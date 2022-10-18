Địch Lệ Nhiệt Ba là sao nữ sau 90 đầu tiên, duy nhất trở thành Nữ thần Kim Ưng, Dương Tử có cố gắng cách mấy vẫn thua 'đối thủ' một nhịp?

Sao quốc tế 18/10/2022 14:14

Việc mãi vẫn chưa có danh hiệu Nữ thần Kim Ưng khiến Dương Tử ít nhiều bị thất thế trước cô bạn đồng trang lứa Địch Lệ Nhiệt Ba.

Lễ trao giải thưởng truyền hình Kim Ưng được tổ chức hai năm một lần. Hạng mục Nữ thần Kim Ưng không được coi là giải thưởng chính thức nhưng lại được nhiều khán giả quan tâm xem ai sẽ là người múa mở màn. Chính vì thế, ở mỗi mùa giải sẽ là sự cạnh tranh quyết liệt của các sao nữ. Trước đó, các mỹ nhân như Lý Tiểu Lộ, Đường Yên, Vương Lạc Đan, Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Triệu Lệ Dĩnh, Tống Thiến, Địch Lệ Nhiệt Ba, đã trở thành Nữ thần Kim Ưng.

Địch Lệ Nhiệt Ba là sao nữ sau 90 đầu tiên, duy nhất trở thành Nữ thần Kim Ưng, Dương Tử có cố gắng cách mấy vẫn thua 'đối thủ' một nhịp? - Ảnh 1
 Nữ Thần Kim Ưng qua các năm - Ảnh: Internet

Mới đây, một cư dân mạng vừa lập bảng thống kê cho biết Lý Tiểu Lộ, Đường Yên, Vương Lạc Đan, Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Triệu Lệ Dĩnh, Tống Thiến đều là những Nữ Thần Kim Ưng thuộc thế hệ 80-85. Chỉ có duy nhất Địch Lệ Nhiệt Ba là sao nữ duy nhất, đầu tiên thuộc thế hệ sau 90 tính tới thời điểm hiện tại của giải thưởng này.

Địch Lệ Nhiệt Ba là sao nữ sau 90 đầu tiên, duy nhất trở thành Nữ thần Kim Ưng, Dương Tử có cố gắng cách mấy vẫn thua 'đối thủ' một nhịp? - Ảnh 2
Địch Lệ Nhiệt Ba là sao nữ duy nhất thuộc thế hệ sau 90 tính tới thời điểm hiện tại của giải Nữ Thần Kim Ưng - Ảnh: Internet

Cùng năm sinh 1992, ‘kỳ phùng địch thủ’ trong cuộc chiến phim ảnh lẫn các giải thưởng nên Dương Tử và Nhiệt Ba không tránh khỏi bị so sánh. Việc mãi vẫn chưa có danh hiệu Nữ thần Kim Ưng khiến Dương Tử ít nhiều bị thất thế trước cô bạn đồng nghiệp.

Địch Lệ Nhiệt Ba là sao nữ sau 90 đầu tiên, duy nhất trở thành Nữ thần Kim Ưng, Dương Tử có cố gắng cách mấy vẫn thua 'đối thủ' một nhịp? - Ảnh 3
Việc mãi vẫn chưa có danh hiệu Nữ thần Kim Ưng khiến Dương Tử ít nhiều bị thất thế trước Nhiệt ba - Ảnh: Internet

Trước đó, trong lễ trao giải Nữ Thần Kim Ưng năm 2018, Địch Lệ Nhiệt Ba – Dương Tử từng có cuộc đua phiếu bầu ở giải thưởng này vô cùng gay cấn. Fan hai nhà đua tranh tới tận giây phút cuối cùng, Tuy nhiên, đến cuối cùng, giải thưởng lại thuộc về tay Địch Lệ Nhiệt Ba.

Địch Lệ Nhiệt Ba là sao nữ sau 90 đầu tiên, duy nhất trở thành Nữ thần Kim Ưng, Dương Tử có cố gắng cách mấy vẫn thua 'đối thủ' một nhịp? - Ảnh 4
Mùa giải năm 2018, Dương Tử từng tuột mất giải Nữ Thần Kim Ưng vào tay Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Mùa giải Kim Ưng năm nay sắp diễn ra, Dương Tử lại có tên trong danh sách ứng cử viên sáng giá của giải Nữ Thần Kim Ưng. Tuy nhiên, nhiều netizen cho rằng, dù Dương Tử có được giải thưởng này đi nữa thì nàng tiểu hoa vẫn chậm hơn một nhịp so với mỹ nhân Tân Cương. Vì vốn dĩ, Nhiệt Ba được cho là sao nữ đầu tiên của thế hệ sau 90 nhận được giải thưởng danh giá này.

Địch Lệ Nhiệt Ba là sao nữ sau 90 đầu tiên, duy nhất trở thành Nữ thần Kim Ưng, Dương Tử có cố gắng cách mấy vẫn thua 'đối thủ' một nhịp? - Ảnh 5
 Dù năm nay Dương Tử có được giải thưởng này đi nữa thì vẫn chậm hơn một nhịp so với mỹ nhân Tân Cương - Ảnh: Internet

Được biết, trong danh sách cạnh tranh vị trí Nữ thần Kim Ưng năm nay, ngoài Dương Tử còn có Đàm Tùng Vận, Lý Thấm, Cổ Lực Na Trát, Triệu Kim Mạch và Triệu Lộ Tư. Trong đó, hai người đẹp được cho là có cơ hội lớn nhất chính là Triệu Lộ Tư và Triệu Kim Mạch vì thuộc thế hệ 95-00. Các năm trước, giải thưởng đã trải dài cho các thế hệ từ 80-90 nên thế hệ từ 95-00 có thể sẽ được ưu tiên nhắm tới. Thậm chí, còn có tin tức đưa ra cho biết bộ váy của Nữ thần Kim Ưng 2022 đã được may theo số đo của Triệu Lộ Tư.

Địch Lệ Nhiệt Ba là sao nữ sau 90 đầu tiên, duy nhất trở thành Nữ thần Kim Ưng, Dương Tử có cố gắng cách mấy vẫn thua 'đối thủ' một nhịp? - Ảnh 6
Triệu Lộ Tư và Triệu Kim Mạch là ứng cử viên sáng giá cho mùa giải Kim Ưng năm nay - Ảnh: Internet

Hiện tại, các khán giả tiếp tục đón chờ lễ trao giải Nữ Thần Kim Ưng được diễn ra để biết được ‘nữ chủ’ của giải thưởng năm nay sẽ thuộc về mỹ nhân nào.

Rộ tin Dương Tử 'nhường sân' tranh giải Nữ Thần Kim Ưng cho Triệu Lộ Tư sau thời gian dài 'chấp niệm' giải thưởng?

Rộ tin Dương Tử 'nhường sân' tranh giải Nữ Thần Kim Ưng cho Triệu Lộ Tư sau thời gian dài 'chấp niệm' giải thưởng?

Dương Tử và Triệu Lộ Tư là một trong số những ứng cử viên sáng giá nhất của Nữ Thần Kim Ưng năm nay. Tuy nhiên, gần đây, nhiều khán giả nhận thấy phía Dương Tử có vẻ muốn 'nhường sân' tranh giải thưởng cho Triệu Lộ Tư với các mỹ nhân khác.

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