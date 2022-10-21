Thanh Trâm Hành đúng chuẩn 'xui xẻo', vừa thoát nạn scandal Ngô Diệc Phàm, nay lại sắp 'đắp chiếu' dài hạn vì tin đồn trốn thuế của Dương Tử?

Sao quốc tế 21/10/2022 14:51

Giữa 'tâm bão' dư luận thông tin một sao nữ trốn thuế được cho là Dương Tử, bộ phim Thanh Trâm Hành do mỹ nhân này đóng chính cũng không tránh khỏi việc bị gọi tên.

Những ngày qua, tin đồn Dương Tử sắp ‘bay màu’ vì trốn thuế đã gây bão cộng đồng mạng. Cụ thể, cộng đồng mạng lan truyền thông tin một sao nữ nổi tiếng tên 2 chữ, có hơn 50 triệu lượt follows và mới lập công ty đang phải gấp rút đi bù thuế. Điều đáng nói ở đây, ngay sau khi tin tức trên được truyền tai nhau, nữ diễn viên nổi tiếng Dương Tử lại bị dân tình nghi ngờ chính là nhân vật được nhắc đến.

Thanh Trâm Hành đúng chuẩn 'xui xẻo', vừa thoát nạn scandal Ngô Diệc Phàm, nay lại sắp 'đắp chiếu' dài hạn vì tin đồn trốn thuế của Dương Tử? - Ảnh 1
Tin đồn Dương Tử sắp ‘bay màu’ vì trốn thuế đã gây bão cộng đồng mạng những ngày qua - Ảnh: Internet

Theo đó, Dương Tử đều 'hội tụ' những điểm trùng khớp với những dữ liệu người này đưa ra. Ngoài tên có 2 chữ thì độ nổi tiếng của Dương Tử không khỏi bàn cãi. Hơn nữa, tài khoản Weibo của mỹ nhân cũng cán mốc trên 50 triệu follows. Không những thế, nàng tiểu hoa cũng mới vừa lập thành lập công ty cá nhân đầu tiên hồi tháng 8 với 90% cổ phần.

Thanh Trâm Hành đúng chuẩn 'xui xẻo', vừa thoát nạn scandal Ngô Diệc Phàm, nay lại sắp 'đắp chiếu' dài hạn vì tin đồn trốn thuế của Dương Tử? - Ảnh 2
Dương Tử đều có những điểm trùng khớp với những dữ liệu 'tin đồn' này đưa ra - Ảnh: Internet

Giữa tâm bão dư luận, bộ phim Thanh Trâm Hành do Dương Tử đóng chính cũng không tránh khỏi việc bị gọi tên. Một bài viết cho rằng dự án này có thể gọi là dự án xui xẻo của năm. Được biết, trước đây, khi scandal bê bối đời tư của nam chính Ngô Diệc Phàm nổ ra, bộ phim đã tạm ‘đắp chiếu’ dù dự kiến lên sóng vào tháng 8 năm nay.

Thanh Trâm Hành đúng chuẩn 'xui xẻo', vừa thoát nạn scandal Ngô Diệc Phàm, nay lại sắp 'đắp chiếu' dài hạn vì tin đồn trốn thuế của Dương Tử? - Ảnh 3
Thanh Trâm Hành bị gọi tên giữa tin đồn trốn thuế của Dương Tử - Ảnh: Internet

Gần đây, có thông tin Thanh Trâm Hành đã qua vượt qua vòng kiểm duyệt và dự kiến sẽ được lên sóng vào năm 2023. Dàn diễn viên về cơ bản là giữ nguyên, chỉ có vị trí nam chính được đồn đoán nhà sản xuất đã âm thầm tiến hành ghi hình lại từ đầu cho tác phẩm. Nam chính của phim cũng đã được thay đổi từ Ngô Diệc Phàm thành một diễn viên khác. Tuy nhiên, trước thông tin Dương Tử sắp ‘bay màu’ vì tin đồn trốn thuế, bộ phim Thanh Trâm Hành tưởng đâu thoát nạn kiếp nay lại phải tiếp tục gặp hạn ‘đắp chiếu’.

Thanh Trâm Hành đúng chuẩn 'xui xẻo', vừa thoát nạn scandal Ngô Diệc Phàm, nay lại sắp 'đắp chiếu' dài hạn vì tin đồn trốn thuế của Dương Tử? - Ảnh 4
Thanh Trâm Hành đã qua vượt qua vòng kiểm duyệt và dự kiến sẽ được lên sóng vào năm 2023 sau scandal Ngô Diệc Phàm, giờ lại tiếp tục gặp nạn vì Dương Tử - Ảnh: Internet

Hiện tại, phía Dương Tử chưa có lên tiếng chính thức trước tin đồn trốn thuế. Mỹ nhân cũng vừa hoàn thành xong bộ phim Trường Tương Tư. Trước tình hình này, những bộ phim do mỹ nhân đóng chính cũng chịu chung số phận ‘nằm trên đóng lửa’ vì không biết có cơ hội được lên sóng hay ‘bay màu’ theo nữ diễn viên hay không.

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Một trang mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin Dương Tử sắp nên duyên cùng mỹ nam Trương Lăng Hách trong bộ phim Tình Yêu 199 dù trước đó có thông tin mỹ nhân sẽ đóng chính cùng 'tình mới' Triệu Lộ Tư.

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