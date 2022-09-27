Trường Tương Tư: Dương Tử lại mặc hồng y, netizen so kè tạo hình hỉ phục và tạo hình mới trong poster, liệu có khá khẩm hơn?

Trong poster vừa tung ra, Dương Tử trong tạo hình một bộ y phục đỏ, dân tình liền so kè với tạo hình hỉ phục “giả trân” trên ảnh leak cách đây không lâu.

Sau thời gian 6 tháng khởi quay, bộ phim Trường Tương Tư đã chính thức đóng máy. Bộ phim quy tụ dàn sao trẻ chất lượng của Cbiz là Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ nên nhận được sự quan tâm lớn của đông đảo khán giả. Poster các nhân vật chính trong Trường Tương Tư - Ảnh: Internet Ngay khi poster nhân vật được chính thức tung ra, phần đông khán giả đều chú ý vào tạo hình nhân vật của Dương Tử. Cụ thể, Dương Tử diện một bộ y phục đỏ, đầu đội vòng hoa đỏ rực cực kỳ bắt mắt.

Khán giả so cho rằng tạo hình hỉ phục “giả trân” trên ảnh leak cách đây không lâu, tạo hình mới này của Dương Tử trong Trường Tương Tư đẹp hơn hẳn - Ảnh: Internet Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng, so với tạo hình hỉ phục “giả trân” trên ảnh leak cách đây không lâu, tạo hình mới này của Dương Tử trong Trường Tương Tư đẹp hơn hẳn. Bộ trang phục không quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ làm tôn lên nhan sắc dịu dàng, thanh thoát của nàng tiểu hoa.

Được biết, Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đồng Hoa. Xoay quanh nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử) - mồ côi mẹ từ nhỏ, có cha nhưng lại không được ở cùng, lúc nào cũng ôm nỗi sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi. Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đồng Hoa - Ảnh: Internet Tiểu Yêu sống một cuộc sống lưu lạc ở nhân gian, trải qua vô số kiếp nạn. Trong cơ thể Tiểu Yêu có chứa một loại sức mạnh, có tên là Trụ nhan hoa, có thể giúp nàng thay đổi hình dạng tùy ý, nhưng lại không thể biến ra được hình dạng thật sự của mình.

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