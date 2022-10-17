Lộ khoảnh khắc Dương Tử 'sao chép' Địch Lệ Nhiệt Ba, dân tình phán một câu 'phèn, không có khí chất'?

Cư dân mạng phát hiện một khoảnh khắc giống nhau đến ‘ngỡ ngàng, bật ngửa’ của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba đã gây bão mạng xã hội.

Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba là hai nàng tiểu hoa nổi tiếng của làng giải trí Hoa Ngữ. Cùng sinh năm 1992 và cũng là gương mặt ăn khách nhất trong phim ảnh xứ Trung, Chính vì thế, nhất cử nhất động của 2 mỹ nhân này thường xuyên được cộng đồng mạng đặt lên bàn cân so sánh. Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba luôn được đặt lên bàn cân so sánh - Ảnh: Internet Trong những hình ảnh mới đây, Dương Tử chia sẻ loạt khoảnh khắc quá trình trang điểm của mỹ nhân trong buổi chụp hình cho nhãn hàng. Có thể thấy, Dương Tử vẫn chưa khoác lên mình bộ trang phục mà còn mặc áo choàng màu đen. Thêm vào đó, mỹ nhân còn đội trên đầu vương miện và chụp một loạt ảnh nhí nhố.

Dương Tử chia sẻ loạt khoảnh khắc quá trình trang điểm của mỹ nhân trong buổi chụp hình cho nhãn hàng - Ảnh: Internet Chuyện không có gì đáng nói khi cư dân mạng đào lại loạt ảnh trước đây của Địch Lệ Nhiệt Ba cho thấy Dương Tử ‘copy-paste’ tạo hình của mỹ nhân Tân Cương. Được biết, cách đây khá lâu, Địch Lệ Nhiệt Ba sang Paris để dự buổi trình diễn thời trang của một nhà thiết kế đình đám, cô cũng diện lên người áo choàng đen ở hậu trường trang điểm và đội vương miện.

Trước đó, Nhiệt Ba cũng có tạo hình tương tự khiến CĐM chỉ trích Dương Tử ‘copy-paste’ tạo hình của mỹ nhân Tân Cương - Ảnh: Internet Sự giống nhau đến ‘ngỡ ngàng, bật ngửa’ của cả hai đã gây bão cộng đồng mạng. Nhiều netizen cho rằng vương miện của Dương Tử không được tinh tế cầu kỳ như Địch Lệ Nhiệt Ba. Thậm chí, một số người còn thẳng thắn chê Dương Tử ‘phèn’ không toát lên khí chất được như mỹ nhân Tân Cương. Một số khác thì cho rằng do đạo cụ trong phòng trang điểm đa phần có điểm tương đồng nên vô tình hai mỹ nhân có khoảnh khắc giống nhau chứ Dương Tử không cố tình ‘sao chép’ Nhiệt Ba như mọi người nghĩ. Nhiều cư dân mạng chê Dương Tử 'phèn' không toát lên được khí chất như Nhiệt Ba - Ảnh: Internet Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị đặt lên bàn cân so sánh. Thậm chí, có một giai đoạn, cả hai cạnh tranh quyết liệt trong giải Nữ Thần Kim Ưng vào năm 2018. Tuy nhiên, kết quả giải thưởng lại thuộc về Địch Lệ Nhiệt Ba. Điều này khiến fandom của 2 mỹ nhân sinh năm 1992 ‘gây chiến’ quyết liệt cho đến tận bây giờ vẫn chưa thể ‘cơm lành canh ngọt’ được với nhau. Địch Lệ Nhiệt Ba từng có được giải Nữ Thần Kim Ưng năm 2018 trong cuộc cạnh tranh với Dương Tử - Ảnh: Internet Hiện tại, khoảnh khắc trùng hợp giống nhau của Dương Tử và Nhiệt Ba vẫn tiếp tục lan truyền trên mạng xã hội và bàn tán xôn xao.

Dương Tử sắp nên duyên cùng 'tình mới' Triệu Lộ Tư trong dự án về tình yêu chị-em, cộng đồng mạng 'hoang mang' liệu chemistry này có ổn áp? Mạng xã hội xứ Trung vừa lan truyền thông tin Dương Tử và Trần Triết Viễn đang được thảo luận để cùng kết đôi trong dự án truyền hình Tình Yêu 199. Được biết bộ phim lấy bối cảnh thời hiện đại về tình yêu chị-em.

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