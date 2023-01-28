Dương Tử bất ngờ công khai về kế hoạch hôn nhân của mình trong năm mới khiến dân tình xôn xao

Sao quốc tế 28/01/2023 15:07

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một cuộc phỏng vấn của Dương Tử vào dịp đầu năm mới, tiết lộ về kế hoạch hôn nhân của mình.

Dương Tử là một trong những nàng tiểu hoa hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ. Bên cạnh những dự án phim ảnh thì chuyện đời tư, đặc biệt là chuyện tình cảm của mỹ nhân luôn được công chúng đặc biệt quan tâm.

Dương Tử bất ngờ công khai về kế hoạch hôn nhân của mình trong năm mới khiến dân tình xôn xao - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một cuộc phỏng vấn của Dương Tử vào dịp đầu năm mới. Theo đó, khi được được yêu cầu tiết lộ kế hoạch cho năm 2023, Dương Tử đã chia sẻ rằng năm mới cô chưa có dự định kết hôn. Câu trả lời này gây bàn tán trên cộng đồng mạng. Nhiều khán giả cho rằng, mặc dù câu hỏi không nhắc đến chuyện tình cảm nhưng cô nàng lại ‘có tật giật mình’ trả lời về vấn đề hôn nhân. Họ cho rằng có khả năng Dương Tử đang ngầm thừa nhận bản thân đang hẹn hò.

Dương Tử bất ngờ công khai về kế hoạch hôn nhân của mình trong năm mới khiến dân tình xôn xao - Ảnh 2

Mặc dù khá kín tiếng trong chuyện tình cảm nhưng mạng xã hội không ít lần đồn thổi về ‘tình tin đồn’ của Dương Tử. Trước đây, làng giải trí Hoa ngữ xôn xao trước tin đồn Dương Tử hẹn hò Lưu Học Nghĩa. Theo đó, một hình ảnh do paparazzi chụp được tại nhà của Dương Tử, cho thấy Lưu Học Nghĩa đang đút bánh kem cho cô ăn một cách tình cảm.

Dương Tử bất ngờ công khai về kế hoạch hôn nhân của mình trong năm mới khiến dân tình xôn xao - Ảnh 3

Tuy nhiên, cả hai đã lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò. Cả Dương Tử và Lưu Học Nghĩa cho rằng cả hai đều là bạn thân 10 năm. Dương Tử đến dự sinh nhật của Lưu Học Nghĩa với một nhóm bạn khác. Lưu Học Nghĩa chỉ đưa miếng bánh kem tới hỏi Dương Tử xem vị có khó ăn không, chứ hoàn toàn không có chuyện đút bánh.

Dương Tử bất ngờ công khai về kế hoạch hôn nhân của mình trong năm mới khiến dân tình xôn xao - Ảnh 4

Hiện tại, Dương Tử vừa đóng máy dự án Trường Tương Tư cũng như vừa khai máy dự án Muốn Mãi Mãi Yêu. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những dự án lên sóng tiếp theo của cô nàng.

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