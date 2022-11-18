Phim ngôn tình đóng cùng Phạm Thừa Thừa hoãn quay, Dương Tử liền chuyển sang dự án chính kịch, netizen chê cô nàng bắt chước Địch Lệ Nhiệt Ba

Trên mạng xã hội xứ Trung lại rầm rộ thông tin dự án ngôn tình của Dương Tử và Phạm Thừa Thừa tạm hoãn quay thì lại có thông tin dự án tiếp theo của cô nàng sẽ là một dự án chính kịch.
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Sau khi đóng máy dự án Trường Tương Tương, trên các trang mạng đã rầm rộ thông tin bộ phim tiếp theo Dương Tử sẽ tham gia là Tình Yêu 199. Sau nhiều lần tuyển chọn, nam diễn viên đồn đoán được chọn đóng với Dương Tử là Phạm Thừa Thừa, được biết đến là em trai của Phạm Băng Băng.
Tuy nhiên, mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung lại rầm rộ thông tin dự án này sẽ tạm thời hoãn quay do địa điểm quay ở Quảng Châu đang bùng dịch. Không những thế, người này còn tiết lộ thêm rất có thể dự án tiếp theo Dương Tử tham gia sẽ là Thừa Hoan Ký. Được biết, đây là dự án phim truyền hình được đầu tư bởi Tencent phối hợp với Công ty Hoa Sách Ảnh Thị. Dự án được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Diệc Thư, lấy bối cảnh đương đại về đề tài người phụ nữ đấu tranh đòi quyền bình đẳng, độc lập mới.
Nếu tin đồn trên là thật thì Dương Tử sẽ có cơ hội được tham gia dự án chính kịch được đầu tư lớn về nội dung và kịch bản. Tuy nhiên, lại có một số ý kiến cho rằng Dương Tử đang ‘học theo’ theo định hướng sự nghiệp của đối thủ Địch Lệ Nhiệt Ba vì chuyển hướng sang dòng phim này, trong khi trước giờ cô nàng chỉ trung thành với dòng phim cổ trang, ngôn tình.
Hiện tại, những thông tin trên chỉ là đồn đoán. Các khán giả tiếp tục hóng chờ xác nhận chính thức từ phía Dương Tử và cũng hy vọng sắp tới cô nàng sẽ có nhiều đột phá hơn với những thể loại phim mới lạ.