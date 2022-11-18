Phim ngôn tình đóng cùng Phạm Thừa Thừa hoãn quay, Dương Tử liền chuyển sang dự án chính kịch, netizen chê cô nàng bắt chước Địch Lệ Nhiệt Ba

Sau khi đóng máy dự án Trường Tương Tương, trên các trang mạng đã rầm rộ thông tin bộ phim tiếp theo Dương Tử sẽ tham gia là Tình Yêu 199. Sau nhiều lần tuyển chọn, nam diễn viên đồn đoán được chọn đóng với Dương Tử là Phạm Thừa Thừa, được biết đến là em trai của Phạm Băng Băng.

Có thông tin Dương Tử và Phạm Thừa Thừa đóng chính trong dự án Tình Yêu 199 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung lại rầm rộ thông tin dự án này sẽ tạm thời hoãn quay do địa điểm quay ở Quảng Châu đang bùng dịch. Không những thế, người này còn tiết lộ thêm rất có thể dự án tiếp theo Dương Tử tham gia sẽ là Thừa Hoan Ký. Được biết, đây là dự án phim truyền hình được đầu tư bởi Tencent phối hợp với Công ty Hoa Sách Ảnh Thị. Dự án được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Diệc Thư, lấy bối cảnh đương đại về đề tài người phụ nữ đấu tranh đòi quyền bình đẳng, độc lập mới.