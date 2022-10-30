Dương Tử bất ngờ bị nền tảng phát sóng phim Trầm Vụn Hương Phai đăng đàn 'cà khịa' vì lý do không ngờ?

Nền tảng phát hành bộ phim Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính đã có động thái 'cà khịa' Dương Tử vì một lý do không ngờ.

Dương Tử là một trong những tiểu hoa nổi tiếng của làng giải trí hoa ngữ. Góp mặt cho nhiều bộ phim nổi tiếng, mang lại nhiều lợi ích không nhỏ cho nhà đài lẫn nền tảng lên sóng, thế nhưng, không ít lần mỹ nhân lại vướng tin đồn không mấy tốt đẹp trong mối quan hệ với nền tảng phát sóng phim. Dương Tử - Ảnh: Internet Mới đây, nền tảng phát hành bộ phim Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính đã đăng bài viết quảng bá phim Không Hẹn Mà Đến của Bành Quán Anh và Thái Văn Tịnh sắp lên sóng. Chuyện không có gì đáng nói khi bài viết này lại chèn hình người mặc quần tím bưng chiếc bánh kem trên tay, bên dưới bài viết này, họ còn bình luận hình chiếc bánh kem ăn dở cùng lời nhắn “Không ngờ mỹ thực cũng không hẹn mà đến, bánh kem này tôi ăn thay các bạn nha”.

Nền tảng phát hành bộ phim Trầm Vụn Hương Phai đăng bài quảng bá phim mới còn cố tình chèn hình người mặc quần tím bưng chiếc bánh kem trên tay để cà khịa Dương Tử - Ảnh: Internet Ngay sau đó, các blogger tinh ý đã đồn đoán phía nền tảng đang ẩn ý cà khịa Dương Tử. Theo người này giải thích, chữ 'Tử' trong tên ‘Dương Tử’ theo tiếng Trung có nghĩa là ‘màu tím’, còn chiếc bánh kém ăn dở là đang cố ý 'bóng gió' đến sự kiện ăn bánh kem của Dương Tử và Lưu Học Nghĩa. Hình chiếc bánh kem ăn dở gợi nhớ đến sự kiện ăn bánh kem của Dương Tử và Lưu Học Nghĩa - Ảnh: Internet Được biết, Dương Tử và Lưu Học Nghĩa từng được đồn đoán hẹn hò do một team qua đường chụp được ảnh Lưu Học Nghĩa đến nhà Dương Tử. Anh chàng ở nhà nàng tiểu hoa đến hơn 2 giờ sáng mới rời đi. Vào ngày sinh nhật lần thứ 32 của Lưu Học Nghĩa, Dương Tử cũng đã đến tận nhà chúc mừng. Đỉnh điểm là sau khi Lưu Học Nghĩa ăn một miếng bánh kem đã đút cho Dương Tử một miếng cực kỳ ngọt ngào.

Lưu Học Nghĩa ăn một miếng bánh kem đã đút cho Dương Tử một miếng cực kỳ ngọt ngào - Ảnh: Internet Một số netizen cho rằng lý do phía nền tảng đăng bài ẩn ý đối với Dương Tử là vì họ vẫn còn “ghim” Dương Tử vào thời điểm Trầm Vụn Hương Phai lên sóng. Được biết, trong suốt thời gian phim lên sóng, Dương Tử không hợp tác quảng bá phim. Không những thế, ồn ào tình cảm của Dương Tử và Lưu Học Nghĩa làm bộ phim bị ảnh hưởng và bớt nhiệt khán giả nên phía nền tảng không hài lòng. Nhiều người cho rằng ền tảng đăng bài ẩn ý đối với Dương Tử là vì họ vẫn còn “ghim” mỹ nhân không quảng bá phim Trầm Vụn Hương Phai khi lên sóng - Ảnh: Internet Hiện tại, phía nền tảng đã xóa bài đăng trên. Tuy nhiên, các khán giả vẫn không ngừng bàn tán xôn xao về tin đồn bất hòa của Dương Tử và nền tảng phát sóng bộ phim Trầm Vụn Hương Phai.

Những mỹ nhân Hoa Ngữ thuộc trường phái thực lực, gây bão rating khi xuất hiện trên màn ảnh: Triệu Lệ Dĩnh khỏi bàn, Dương Mịch – Dương Tử gây tranh cãi Những mỹ nhân Hoa Ngữ dưới đây là những cái tên quen thuộc đối với khán giả, sở hữu khả năng diễn xuất, lượng fan đông đảo và gây bão rating mỗi khi xuất hiện trên các dự án phim ảnh.

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