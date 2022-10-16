Dương Tử sắp nên duyên cùng 'tình mới' Triệu Lộ Tư trong dự án về tình yêu chị-em, cộng đồng mạng 'hoang mang' liệu chemistry này có ổn áp?

Mạng xã hội xứ Trung vừa lan truyền thông tin Dương Tử và Trần Triết Viễn đang được thảo luận để cùng kết đôi trong dự án truyền hình Tình Yêu 199. Được biết bộ phim lấy bối cảnh thời hiện đại về tình yêu chị-em.

Dương Tử là một trong những lưu lượng hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Là gương mặt xuất hiện thường xuyên trên các dự án phim truyền hình xứ Trung, chính vì thế, những dự án mới của mỹ nhân luôn được công chúng đặc biệt quan tâm. Dương Tử là gương mặt xuất hiện thường xuyên trên các dự án phim truyền hình xứ Trung - Ảnh: Internet Mới đây, mạng xã hội xứ Trung vừa lan truyền thông tin Dương Tử và Trần Triết Viễn đang được thảo luận để cùng kết đôi trong dự án truyền hình Tình Yêu 199. Được biết bộ phim lấy bối cảnh thời hiện đại về tình yêu chị-em. Nữ chính là một ký giả thông minh, cô có tính cách kiên định và sống thiên về lý trí nhiều hơn cảm xúc. Trong khi đó, nam chính được biết đến là một du học sinh ngành thiết kế, anh được mọi người ví như một “học bá” học cực kỳ giỏi.

Dương Tử và Trần Triết Viễn đang được thảo luận để cùng kết đôi trong dự án truyền hình Tình Yêu 199 - Ảnh: Internet Được biết, nhà sản xuất bộ phim Tình Yêu 199 cũng là nhà sản xuất bộ phim Nữ Bác Sĩ Tâm Lý do Dương Tử đóng chính. Nếu thông tin này là thật thì phim dự kiến khai máy vào tháng 11 tới đây sau khi hai diễn viên hoàn thành xong những dự án cũ và sẽ quay trong khoảng 4 tháng. Nhà sản xuất bộ phim Tình Yêu 199 cũng là nhà sản xuất bộ phim Nữ Bác Sĩ Tâm Lý do Dương Tử đóng chính - Ảnh: Internet Trần Triết Viễn hiện là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội những ngày qua vì có dự án đang quay cùng gương mặt tiểu hoa dẫn đầu lứa 95 Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Giấu. Không những thế, trước đó, Trần Triết Viễn từng có hợp tác với Dương Tử trong bộ phim cổ trang Thanh Trâm Hành. Do đó, khán giả cũng đang rất ủng hộ cặp đôi trai tài gái sắc nhận lời đóng chính cùng nhau.

Trần Triết Viễn cùng Triệu Lộ Tư đang quay bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh: Internet Bên cạnh những ý kiến đồng tình cũng có những ý kiến khác phản đối vì cho rằng gương mặt Trần Triết Viễn quá non so với Dương Tử, đứng cạnh nhau không có chemistry. Tuy nhiên, ý kiến này lại bị phản bác vì để tài của bộ phim là tình chị em nên lựa chọn nhân vật này là phù hợp và có ăn ý hay không thì lên phim mới có thể đánh giá chính xác được. Dương Tử và Trần Triết Viễn từng hợp tác trong dự án Thanh Trâm Hành - Ảnh: Internet Hiện tại, thông tin Dương Tử chuẩn bị kết hợp với Trần Triết Viễn trong dự án Tình Yêu 199 dù chưa có sự xác nhận của phía các diễn viên nhưng vẫn đang nhận được sự bàn luận đông đảo của khán giả.

Nước đi 'cao tay' hơn hẳn 'đàn chị' Dương Tử, Triệu Lộ Tư quyết tâm có được giải Nữ Thần Kim Ưng năm nay? Cư dân mạng lại tiếp tục lan truyền thông tin cho biết Triệu Lộ Tư đang rất muốn lấy được danh hiệu Nữ thần Kim Ưng năm nay và có nước đi 'cao tay' hơn hẳn 'đàn chị' Dương Tử.

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