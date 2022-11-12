Fandom hai nhà hãm hại, hết Thành Nghị rồi đến Dương Tử bị bão một sao loạt dự án lớn

Những ngày qua, mạng xã hội được một phen xôn xao trước cuộc chiến của fandom hai nhà Dương Tử - Thành Nghị. Cặp đôi này từng đóng chính trong bộ phim Trầm Vụn Hương Phai lên sóng vào dịp hè năm nay.

Những ngày qua, mạng xã hội được một phen xôn xao trước cuộc chiến của fandom hai nhà Dương Tử - Thành Nghị. Cặp đôi này từng đóng chính trong bộ phim Trầm Vụn Hương Phai lên sóng vào dịp hè năm nay. Dương Tử và Thành Nghị từng đóng chính trong Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh: Internet Cuộc chiến bắt đầu khi cộng đồng mạng phát hiện loạt dự án lớn của Thành Nghị bất ngờ nhận 1 sao kèm theo đó là lời chê bai diễn xuất của nam diễn viên dẫn đến điểm douban bị tụt nghiệm trọng.

Loạt dự án lớn của Thành Nghị bất ngờ nhận 1 sao kèm theo đó là lời chê bai diễn xuất - Ảnh: Internet Ngay lập tức fandom của Thành Nghị cho rằng người ra tay trong chuyện này không ai khác ngoài fandom của Dương Tử. Được biết, người đánh giá 1 sao chỉ chọn những phim của Thành Nghị đóng để đánh giá trừ bộ phim Trầm Vụn Hương Phai đóng chính cùng Dương Tử. Fan của Thành Nghị cho rằng Fan của Dương Tử làm điều này - Ảnh: Internet Mọi chuyện lại càng bùng nổ hơn khi những bộ phim của Dương Tử cũng đồng loạt bị đánh giá 1 sao ngoại trừ Trầm Vụn Hương Phai khiến diễn biến câu chuyện càng thêm căng thẳng.

Loạt phim của Dương Tử cũng bất ngờ nhận bão 1 sao - Ảnh: Internet Được biết, dù thần tượng từng đóng chung trong 1 bộ phim thế nhưng fan Dương Tử và fan Thành Nghị lại chẳng hề thân thiện với nhau. Nguyên nhân là do có tin Dương Tử bị ép đóng Trầm Vụn Hương Phai để hoàn tất việc kết thúc hợp đồng rời khỏi Hoan Thụy. Hiện tại, cuộc chiến của fandom hai nhà vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt cũng như chưa có sự lên tiếng chính thức của phía Dương Tử và Thành Nghị

Dương Tử từng tuột mất vai nữ chính Dã Man Sinh Trưởng vào tay Triệu Lệ Dĩnh vì một lý do không ngờ? Một trang mạng xứ Trung cho biết Dương Tử từng tuột mất vai nữ chính trong Dã Man Sinh Trưởng vì một lý do không ngờ.

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