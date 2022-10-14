Trường Tương Tư: Lộ khoảnh khắc Dương Tử 'mạnh bạo' áp sát Đặng Vi vào tường khiến đối phương ngại ngùng bất động, dân tình 'lụi tim' vì chemistry quá ngọt

Dương Tử là một trong những tiểu hoa nổi bật nhất của làng giải trí Hoa Ngữ. Chính vì thế những dự án phim của mỹ nhân luôn được công chúng đặc biệt quan tâm. Gần đây nhất, bộ phim Trường Tương Tư là dự án cổ trang của Dương Tử kết hợp cùng 3 gương mặt mới cùng vào vai nam chính là Đặng Vi , Đàn Kiện Thứ, Trương Vãn Ý. Được biết, bộ phim vừa mới đóng máy cũng như tung loạt poster chính thức của nhân vật. Chính vì thế, những hình ảnh hậu trường xoay quanh bộ phim luôn được công chúng truy tìm.

Mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung vừa chia sẻ rầm rộ loạt khoảnh khắc tiết lộ phân đoạn hết sức đáng yêu giữa nhân vật Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi) và Tiểu Yêu (Dương Tử). Có thể thấy, Dương Tử đang trong tạo hình cải nam trang thành nhân vật Văn Tiểu Lục. Điều khán giả chú ý là Dương Tử dùng tay áp sát dồn Đặng Vi vào tường với vẻ mặt vô cùng đắc ý. Trong khi đó, Đặng Vi lại tỏ ra ngại ngùng trước hành động của đối phương.

Tương tác cực ngọt của Dương Tử và Đặng Vi khiến dân tình thích thú - Ảnh: Internet

Sau khi khoảnh khắc trên được đăng tải, các khán giả dành nhiều lời khen cho tạo hình mới này của Dương Tử. Không những thế, khán giả còn một phen lụi tim trước màn chemistry cực ngọt giữa Dương Tử và Đặng Vi.

Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Bộ phim là câu chuyện xoay quanh giữa nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử) cùng 3 nam chính Thương Huyền (Trương Vãn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Tiểu Yêu vốn chịu nỗi thống khổ mất mẹ, xa cha từ khi còn rất nhỏ. Không những thế, cô còn lưu lạc trong chốn nhân gian, chịu qua bao kiếp nạn, lúc nào cũng sợ cô đơn, sợ người khác bỏ rơi mình. Thế nên đến cuối cùng, Tiểu Yêu đã chọn cho bản thân một người phù hợp, xem cô là cả thế giới, dám từ bỏ mọi thứ chỉ để ở bên cô suốt đời.

Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa - Ảnh: Internet

Dù không biết khi lên phim, màn kết hợp tình cảm giữa Dương Tử và các nam chính sẽ như thế nào, Thế nhưng các khán giả vẫn mong chờ ngày bộ phim lên sóng để có đánh giá chính xác cũng như để biết được nữ chính sẽ thành đôi với ai trong 3 nam chính của bộ phim Trường Tương Tư.