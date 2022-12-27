Dàn sao đình đám quy tụ trong Đêm hội cuối năm của đài Hồ Nam, Dương Mịch và Dương Tử cũng góp mặt khiến fan háo hức mong chờ

Mới đây, trên trang Weibo chính thức của Đài Hồ Nam đã đưa thông báo về việc tổ chức Đêm hội tất niên vào ngày 31/12 tới.
- Dương Tử hóa 'cô em gái nhà bên' trong buổi livestream cùng fan
- Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn giúp Dương Tử - Tiêu Chiến nhận loạt thành tích khủng, vượt xa cả 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh
Vào dịp cuối năm nay, , nhiều đài truyền hình lớn ở Trung Quốc đồng loạt tổ chức Đêm hội Gala Tất niên và chào mừng năm mới. Trong số đó nổi bật nhất là đài Hồ Nam vì quy tụ đông đảo những ngôi sao đình đám của showbiz Hoa ngữ.
Mới đây, trên trang Weibo chính thức của Đài Hồ Nam đã đưa thông báo về việc tổ chức Đêm hội tất niên vào ngày 31/12 tới. Theo đó, chương trình đêm hội của đài Hồ Nam sẽ kết hợp với Mango TV, góp mặt với nhiều tên tuổi ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ như Dương Mịch, Cung Tuấn, Dương Tử, Vương Hạc Đệ, Đàn Kiện Thứ, Tô Hữu Bằng,... hứa hẹn đem đến nhiều bất ngờ cho khán giả.
Nhiều khán giả nhận được thông tin và vô cùng háo hức mong chờ. Theo như danh sách được thông báo thì có hai cái tên gây chú ý đó là Dương Mịch và Dương Tử được mệnh danh là hai nàng tiểu hoa hàng đầu của làng giải trí xứ Trung hiện nay với số lượng fan đông đảo. Bên cạnh trang phục góp mặt trong đêm hội, khán giả cũng tò mò về những phần biểu diễn và các tiết mục của dàn sao Hoa Ngữ.