Lộ khoảnh khắc Dương Tử 'sao chép' Địch Lệ Nhiệt Ba, dân tình phán một câu 'phèn, không có khí chất'?

Sao quốc tế 17/10/2022 11:10

Cư dân mạng phát hiện một khoảnh khắc giống nhau đến ‘ngỡ ngàng, bật ngửa’ của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba đã gây bão mạng xã hội.

Dương TửĐịch Lệ Nhiệt Ba là hai nàng tiểu hoa nổi tiếng của làng giải trí Hoa Ngữ. Cùng sinh năm 1992 và cũng là gương mặt ăn khách nhất trong phim ảnh xứ Trung, Chính vì thế, nhất cử nhất động của 2 mỹ nhân này thường xuyên được cộng đồng mạng đặt lên bàn cân so sánh.

Lộ khoảnh khắc Dương Tử 'sao chép' Địch Lệ Nhiệt Ba, dân tình phán một câu 'phèn, không có khí chất'? - Ảnh 1
Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba luôn được đặt lên bàn cân so sánh - Ảnh: Internet

Trong những hình ảnh mới đây, Dương Tử chia sẻ loạt khoảnh khắc quá trình trang điểm của mỹ nhân trong buổi chụp hình cho nhãn hàng. Có thể thấy, Dương Tử vẫn chưa khoác lên mình bộ trang phục mà còn mặc áo choàng màu đen. Thêm vào đó, mỹ nhân còn đội trên đầu vương miện và chụp một loạt ảnh nhí nhố.

Lộ khoảnh khắc Dương Tử 'sao chép' Địch Lệ Nhiệt Ba, dân tình phán một câu 'phèn, không có khí chất'? - Ảnh 2

Lộ khoảnh khắc Dương Tử 'sao chép' Địch Lệ Nhiệt Ba, dân tình phán một câu 'phèn, không có khí chất'? - Ảnh 3
 Dương Tử chia sẻ loạt khoảnh khắc quá trình trang điểm của mỹ nhân trong buổi chụp hình cho nhãn hàng - Ảnh: Internet 

Chuyện không có gì đáng nói khi cư dân mạng đào lại loạt ảnh trước đây của Địch Lệ Nhiệt Ba cho thấy Dương Tử ‘copy-paste’ tạo hình của mỹ nhân Tân Cương. Được biết, cách đây khá lâu, Địch Lệ Nhiệt Ba sang Paris để dự buổi trình diễn thời trang của một nhà thiết kế đình đám, cô cũng diện lên người áo choàng đen ở hậu trường trang điểm và đội vương miện.

Lộ khoảnh khắc Dương Tử 'sao chép' Địch Lệ Nhiệt Ba, dân tình phán một câu 'phèn, không có khí chất'? - Ảnh 4

Lộ khoảnh khắc Dương Tử 'sao chép' Địch Lệ Nhiệt Ba, dân tình phán một câu 'phèn, không có khí chất'? - Ảnh 5
 Trước đó, Nhiệt Ba cũng có tạo hình tương tự khiến CĐM chỉ trích Dương Tử ‘copy-paste’ tạo hình của mỹ nhân Tân Cương - Ảnh: Internet

Sự giống nhau đến ‘ngỡ ngàng, bật ngửa’ của cả hai đã gây bão cộng đồng mạng. Nhiều netizen cho rằng vương miện của Dương Tử không được tinh tế cầu kỳ như Địch Lệ Nhiệt Ba. Thậm chí, một số người còn thẳng thắn chê Dương Tử ‘phèn’ không toát lên khí chất được như mỹ nhân Tân Cương. Một số khác thì cho rằng do đạo cụ trong phòng trang điểm đa phần có điểm tương đồng nên vô tình hai mỹ nhân có khoảnh khắc giống nhau chứ Dương Tử không cố tình ‘sao chép’ Nhiệt Ba như mọi người nghĩ.

