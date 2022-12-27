Dàn sao đình đám quy tụ trong Đêm hội cuối năm của đài Hồ Nam, Dương Mịch và Dương Tử cũng góp mặt khiến fan háo hức mong chờ

Sao quốc tế 27/12/2022 15:06

Mới đây, trên trang Weibo chính thức của Đài Hồ Nam đã đưa thông báo về việc tổ chức Đêm hội tất niên vào ngày 31/12 tới.

Vào dịp cuối năm nay, , nhiều đài truyền hình lớn ở Trung Quốc đồng loạt tổ chức Đêm hội Gala Tất niên và chào mừng năm mới. Trong số đó nổi bật nhất là  đài Hồ Nam vì quy tụ đông đảo những ngôi sao đình đám của showbiz Hoa ngữ.

Mới đây, trên trang Weibo chính thức của Đài Hồ Nam đã đưa thông báo về việc tổ chức Đêm hội tất niên vào ngày 31/12 tới. Theo đó, chương trình đêm hội của đài Hồ Nam sẽ kết hợp với Mango TV, góp mặt với nhiều tên tuổi ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ như Dương Mịch, Cung Tuấn, Dương Tử, Vương Hạc Đệ, Đàn Kiện Thứ, Tô Hữu Bằng,... hứa hẹn đem đến nhiều bất ngờ cho khán giả.

Dàn sao đình đám quy tụ trong Đêm hội cuối năm của đài Hồ Nam, Dương Mịch và Dương Tử cũng góp mặt khiến fan háo hức mong chờ - Ảnh 1
Dương Mịch - Ảnh: Internet

 

Dàn sao đình đám quy tụ trong Đêm hội cuối năm của đài Hồ Nam, Dương Mịch và Dương Tử cũng góp mặt khiến fan háo hức mong chờ - Ảnh 2
Dương Tử - Ảnh: Internet

 

Dàn sao đình đám quy tụ trong Đêm hội cuối năm của đài Hồ Nam, Dương Mịch và Dương Tử cũng góp mặt khiến fan háo hức mong chờ - Ảnh 3
Tô Hữu Bằng - Ảnh: Internet

 

Dàn sao đình đám quy tụ trong Đêm hội cuối năm của đài Hồ Nam, Dương Mịch và Dương Tử cũng góp mặt khiến fan háo hức mong chờ - Ảnh 4
Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

 

Dàn sao đình đám quy tụ trong Đêm hội cuối năm của đài Hồ Nam, Dương Mịch và Dương Tử cũng góp mặt khiến fan háo hức mong chờ - Ảnh 5
Cung Tuấn - Ảnh: Internet

 

Dàn sao đình đám quy tụ trong Đêm hội cuối năm của đài Hồ Nam, Dương Mịch và Dương Tử cũng góp mặt khiến fan háo hức mong chờ - Ảnh 6
Đàn Kiện Thứ - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả nhận được thông tin và vô cùng háo hức mong chờ. Theo như danh sách được thông báo thì có hai cái tên gây chú ý đó là Dương Mịch và Dương Tử được mệnh danh là hai nàng tiểu hoa hàng đầu của làng giải trí xứ Trung hiện nay với số lượng fan đông đảo. Bên cạnh trang phục góp mặt trong đêm hội, khán giả cũng tò mò về những phần biểu diễn và các tiết mục của dàn sao Hoa Ngữ.

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Từ khóa:   Dương Mịch Dương Tử Tô Hữu Bằng Vương Hạc Đệ sao hoa ngữ cbiz

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