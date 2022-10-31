Hé lộ nguyên nhân khiến hình ảnh của Dương Tử không ấn tượng, thậm chí gây tranh cãi so với các mỹ nhân lưu lượng khác?

Sao quốc tế 31/10/2022 14:39

Một trang mạng xã hội xứ Trung hé lộ lý do chính khiến hình ảnh của Dương Tử không ấn tượng so với các mỹ nhân nổi tiếng khác.

Dương Tử là gương mặt nổi tiếng của làng phim Hoa Ngữ với những đa dạng nhiều vai diễn. Bên cạnh những bộ phim mỹ nhân tham gia đóng chính thì nhan sắc nàng tiểu hoa là điều công chúng đặc biệt quan tâm. Được biết, nhiều người tranh cãi dữ dội vì không biết lý do vì sao nhan sắc Dương Tử lúc đẹp lúc xấu thất thường gây khó hiểu.

Hé lộ nguyên nhân khiến hình ảnh của Dương Tử không ấn tượng, thậm chí gây tranh cãi so với các mỹ nhân lưu lượng khác? - Ảnh 1
Nhan sắc Dương Tử lúc đẹp lúc xấu thất thường gây khó hiểu - Ảnh: Internet

Mới đây, một trang mạng xã hội xứ Trung chia sẻ rằng stylist của Dương Tử hiện tại không được chuyên nghiệp, giá thuê cũng không cao. Người này còn cho rằng mỹ nhân này không muốn đầu tư quá nhiều vào việc tìm đội ngũ tạo hình nên dẫn đến hậu quả là hình ảnh của cô khi được chia sẻ đều không mấy ấn tượng.

Hé lộ nguyên nhân khiến hình ảnh của Dương Tử không ấn tượng, thậm chí gây tranh cãi so với các mỹ nhân lưu lượng khác? - Ảnh 2
Thời trang của Dương Tử từng gây tranh cãi - Ảnh: Internet

Sự việc này gây tranh cãi dữ dội vì, thông thường, một diễn viên lưu lượng cao của giải trí Hoa Ngữ thường hợp tác với đội ngũ tạo hình hàng đầu, thậm chí, phải chi số tiền khủng cho diện mạo của mình. Trong khi Dương Tử là diễn viên đắt giá của Cbiz với mức cát – xê khủng và dư sức thuê ekip hàng đầu. Thế nên, nhiều người cho rằng Dương Tử ‘tiết kiệm’ quá mức dẫn đến hình ảnh không được đẹp mắt bằng các mỹ nhân cùng lứa như Bạch Lộc hay Địch Lệ Nhiệt Ba.

Hé lộ nguyên nhân khiến hình ảnh của Dương Tử không ấn tượng, thậm chí gây tranh cãi so với các mỹ nhân lưu lượng khác? - Ảnh 3
Dương Tử ‘tiết kiệm’ trong việc thuê stylist dẫn đến hình ảnh không được đẹp mắt bằng các mỹ nhân cùng lứa như Bạch Lộc hay Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Một số khác còn nhắc lại chuyện Dương Tử thường xuyên vướng chỉ trích lạm dụng photoshop, sửa lố, cà nát ảnh để thần tượng trông hoàn hảo hơn. Khi họ đem đi so sánh với ảnh thật thì đúng là “một trời một vực”, antifan cũng được dịp mỉa mai, còn netizen thì ngán ngẩm. Cụ thể, trong ảnh hậu trường của Dương Tử ở show Xin Chào Thứ Bảy cũng bị chê chỉnh quá đà. Ảnh do phòng làm việc và do Dương Tử đăng thì đẹp hoàn hảo. Nhưng ảnh thật có làn da không hoàn hảo, gương mặt thì bị lộ nhiều khuyết điểm.

Hé lộ nguyên nhân khiến hình ảnh của Dương Tử không ấn tượng, thậm chí gây tranh cãi so với các mỹ nhân lưu lượng khác? - Ảnh 4

Hé lộ nguyên nhân khiến hình ảnh của Dương Tử không ấn tượng, thậm chí gây tranh cãi so với các mỹ nhân lưu lượng khác? - Ảnh 5
Ảnh do phòng làm việc đăng và ảnh thực tế của Dương Tử khác xa một trời một vực - Ảnh: Internet

Hay như bộ ảnh đêm hè của Dương Tử cũng bị netizen chỉ trích là phía cô photoshop đến cong cả tay. Tuy nhiên, fan hâm mộ của người đẹp vào biện minh do tay của Dương Tử dẻo dai nên vậy.

Hé lộ nguyên nhân khiến hình ảnh của Dương Tử không ấn tượng, thậm chí gây tranh cãi so với các mỹ nhân lưu lượng khác? - Ảnh 6
Dương Tử cũng bị netizen chỉ trích là phía cô photoshop đến cong cả tay - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng nhan sắc Dương Tử vốn dĩ không đến nổi quá tệ, chỉ cần cô chỉ cần xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, chọn trang phục và cách trang điểm phù hợp là đủ.

Hiện tại, chủ đề về ‘sự tiết kiệm’ của Dương Tử vẫn đang được bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

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