Lộ khoảnh khắc Dương Tử 'sao chép' Địch Lệ Nhiệt Ba, dân tình phán một câu 'phèn, không có khí chất'? - Ảnh 6
Nhiều cư dân mạng chê Dương Tử 'phèn' không toát lên được khí chất như Nhiệt Ba - Ảnh: Internet
 

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị đặt lên bàn cân so sánh. Thậm chí, có một giai đoạn, cả hai cạnh tranh quyết liệt trong giải Nữ Thần Kim Ưng vào năm 2018. Tuy nhiên, kết quả giải thưởng lại thuộc về Địch Lệ Nhiệt Ba. Điều này khiến fandom của 2 mỹ nhân sinh năm 1992 ‘gây chiến’ quyết liệt cho đến tận bây giờ vẫn chưa thể ‘cơm lành canh ngọt’ được với nhau.

Lộ khoảnh khắc Dương Tử 'sao chép' Địch Lệ Nhiệt Ba, dân tình phán một câu 'phèn, không có khí chất'? - Ảnh 7
Địch Lệ Nhiệt Ba từng có được giải Nữ Thần Kim Ưng năm 2018 trong cuộc cạnh tranh với Dương Tử - Ảnh: Internet

Hiện tại, khoảnh khắc trùng hợp giống nhau của Dương Tử và Nhiệt Ba vẫn tiếp tục lan truyền trên mạng xã hội và bàn tán xôn xao.

Dương Tử sắp nên duyên cùng 'tình mới' Triệu Lộ Tư trong dự án về tình yêu chị-em, cộng đồng mạng 'hoang mang' liệu chemistry này có ổn áp?

Dương Tử sắp nên duyên cùng 'tình mới' Triệu Lộ Tư trong dự án về tình yêu chị-em, cộng đồng mạng 'hoang mang' liệu chemistry này có ổn áp?

Mạng xã hội xứ Trung vừa lan truyền thông tin Dương Tử và Trần Triết Viễn đang được thảo luận để cùng kết đôi trong dự án truyền hình Tình Yêu 199. Được biết bộ phim lấy bối cảnh thời hiện đại về tình yêu chị-em.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Tử sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Dương Tử sắp nên duyên cùng 'tình mới' Triệu Lộ Tư trong dự án về tình yêu chị-em, cộng đồng mạng 'hoang mang' liệu chemistry này có ổn áp?

Dương Tử sắp nên duyên cùng 'tình mới' Triệu Lộ Tư trong dự án về tình yêu chị-em, cộng đồng mạng 'hoang mang' liệu chemistry này có ổn áp?

Nước đi 'cao tay' hơn hẳn 'đàn chị' Dương Tử, Triệu Lộ Tư quyết tâm có được giải Nữ Thần Kim Ưng năm nay?

Nước đi 'cao tay' hơn hẳn 'đàn chị' Dương Tử, Triệu Lộ Tư quyết tâm có được giải Nữ Thần Kim Ưng năm nay?

Trường Tương Tư: Lộ khoảnh khắc Dương Tử 'mạnh bạo' áp sát Đặng Vi vào tường khiến đối phương ngại ngùng bất động, dân tình 'lụi tim' vì chemistry quá ngọt

Trường Tương Tư: Lộ khoảnh khắc Dương Tử 'mạnh bạo' áp sát Đặng Vi vào tường khiến đối phương ngại ngùng bất động, dân tình 'lụi tim' vì chemistry quá ngọt

Bốn năm như một, fandom Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba lại gây chiến vì giải Nữ Thần Kim Ưng năm xưa, lần này lại vì một chuyện không liên quan?

Bốn năm như một, fandom Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba lại gây chiến vì giải Nữ Thần Kim Ưng năm xưa, lần này lại vì một chuyện không liên quan?

Cũng là biểu cảm 'trợn mắt', Dương Tử và Triệu Lộ Tư bị chỉ trích cố tình 'làm lố', một mỹ nhân xứ Hàn được khen diễn xuất đỉnh cao, lột tả rõ nét tính cách nhân vật?

Cũng là biểu cảm 'trợn mắt', Dương Tử và Triệu Lộ Tư bị chỉ trích cố tình 'làm lố', một mỹ nhân xứ Hàn được khen diễn xuất đỉnh cao, lột tả rõ nét tính cách nhân vật?

Rộ tin Dương Tử 'xóa sổ' tình bạn với Trương Nhất Sơn sau scandal suýt bay màu phim, thực hư ra sao?

Rộ tin Dương Tử 'xóa sổ' tình bạn với Trương Nhất Sơn sau scandal suýt bay màu phim, thực hư ra sao?

TIN MỚI NHẤT

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 14 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 2 giờ 17 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 2 giờ 25 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI