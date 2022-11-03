Dương Tử lép vế, nhạt nhòa trước 'đàn em' Cúc Tịnh Y ở một điểm khiến fan hâm mộ không khỏi thất vọng?

Sao quốc tế 03/11/2022 15:46

Trong một sự kiện mới, Dương Tử bị chê kém cạnh hơn hẳn so với đàn em Cúc Tịnh Y ở một điểm khiến công chúng không khỏi thất vọng.

Dương TửCúc Tịnh Y là những gương mặt nổi bật của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Cùng lứa tiểu hoa 9x, nếu so về tài nguyên phim lẫn số lượng phim bạo thì Dương Tử vượt trội hơn hẳn Cúc Tịnh Y. Tuy nhiên, nếu so về nhan sắc lẫn style thời trang mỗi lần xuất hiện trước truyền thông thì Dương Tử có kém cạnh hơn hẳn đàn em kém 2 tuổi.

Dương Tử lép vế, nhạt nhòa trước 'đàn em' Cúc Tịnh Y ở một điểm khiến fan hâm mộ không khỏi thất vọng? - Ảnh 1
Nếu so về nhan sắc lẫn style thời trang mỗi lần xuất hiện trước truyền thông thì Dương Tử có kém cạnh hơn hẳn Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet

Chính vì thế, trong một buổi livestream trong sự kiện mới, Dương Tử bị chê kém sắc hơn hẳn Cúc Tịnh Y 1 bậc. Được biết, Cúc Tịnh Y gây ấn tượng với bộ váy lông vũ đen, điểm xuyến thêm vương miện trên đầu cùng với trang điểm đậm theo style quyến rũ khiến không ít khán giả trầm trồ trông cô không khác nào một nàng thiên nga đen đầy quyền lực.

Dương Tử lép vế, nhạt nhòa trước 'đàn em' Cúc Tịnh Y ở một điểm khiến fan hâm mộ không khỏi thất vọng? - Ảnh 2
Cúc Tịnh Y như một nàng thiên nga đen đầy quyền lực - Ảnh: Internet

Trái ngược với nàng tiểu hoa cùng lứa, Dương Tử xuất hiện trong trang phục đơn giản màu trắng, tóc buông xõa, đội mũ nồi cùng tone áo. Không những thế, cô nàng còn trang điểm nhạt nhòa khiến cô nàng trong khá quê mùa so với tạo hình của đàn em Cúc Tịnh Y. Công chúng đã không khỏi thất vọng trước tạo hình lần này của Dương Tử.

Dương Tử lép vế, nhạt nhòa trước 'đàn em' Cúc Tịnh Y ở một điểm khiến fan hâm mộ không khỏi thất vọng? - Ảnh 3
Dương Tử bị chê đơn giản, nhạt nhòa - Ảnh: Internet

Đây không phải lần đầu tiên Dương Tử bị dân tình chê phong cách ‘phèn chúa’ của mình. Trước đây, trong một sự kiện, Dương Tử diện một bộ váy trắng trễ vai đã để lộ hết các khuyết điểm của cô. Vốn có khuôn mặt bầu bĩnh và cân nặng không ổn định, chiếc váy dây trễ vai này đã để lộ ‘vai u thịt bắp’ và làn da có phần xỉn màu của nữ diễn viên.

Dương Tử lép vế, nhạt nhòa trước 'đàn em' Cúc Tịnh Y ở một điểm khiến fan hâm mộ không khỏi thất vọng? - Ảnh 4
Dương Tử diện một bộ váy trắng trễ vai đã để lộ hết các khuyết điểm của cô - Ảnh: Internet

Không những thế, nhiều người nhận xét chiếc váy mà cô mặc trông quê mùa và rẻ tiền, không khác gì đồ Taobao. Thêm nữa đó là cách phối đồ của stylist, sở hữu thân hình và chiều cao cân đối thế nhưng chiếc váy và đôi giày cao gót khi kết hợp với nhau lại có gì đó ‘sai sai’. Đa số khán giả đồng ý rằng tạo hình này đã dìm hàng Dương Tử ‘thê thảm’, trở nên kém sang.

Không những thế, biểu cảm của Dương Tử trước ống kính cũng không cứu được thời trang của mình. Nhiều khán giả còn cho rằng Dương Tử có khả năng biến hàng hiệu thành hàng chợ, biểu cảm nghèo nàn cùng cách tạo dáng hạn chế, không có 'thần thái' đủ để khiến mọi người chú ý đến.

Dương Tử lép vế, nhạt nhòa trước 'đàn em' Cúc Tịnh Y ở một điểm khiến fan hâm mộ không khỏi thất vọng? - Ảnh 5
Biểu cảm của Dương Tử trước ống kính cũng không cứu được thời trang của mình - Ảnh: Internet
Dương Tử lép vế, nhạt nhòa trước 'đàn em' Cúc Tịnh Y ở một điểm khiến fan hâm mộ không khỏi thất vọng? - Ảnh 6
Dương Tử luôn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng không biểu cảm khi chụp ảnh - Ảnh: Internet
Dương Tử lép vế, nhạt nhòa trước 'đàn em' Cúc Tịnh Y ở một điểm khiến fan hâm mộ không khỏi thất vọng? - Ảnh 7
Dù Dương Tử cố gắng mỉm cười nhưng trông vô cùng gượng gạo - Ảnh: Internet

Có thể thấy, trong đa phần những bức hình, Dương Tử vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng không biểu cảm, cách tạo dáng đơn giản và không tạo được bất cứ điểm nhấn gì. Nữ diễn viên cũng có một số bức hình 'thay đổi' bằng cách mỉm cười, thế nhưng lại quá gượng gạo khiến cho netizen cũng phải lắc đầu chán nản.

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