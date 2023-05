So kè lượt xem phim của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba trên cùng một nền tảng, netizen bất ngờ với sự chênh lệch rõ rệt

Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử là hai mỹ nhân bằng tuổi và cùng lứa tiểu hoa 9x. Cả hai được xem là ‘kỳ phùng địch thủ’ của nhau bởi sở hữu lượng fan đông đảo và nhiều phim được lên sóng. Chính vì thế cả hai mỹ nhân luôn được đặt lên bàn cân so sánh.

Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Mới đây, một trang mạng xã hội đã có bài viết so sánh lượt xem của khán giả với những dự án phim của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba khi chiếu cùng trên một nền tảng. Đối với những phim hợp tác cùng những nam lưu lượng nổi tiếng trên Tencent, Dư Sinh! Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn do Dương Tử và Tiêu Chiến đóng chính lại có số lượng xem 40.38 triệu views, thấp hơn Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh do Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương đóng chính với 60.91 triệu views.