Bị réo tên vì nghi ngờ trốn thuế, Dương Tử vẫn đăng đàn chúc mừng sinh nhật Lý Hiện đầy tình cảm

Trước tin đồn 'trốn thuế' vây quanh, Dương Tử đã có động thái mới trên trang cá nhân. Tuy nhiên, thay vì lên tiếng nói về tin đồn này, nàng tiểu hoa 1992 đã có bài viết kèm hình ảnh chúc mừng sinh nhật nam diễn viên Lý Hiện đầy tình cảm.

Vào tối qua, trên trang mạng xứ Trung bỗng lan truyền thông tin cho biết làng giải trí sắp tới sẽ có thêm một sao nữ tên có hai chữ “rớt đài”. Người này cũng tiết lộ nữ minh tinh nổi tiếng tên 2 chữ này có tài khoản hơn 50 triệu lượt theo dõi và mới lập công ty đang phải gấp rút đi bù thuế. Theo đó, blogger cũng đang đặt ra nghi vấn sao nữ này sắp bị công khai thông tin. Mạng xã hội lan truyền thông tin Dương Tử sắp rớt đài vì trốn thuế - Ảnh: Internet Ngay lập tức, cư dân mạng đều gọi tên Dương Tử. Bởi tài khoản của cô đã vượt mốc 50 triệu lượt theo dõi. Không những vậy, đầu tháng 8, mỹ nhân cũng vừa thành lập công ty cá nhân đầu tiên mang tên "Công ty TNHH Truyền thông Văn Hóa Đông Dương Tử Đồng Gia Nghệ” với 90% cổ phần, đồng thời giữ vai trò trò giám đốc điều hành, quản lý kiêm người đại diện pháp luật.

Dương Tử vừa thành lập công ty cá nhân đầu tiên mang tên "Công ty TNHH Truyền thông Văn Hóa Đông Dương Tử Đồng Gia Nghệ” với 90% cổ phần vào đầu tháng 8 - Ảnh: Internet Vụ việc liên quan đến sao nữ trốn thuế đang thu hút sự chú ý không nhỏ từ cư dân mạng, song cho đến thời điểm hiện tại, những thông tin trên vẫn chỉ là suy đoán từ phía khán giả. Công ty chủ quản của Dương Tử cũng chưa có bất kỳ phát ngôn chính thức nào liên quan đến vấn đề này. Trước tin đồn 'trốn thuế' vây quanh, Dương Tử đã có động thái mới trên trang cá nhân. Tuy nhiên, thay vì lên tiếng nói về tin đồn này, nàng tiểu hoa 1992 đã có bài viết kèm hình ảnh chúc mừng sinh nhật nam diễn viên Lý Hiện. Được biết, Dương Tử và Lý Hiện được biết đến từng là bạn học chung khóa ở trường đại học danh tiếng Bắc Ảnh. Cả hai từng hợp tác trong bộ phim Cá Mực Hầm Mật. Kể từ đó, cặp đôi trở thành những người bạn thân thiết của nhau.

Dương Tử không có động thái nào trước tin đồn trốn thuế chỉ gửi lời chúc mừng sinh nhật Lý Hiện - Ảnh: Internet Lý Hiện và Dương Tử thân thiết từ lúc tham giả bộ phim Cá Mực Hầm Mật - Ảnh: Internet Nhiều dân tình soi được đây là năm thứ 4 liên tiếp mỹ nhân công khai chúc mừng sinh nhật Lý Hiện, có thể thấy được tình bạn đẹp vô cùng gắn bó giữa hai diễn viên. Liên tiếp nhiều năm, Dương Tử gửi lời chúc mừng sinh nhật Lý Hiện - Ảnh: Internet Hiện tại, tin đồn Dương Tử trốn thuế vẫn đang là đề tài nóng trên mạng xã hội và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các khán giả tiếp tục hóng chờ sự lên tiếng chính thức của nữ diễn viên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-reo-ten-vi-nghi-ngo-tron-thue-duong-tu-van-dang-dan-chuc-mung-sinh-nhat-ly-hien-day-tinh-cam-515324.html