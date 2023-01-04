Sau loạt ảnh fancam mũm mĩm của Dương Tử trong đêm nhạc đón năm mới gây bàn tán xôn xao, fan Dương Tử lên tiếng tố antifan cố tình photoshop dìm nàng tiểu hoa

Sao quốc tế 04/01/2023 15:37

Mới đây, mạng xã hội lan truyền bài viết nói về việc fan của Dương Tử đã phản bác về hình ảnh fancam mũm mĩm của cô nàng trên sân khấu đêm nhạc.

Trong đêm âm nhạc đón năm mới của đài Hồ Nam, Dương Tử xuất hiện xinh đẹp lung linh, ngọt ngào với bộ váy công chúa hồng cánh sen trên sân khấu và nhận nhiều lời khen cho tạo hình đẹp và trạng thái cực tốt.

Sau loạt ảnh fancam mũm mĩm của Dương Tử trong đêm nhạc đón năm mới gây bàn tán xôn xao, fan Dương Tử lên tiếng tố antifan cố tình photoshop dìm nàng tiểu hoa - Ảnh 1Sau loạt ảnh fancam mũm mĩm của Dương Tử trong đêm nhạc đón năm mới gây bàn tán xôn xao, fan Dương Tử lên tiếng tố antifan cố tình photoshop dìm nàng tiểu hoa - Ảnh 2

Chuyện không có gì để nói nếu một cư dân mạng đã chia sẻ ảnh fancam của cô nàng lộ rõ vẻ ngoài bầu bĩnh, bắp tay thô to lộ ra do bộ đầm trễ vai khác xa so với những hình ảnh được nhà đài và phòng làm việc của có tung ra.

Sau loạt ảnh fancam mũm mĩm của Dương Tử trong đêm nhạc đón năm mới gây bàn tán xôn xao, fan Dương Tử lên tiếng tố antifan cố tình photoshop dìm nàng tiểu hoa - Ảnh 3

Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội lan truyền bài viết nói về việc fan của Dương Tử đã phản bác về hình ảnh mũm mĩm của cô nàng trên sân khấu đêm nhạc. Theo đó, fandom Dương Tử cho rằng đây là tấm ảnh bị antifan photoshop ác ý, đồng thời đưa ra ảnh thật của nữ diễn viên để so sánh.

Sau loạt ảnh fancam mũm mĩm của Dương Tử trong đêm nhạc đón năm mới gây bàn tán xôn xao, fan Dương Tử lên tiếng tố antifan cố tình photoshop dìm nàng tiểu hoa - Ảnh 4

Một số khán giả cho rằng ngoài photoshop ác ý, hiệu ứng hình ảnh khi quay video để ngang điện thoại cũng khiến dáng người trông tròn trịa hơn chứ trên thực tế cô nàng không đến nỗi mũm mĩm như lời đồn ác ý của antifan.

Hiện tại, Dương Tử có dự án Muốn Mãi Mãi Yêu đóng chính cùng Phạm Thừa Thừa đang khai máy. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin mới của nàng tiểu hoa.

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Với danh hiệu ‘nhan sắc lên xuống thất thường’, Dương Tử lại khiến dân tình một phen thất vọng với bộ ảnh được tung ra vào dịp đầu năm 2023.

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