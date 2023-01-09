Dương Tử bất ngờ tung loạt ảnh theo concept niên đại, netizen phát hiện một bí mật từ bộ ảnh này

Sao quốc tế 09/01/2023 19:21

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Dương Tử vừa cập nhật loạt ảnh mới theo concept niên đại nhưng đã bị netizen phát hiện một bí mật từ bộ ảnh này.

Những ngày qua, dự án Muốn Mãi Mãi Yêu (tên cũ là Tình Yêu 199) do Dương TửPhạm Thừa Thừa đóng chính đã chính thức khai máy. Xuất hiện tại buổi khai máy, Dương Tử khiến người hâm mộ xuýt xoa vì làn da trắng sáng, đẹp không tì vết. Chính vì thế, các fan hâm mộ luôn mong ngóng những hình ảnh hậu trường của dự án này.

Dương Tử bất ngờ tung loạt ảnh theo concept niên đại, netizen phát hiện một bí mật từ bộ ảnh này - Ảnh 1

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Dương Tử vừa cập nhật loạt ảnh mới theo concept niên đại của Trung Quốc những năm 2000 trong cửa hàng bán thực phẩm. Theo đó, Dương Tử trong tạo hình năng động với áo thun khoác sơ vin bên ngoài cùng quần bò, mái tóc dài được cột lên gọn gàng cho thấy được nét trẻ trung nhí nhảnh của nàng tiểu hoa. Theo đó, nhiều khán giả cho rằng đây chính là tạo hình nhân vật Hoàng Doanh Tử trong dự án Muốn Mãi Mãi Yêu mà cô nàng đang quay.

Dương Tử bất ngờ tung loạt ảnh theo concept niên đại, netizen phát hiện một bí mật từ bộ ảnh này - Ảnh 2Dương Tử bất ngờ tung loạt ảnh theo concept niên đại, netizen phát hiện một bí mật từ bộ ảnh này - Ảnh 3Dương Tử bất ngờ tung loạt ảnh theo concept niên đại, netizen phát hiện một bí mật từ bộ ảnh này - Ảnh 4Dương Tử bất ngờ tung loạt ảnh theo concept niên đại, netizen phát hiện một bí mật từ bộ ảnh này - Ảnh 5Dương Tử bất ngờ tung loạt ảnh theo concept niên đại, netizen phát hiện một bí mật từ bộ ảnh này - Ảnh 6Dương Tử bất ngờ tung loạt ảnh theo concept niên đại, netizen phát hiện một bí mật từ bộ ảnh này - Ảnh 7

Muốn Mãi Mãi Yêu xoay quanh nhóm bạn 6 người gồm Hoàng Doanh Tử (Dương Tử), Tưởng Dực, Phương Minh Vũ, Trang Viễn, Lam Diệc Phi, Quan Siêu. Khi mới 6 tuổi, nhóm bạn đã cùng trải qua sự cố ở nhà máy nơi họ sinh sống. Từ đó trở đi, 6 người trở nên thân thiết và gắn bó cùng nhau. Đến lúc lên Đại học, họ vẫn tiếp tục là bạn tốt của nhau. Nhưng rồi đến ngày nọ, nhóm bạn bất ngờ xa cách vì đối mặt với thử thách lớn. Mấy năm sau, khi đã 30 tuổi, họ lại tụ họp vì nghe tin người bạn lúc bé Quan Siêu sắp kết hôn.

Dương Tử bất ngờ tung loạt ảnh theo concept niên đại, netizen phát hiện một bí mật từ bộ ảnh này - Ảnh 8

Trong số 6 người, Hoàng Doanh Tử là cô gái luôn giữ hy vọng hàn gắn tình bạn. Cô làm mọi cách để 6 người gặp gỡ, nói chuyện và giải tỏa hiểu lầm. Vậy nên, dù phải đối diện với khó khăn nào, Hoàng Doanh Tử cũng luôn mạnh mẽ tiến về phía trước.

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