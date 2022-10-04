Rộ tin Dương Tử 'xóa sổ' tình bạn với Trương Nhất Sơn sau scandal suýt bay màu phim, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 04/10/2022 11:18

Mạng xã hội vẫn xuất hiện tin đồn Dương Tử muốn xóa sạch những thông tin liên quan đến tình bạn với Trương Nhất Sơn.

Những ngày vừa qua, cái tên Trương Nhất Sơn được cư dân mạng réo gọi vì nghi vấn bị bắt vì sử dụng ma túy. Tuy nhiên, nam diễn viên im lặng hơn một ngày mới lên tiếng phủ nhận. Điều này khiến hình ảnh của nam diễn viên hoen ố vì xử lý khủng hoảng truyền thông quá chậm. Anh vướng cáo buộc phạm pháp giữa lúc showbiz Trung Quốc đang ở thời kỳ nhạy cảm vì bê bối mua dâm của Lý Dịch Phong. Việc không lên tiếng ngay lập tức dẫn đến việc khán giả tin rằng đời tư của Trương Nhất Sơn có điều khuất tất.

Rộ tin Dương Tử 'xóa sổ' tình bạn với Trương Nhất Sơn sau scandal suýt bay màu phim, thực hư ra sao? - Ảnh 1
Trương Nhất Sơn nổi tiếng với đời tư bê bối trong Cbiz - Ảnh: Internet

Đáng nói, trước đó, Trương Nhất Sơn từng mất điểm trầm trọng vì lối sống bất cần, bê tha và đời sống tình ái lộn xộn. Trước đó, anh từng vướng loạt scandal như có hành động phản cảm nơi công cộng, bị bắt gặp ngoại tình khi vào khách sạn cùng một cô gái khác trong thời gian hẹn hò với người đẹp Tống Nghiên Phi, bị phạt tiền do vi phạm luật giao thông.

Loạt bê bối đời tư của Trương Nhất Sơn cứ lâu lâu lại xuất hiện tin đồn khiến những bạn diễn chung với nam diễn viên nhiều lần ‘thót tim’ vì phim có nguy cơ bay màu, điển hình là Dương Tử. Cụ thể, nếu bê bối của Trương Nhất Sơn là sự thật thì bộ phim hợp tác cùng Dương Tử là Nhà Có Con Trai Con Gái có thể bị bay màu. Chính vì thế, mới đây, mạng xã hội vẫn xuất hiện tin đồn Dương Tử muốn xóa sạch những thông tin liên quan đến tình bạn với Trương Nhất Sơn. Nguyên nhân được cho là phía nữ diễn viên không muốn dính vào rắc rối nên quyết định "xóa sổ" mối quan hệ lâu năm.

Rộ tin Dương Tử 'xóa sổ' tình bạn với Trương Nhất Sơn sau scandal suýt bay màu phim, thực hư ra sao? - Ảnh 2
Rộ tin Dương Tử 'xóa sổ' tình bạn với Trương Nhất Sơn sau scandal suýt bay màu phim, thực hư ra sao? - Ảnh 3
Rộ tin Dương Tử 'xóa sổ' tình bạn với Trương Nhất Sơn sau scandal suýt bay màu phim, thực hư ra sao? - Ảnh 4

Dương Tử và Trương Nhất Sơn có tình bạn lâu năm nổi tiếng Cbiz - Ảnh: Internet  

Được biết, Dương Tử và Trương Nhất Sơn cùng hợp tác trong bộ phim Nhà Có Con Trai Con Gái thời còn là sao nhí. Đây là bộ phim gia đình nổi tiếng và ăn khách trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc giai đoạn 2004-2007. Dương Tử và Trương Nhất Sơn có tình bạn đáng ngưỡng mộ trong giới giải trí. Mặc dù hay trêu chọc nhau nhưng hai người thường xuyên ủng hộ các dự án riêng của đối phương. Do đó, thông tin một chiều nêu trên khiến người đẹp họ Dương gặp phải không ít ý kiến trái chiều.

Rộ tin Dương Tử 'xóa sổ' tình bạn với Trương Nhất Sơn sau scandal suýt bay màu phim, thực hư ra sao? - Ảnh 5
Rộ tin Dương Tử 'xóa sổ' tình bạn với Trương Nhất Sơn sau scandal suýt bay màu phim, thực hư ra sao? - Ảnh 6

Dương Tử và Trương Nhất Sơn từng hợp tác trong Nhà Có Con Trai Con Gái thời còn là sao nhí - Ảnh: Internet 

Trước phản ứng của dư luận, fan Dương Tử đã lên tiếng thanh minh và cho biết, trên weibo của nữ diễn viên vẫn giữ các bài đăng liên quan đến Trương Nhất Sơn. Vì vậy, người hâm mộ khẳng định không có chuyện thần tượng muốn cắt đứt quan hệ với đồng nghiệp họ Trương.

 

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Từ khóa:   Dương Tử Trương Nhất Sơn Nhà Có Con Trai Con Gái sao hoa ngữ cbiz

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