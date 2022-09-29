Trường Tương Tư vừa đóng máy, Dương Tử tung loạt ảnh hậu trường kèm lời nhắn dành cho đoàn phim?

Dương Tử chia sẻ lên trang cá nhân một loạt ảnh mới trong đó ghi lại quá trình ghi hình cho bộ phim Trường Tương Tư.

Dự án Trường Tương Tư vừa đóng máy vào ngày 25/9 sau hơn 6 tháng khởi quay. Bộ phim quy tụ những gương mặt trẻ nổi bật như Dương Tử, Đàn Kiện Thứ, Đặng Vi, Trương Vãn Ý. Cũng vào dịp này, Dương Tử cũng chia sẻ lên trang cá nhân một loạt ảnh mới trong đó ghi lại quá trình ghi hình cho bộ phim.

Dương Tử trên hậu trường phim Trường Tương Tử - Ảnh: Internet Được biết trong suốt thời gian dài gắn bó ghi hình cùng nhau, các diễn viên không chỉ trở nên thân thiết mà còn cùng trải quá muôn vàn cảm xúc vui có buồn có, để lại những hồi ức đẹp chứa cả nụ cười lẫn giọt nước mắt. Giờ đây, Dương Tử đã chính thức nói lời chào tạm biết với vai diễn của mình, từ Tiểu Yêu – cô nàng từ nhỏ sống đầu đường xó chợ vừa yếu đuối không thể bảo vệ bản thân lại phải trải qua bao khổ cực cho đến Tiểu Lục - chàng trai tùy hứng tự do tự tại đem tất cả sự yếu đuối giấu sâu trong tâm can.

Dương Tử đã chính thức nói lời chào tạm biết với vai diễn của mình - Ảnh: Internet Mặc dù tiếc nuối khi phải chào tạm biệt nhưng quá trình quay phim đã để lại cho Dương Tử những ký ức khó quên nhất khi được đồng hành cùng đoàn phim cũng như các diễn viên khác. Khoảnh khắc vui vẻ của Dương Tử và các diễn viên trong Trường Tương Tư - Ảnh: Internet Trường Tương Tư là một bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Nội dung kể về Tiểu Yêu (Dương Tử) mồ côi mẹ từ nhỏ, có cha nhưng lại không được ở cùng, lúc nào cũng ôm nỗi sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi. Trường Tương Tư là một bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa - Ảnh: Internet Tiểu Yêu sống một cuộc sống lưu lạc ở nhân gian, trải qua vô số kiếp nạn. Trong cơ thể Tiểu Yêu có chứa một loại sức mạnh, có tên là Trụ nhan hoa, có thể giúp nàng thay đổi hình dạng tùy ý, nhưng lại không thể biến ra được hình dạng thật sự của mình.

Nhờ 'ơn' Vu Chính, Bạch Lộc bất ngờ được xếp ngang hàng với 'đàn chị' Dương Tử và Nhiệt Ba khiến netizen tranh cãi dữ dội? Trong BXH cấp bậc nữ diễn viên theo tiêu chí của nhà sản xuất nổi tiếng Vu Chính, Bạch Lộc lại bất ngờ được xếp ngang hàng với 2 ngôi sao nổi tiếng là Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử ở mục tiểu hoa tuyến 1.

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