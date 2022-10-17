Rộ tin Dương Tử 'nhường sân' tranh giải Nữ Thần Kim Ưng cho Triệu Lộ Tư sau thời gian dài 'chấp niệm' giải thưởng?

Dương Tử và Triệu Lộ Tư là một trong số những ứng cử viên sáng giá nhất của Nữ Thần Kim Ưng năm nay. Tuy nhiên, gần đây, nhiều khán giả nhận thấy phía Dương Tử có vẻ muốn 'nhường sân' tranh giải thưởng cho Triệu Lộ Tư với các mỹ nhân khác.

Nữ thần Kim Ưng là danh hiệu mà rất nhiều sao nữ mong muốn có được. Việc được múa mở màn cho lễ trao giải Kim Ưng sẽ giúp danh tiếng của các nàng tiểu hoa tăng lên rất nhiều. Chính vì thế, giải thưởng Kim Ưng năm nay dù chưa được công bố thời gian khai mạc nhưng vẫn luôn nhận được sự bàn tán của cộng đồng mạng. Năm nay, danh sách các người đẹp cạnh tranh vị trí này bao gồm Dương Tử, Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư, Đàm Tùng Vận, Cổ Lực Na Trát... Những gương mặt sáng giá được đề cử trong giải Nữ Thần Kim Ưng năm nay - Ảnh: Internet Các Nữ Thần Kim Ưng thường được chọn từ những nữ diễn viên chính của các bộ phim truyền hình nổi tiếng được phát sóng trên Đài Hồ Nam (đơn vị tổ chức lễ trao giải), vì vậy cộng đồng mạng cho rằng, Nữ Thần Kim Ưng năm nay khả năng cao sẽ là Dương Tử. Bởi vì bộ phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn của cô và Tiêu Chiến được chiếu trên Đài Hồ Nam đã mang đến sức hút rất lớn. Không những thế, trong năm nay, Dương Tử cũng góp mặt cho nhiều dự án nổi tiếng và đạt được nhiều thành tích lớn.

Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn của Dương Tử và Tiêu Chiến được chiếu trên Đài Hồ Nam đã mang đến sức hút rất lớn - Ảnh: Internet Tuy nhiên, một đối thủ được xem là 'máu chiến' nhất với Dương Tử trong năm nay đó là Triệu Lộ Tư. Được biết, năm 2022 được xem là năm tỏa sáng của Triệu Lộ Tư với hai tác phẩm đạt giải thưởng lớn là Tinh Hán Xán Lạn và Thả Thí Thiên Hạ. Không những thế, mỹ nhân còn được bình chọn dẫn đầu trong top tiểu hoa lứa 95. Trước đó từng có tin đồn, phía ban tổ chức lễ trao giải Kim Ưng đang lấy số đo của Triệu Lộ Tư để may trang phục nữ thần Kim Ưng. Thậm chí, mỹ nhân còn ‘chơi chiêu’ dùng quà cáp để lấy lòng nhà đài Hồ Nam. Năm 2022 được xem là năm tỏa sáng của Triệu Lộ Tư với hai tác phẩm đạt giải thưởng lớn là Tinh Hán Xán Lạn và Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet Tuy nhiên, gần đây, nhiều khán giả nhận thấy phía Dương Tử có vẻ đã ít mặn mà với giải Nữ Thần Kim Ưng. Được biết, các fan của Dương Tử cho rằng giải thưởng Kim Ưng trên thực tế cũng không phải giải thưởng lớn. Thêm phần, trang phục múa mở màn của Nữ Thần Kim Ưng là vấn đề luôn được công chúng soi xét kĩ càng, chỉ cần có phần hơi ‘lố’ cũng sẽ bị chỉ trích. Fan hâm mộ Dương Tử cho rằng không cần giải thưởng đó thì mỹ nhân cũng có chỗ đứng trong lòng fan, chỉ cần tập trung thật tốt cho các vai diễn của mình.

Phía Dương Tử có vẻ đã ít mặn mà với giải Nữ Thần Kim Ưng năm nay - Ảnh: Internet Được Dương Tử ‘nhường sân’, các fan hâm mộ của Triệu Lộ Tư càng chiến đấu quyết liệt hơn bao giờ hết. Ngoài Dương Tử còn có các đối thủ nặng ký khác như Đàm Tùng Vận, Bạch Lộc, Cổ Lực Na Trát. Không những thế, gần đây, có một mỹ nhân 10x cũng được đồn đoán có khả năng trở thành Nữ Thần Kim Ưng là Triệu Kim Mạch. Được biết, cái tên này được cộng đồng mạng ủng hộ vì có đời tư trong sạch, không vướng scandal như Triệu Lộ Tư. Triệu Kim Mạch được đồn đoán nhận giải thưởng Kim Ưng năm nay - Ảnh: Internet Một khán giả khác cũng nêu quan điểm, cho dù không có Dương Tử, Triệu Lộ Tư cũng khó lòng vượt qua những cái tên sáng giá khác ở khoảng tài nguyên phim chiếu đài. Vốn dĩ, giải thưởng Kim Ưng do đài Hồ Nam tổ chức. Tuy nhiên, Triệu Lộ Tư lẫn Triệu Kim Mạch lại không có phim chiếu đài này. Chính vì thế, vị trí mở màn tốt nhất vẫn là những cái tên như Dương Tử và Đàm Tùng Vận. Dương Tử và Đàm Tùng Vận mới thực sự là những cái tên sáng cho giải Nữ Thần Kim Ưng vì có phim chiếu đài - Ảnh: Internet Hiện tại, các khán giả tiếp tục đón chờ ngày công bố chính thức giải Nữ Thần Kim Ưng năm nay để chấm dứt sự đồn đoán và cạnh tranh gây gắt giữa các mỹ nhân.

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