính thức khai máy. Chính vì thế những hình ảnh hậu trường của bộ phim luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc Dương Tử với tạo hình nữ sinh trong hậu trường phim Muốn Mãi Mãi Yêu. Nhiều khán giả không khỏi ngớt lời khen ngợi vẻ đáng yêu, nhí nhảnh, tràn đầy năng lượng trong giờ tập thể dục giữa giờ. Mặc dù ‘cưa sừng làm nghé’ nhưng nhan sắc Dương Tử vẫn giữ được vẻ trẻ trung của mình.

Trước đó, trong bộ phim Nữ Bác Sĩ Tâm Lý, Dương Tử cũng từng có cơ hội đảm nhận vai nữ sinh. Việc tạo kiểu tóc hack tuổi trông cô nàng không chênh lệch tuổi thật của mình là mấy và trông thật trẻ trung, dễ thương.

Muốn Mãi Mãi Yêu xoay quanh nhóm bạn 6 người gồm Hoàng Doanh Tử (Dương Tử), Tưởng Dực, Phương Minh Vũ, Trang Viễn, Lam Diệc Phi, Quan Siêu. Khi mới 6 tuổi, nhóm bạn đã cùng trải qua sự cố ở nhà máy nơi họ sinh sống. Từ đó trở đi, 6 người trở nên thân thiết và gắn bó cùng nhau. Đến lúc lên Đại học, họ vẫn tiếp tục là bạn tốt của nhau. Nhưng rồi đến ngày nọ, nhóm bạn bất ngờ xa cách vì đối mặt với thử thách lớn. Mấy năm sau, khi đã 30 tuổi, họ lại tụ họp vì nghe tin người bạn lúc bé Quan Siêu sắp kết hôn.

Trong số 6 người, Hoàng Doanh Tử là cô gái luôn giữ hy vọng hàn gắn tình bạn. Cô làm mọi cách để 6 người gặp gỡ, nói chuyện và giải tỏa hiểu lầm. Vậy nên, dù phải đối diện với khó khăn nào, Hoàng Doanh Tử cũng luôn mạnh mẽ tiến về phía trước.