Bạch Lộc và Dương Tử bị netizen đánh giá không hợp vai 'tuyệt sắc giai nhân' vì lý do này?

Sao quốc tế 04/12/2022 14:02

Bạch Lộc và Dương Tử là những nàng tiểu hoa nổi bật của lứa 9x. Tuy nhiên, nhiều netizen đánh giá 2 nàng tiểu hoa không hợp vào các dạng vai ‘tuyệt sắc giai nhân’.

Bạch LộcDương Tử là những nàng tiểu hoa nổi bật của lứa 9x. Tuy nhiên, 2 mỹ nhân này luôn nhận về ý kiến trái chiều của netizen vì nhan sắc và gu thời trang kém nổi trên phim nhưng lại thường vào các dạng vai ‘tuyệt sắc giai nhân’.

Bạch Lộc và Dương Tử bị netizen đánh giá không hợp vai 'tuyệt sắc giai nhân' vì lý do này? - Ảnh 1
Dương Tử và Bạch Lộc luôn nhận về ý kiến trái chiều của netizen vì không hợp vai 'tuyệt sắc giai nhân' - Ảnh: Internet

Đầu tiên phải nói đến Dương Tử, loạt tạo hình nhàm chán với đầm trễ vai của Dương Tử ở các sự kiện có thể dễ dàng nhận thấy vóc dáng của nữ diễn viên thật sự rất khó để phù hợp với những kiểu dáng quần áo khác. Không những thế, thân hình lúc lên lúc xuống của Dương Tử cũng là điểm trừ lớn khiến nữ diễn viên mỗi khi lên hình lại cho ra trạng thái khác nhau.

Bạch Lộc và Dương Tử bị netizen đánh giá không hợp vai 'tuyệt sắc giai nhân' vì lý do này? - Ảnh 2
Dương Tử thường diện áo trễ vai trong sự kiện vì có ngoại hình khó mặc đồ - Ảnh: Internet

Trong Thanh Vân Chí, Dương Tử đảm nhận nhân vật Lục Tuyết Kỳ là mỹ nữ số một trong truyện, khí chất cao sang. Qua đến vai Cẩm Mịch trong Hương Mật Tựa Sương Khói cũng được miêu tả là tiên nữ. Trong 2 phim cổ trang là Trầm Vụn Hương Phai và Trường Tương Tư, sao nữ 9x này lại lần nữa vào vai nhân vật có nhan sắc tuyệt thế. Nhiều khán giả cho rằng Dương Tử ngoại hình của nữ diễn viên chỉ thuộc kiểu dễ thương, ưa nhìn nhưng "chưa đủ tầm" để vào dạng vai này.

Bạch Lộc và Dương Tử bị netizen đánh giá không hợp vai 'tuyệt sắc giai nhân' vì lý do này? - Ảnh 3
Thanh Vân Chí - Ảnh: Internet

 

Bạch Lộc và Dương Tử bị netizen đánh giá không hợp vai 'tuyệt sắc giai nhân' vì lý do này? - Ảnh 4
Hương Mật Tựa Khói Sương - Ảnh: Internet

Đóng phim cổ trang đã bị chê, sang đến phim hiện đại Dương Tử cũng không khá hơn. Tạo hình trong Nữ Bác Sĩ Tâm Lý, Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn hay Chàng Trai Mạc Cách Lợi Của Tôi đều bị chê "phèn", không đủ xuất sắc.

Bạch Lộc và Dương Tử bị netizen đánh giá không hợp vai 'tuyệt sắc giai nhân' vì lý do này? - Ảnh 5
Nữ Bác Sĩ Tâm Lý - Ảnh: Internet

 

Bạch Lộc và Dương Tử bị netizen đánh giá không hợp vai 'tuyệt sắc giai nhân' vì lý do này? - Ảnh 6
Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn - Ảnh: Internet

Không chỉ Dương Tử, Bạch Lộc cũng khiến netizen ngán ngẩm khi đóng vai ‘tuyệt sắc giai nhân’. Trong Nhất Sinh Nhất Thế, Thời Nghi được miêu tả là mỹ nhân có vẻ ngoài rất xinh đẹp, khiến ai cũng phải rung động. Nhưng thực tế khi lên phim, Bạch Lộc lại làm fan nguyên tác thất vọng rất nhiều. Không những thế, trong phân cảnh diện lễ phục trong khoảnh khắc đẹp nhất của Thời Nghi, Bạch Lộc lại trông khá bình thường. Dù nam chính Nhậm Gia Luân cố gắng diễn đơ người say mê ngắm nhìn vì nhan sắc lộng lẫy của Bạch Lộc thì người xem vẫn chẳng thể cảm được vẻ đẹp này. Thậm chí trong 2 tác phẩm gần đây là Ninh An Như Mộng và Trường Nguyệt Tẫn Minh, cô còn bị nữ phụ Trần Đô Linh, Lưu Tá Ninh lấn át về ngoại hình.

Bạch Lộc và Dương Tử bị netizen đánh giá không hợp vai 'tuyệt sắc giai nhân' vì lý do này? - Ảnh 7
Châu Sinh Như Cố - Ảnh: Internet

Gần nhất, Bạch Lộc đảm nhận vai phóng viên xinh đẹp, có gu thời trang xịn sò trong phim Dĩ Ái Vi Doanh nhưng cô nàng trở thành chủ đề chê bai trên mạng xã hội sau khi loạt ảnh hậu trường được tung ra. Từ lần đầu xuất hiện với tạo hình nhạt nhòa, kém sắc khi đứng chung khung hình với nam chính Vương Hạc Đệ. Đến khi diện trang phục đỏ rực rỡ, make up đậm, ngỡ là xinh đẹp, quyến rũ nhưng cô nàng bị chê già so với tuổi thật. Nhiều khán giả cho rằng mỹ nhân Trình Thư Ý trong tưởng tượng của fan nguyên tác đã bị phá vỡ khi vào tay Bạch Lộc.

Bạch Lộc và Dương Tử bị netizen đánh giá không hợp vai 'tuyệt sắc giai nhân' vì lý do này? - Ảnh 8
Dĩ Ái Vi Doanh - Ảnh: Internet

Nhiều netizen cho rằng với diễn xuất của Bạch Lộc và Dương Tử đều phù hợp đóng nữ chính nhưng chỉ dừng lại ở dạng vai có nhan sắc bình thường. Chính vì thế, nếu vào vai ‘tuyệt sắc giai nhân’ thì hai nàng tiểu hoa sẽ khó tránh khỏi lời mỉa mai của khán giả.

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