Dương Tử là gương mặt nổi tiếng của làng phim Hoa Ngữ với những đa dạng nhiều vai diễn. Bên cạnh những bộ phim mỹ nhân tham gia đóng chính thì nhan sắc nàng tiểu hoa là điều công chúng đặc biệt quan tâm. Được biết, nhiều người tranh cãi dữ dội vì không biết lý do vì sao nhan sắc Dương Tử lúc đẹp lúc xấu thất thường gây khó hiểu.

Thời trang của Dương Tử từng gây tranh cãi - Ảnh: Internet

Sự việc này gây tranh cãi dữ dội vì, thông thường, một diễn viên lưu lượng cao của giải trí Hoa Ngữ thường hợp tác với đội ngũ tạo hình hàng đầu, thậm chí, phải chi số tiền khủng cho diện mạo của mình. Trong khi Dương Tử là diễn viên đắt giá của Cbiz với mức cát – xê khủng và dư sức thuê ekip hàng đầu. Thế nên, nhiều người cho rằng Dương Tử ‘tiết kiệm’ quá mức dẫn đến hình ảnh không được đẹp mắt bằng các mỹ nhân cùng lứa như Bạch Lộc hay Địch Lệ Nhiệt Ba.

Dương Tử ‘tiết kiệm’ trong việc thuê stylist dẫn đến hình ảnh không được đẹp mắt bằng các mỹ nhân cùng lứa như Bạch Lộc hay Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Một số khác còn nhắc lại chuyện Dương Tử thường xuyên vướng chỉ trích lạm dụng photoshop, sửa lố, cà nát ảnh để thần tượng trông hoàn hảo hơn. Khi họ đem đi so sánh với ảnh thật thì đúng là “một trời một vực”, antifan cũng được dịp mỉa mai, còn netizen thì ngán ngẩm. Cụ thể, trong ảnh hậu trường của Dương Tử ở show Xin Chào Thứ Bảy cũng bị chê chỉnh quá đà. Ảnh do phòng làm việc và do Dương Tử đăng thì đẹp hoàn hảo. Nhưng ảnh thật có làn da không hoàn hảo, gương mặt thì bị lộ nhiều khuyết điểm.