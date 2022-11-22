So kè lượt xem phim của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba trên cùng một nền tảng, netizen bất ngờ với sự chênh lệch rõ rệt

Sao quốc tế 22/11/2022 15:26

Một trang mạng xã hội đã có bài viết so sánh lượt xem của khán giả với những dự án phim của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba khi chiếu cùng trên một nền tảng khiến netizen bất ngờ trước kết quả.

Địch Lệ Nhiệt BaDương Tử là hai mỹ nhân bằng tuổi và cùng lứa tiểu hoa 9x. Cả hai được xem là ‘kỳ phùng địch thủ’ của nhau bởi sở hữu lượng fan đông đảo và nhiều phim được lên sóng. Chính vì thế cả hai mỹ nhân luôn được đặt lên bàn cân so sánh.

So kè lượt xem phim của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba trên cùng một nền tảng, netizen bất ngờ với sự chênh lệch rõ rệt - Ảnh 1
Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Mới đây, một trang mạng xã hội đã có bài viết so sánh lượt xem của khán giả với những dự án phim của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba khi chiếu cùng trên một nền tảng. Đối với những phim hợp tác cùng những nam lưu lượng nổi tiếng trên Tencent, Dư Sinh! Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn do Dương Tử và Tiêu Chiến đóng chính lại có số lượng xem 40.38 triệu views, thấp hơn Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh do Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương đóng chính với 60.91 triệu views.

So kè lượt xem phim của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba trên cùng một nền tảng, netizen bất ngờ với sự chênh lệch rõ rệt - Ảnh 2
Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn và Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh - Ảnh: Internet

Thậm chí với những dự án đóng cùng sao nam kém tiếng hơn trên Youku, Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính có số lượng xem 29.86 triệu views, thấp hơn Ngự Giao Ký do Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân đóng chính với 33.32 triệu views. Chính vì thế, không ít khán giả cho rằng Dương Tử có thành tích phim thua xa Địch Lệ Nhiệt Ba.

So kè lượt xem phim của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba trên cùng một nền tảng, netizen bất ngờ với sự chênh lệch rõ rệt - Ảnh 3
Trầm Vụn Hương Phai và Ngự Giao Ký - Ảnh: Internet

Trước đây, Dương Tử từng để tuột mất giải thưởng Nữ Hoàng Kim Ưng năm 2018 vào tay Địch Lệ Nhiệt Ba. Thời điểm cuộc thi diễn ra, cả hai có cuộc đua phiếu bầu vô cùng gây cấn. Dương Tử được kỳ vọng hơn hẳn nhờ có những tác phẩm xuất sắc trước đó. Trong khi, Địch Lệ Nhiệt Ba bị đánh giá thấp khả năng diễn xuất và chưa có tác phẩm nổi bật. Thế nhưng, đến cuối cùng, mỹ nhân Tân Cương lại ẵm trọn giải thưởng này.

So kè lượt xem phim của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba trên cùng một nền tảng, netizen bất ngờ với sự chênh lệch rõ rệt - Ảnh 4

So kè lượt xem phim của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba trên cùng một nền tảng, netizen bất ngờ với sự chênh lệch rõ rệt - Ảnh 5
Dương Tử từng để tuột mất giải thưởng Nữ Hoàng Kim Ưng năm 2018 vào tay Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Có thể thấy, dù là ‘kỳ phùng địch thủ’ của nhau về diễn xuất lẫn tài năng phim nhưng xét về nhiệt được khán giả quan tâm qua số lượt xem của các bộ phim, Dương Tử lại thua Địch Lệ Nhiệt Ba một nhịp.

 

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