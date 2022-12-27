Dàn sao đình đám quy tụ trong Đêm hội cuối năm của đài Hồ Nam, Dương Mịch và Dương Tử cũng góp mặt khiến fan háo hức mong chờ

Vào dịp cuối năm nay, , nhiều đài truyền hình lớn ở Trung Quốc đồng loạt tổ chức Đêm hội Gala Tất niên và chào mừng năm mới. Trong số đó nổi bật nhất là đài Hồ Nam vì quy tụ đông đảo những ngôi sao đình đám của showbiz Hoa ngữ.

Mới đây, trên trang Weibo chính thức của Đài Hồ Nam đã đưa thông báo về việc tổ chức Đêm hội tất niên vào ngày 31/12 tới. Theo đó, chương trình đêm hội của đài Hồ Nam sẽ kết hợp với Mango TV, góp mặt với nhiều tên tuổi ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ như Dương Mịch, Cung Tuấn, Dương Tử, Vương Hạc Đệ, Đàn Kiện Thứ, Tô Hữu Bằng,... hứa hẹn đem đến nhiều bất ngờ cho khán giả.