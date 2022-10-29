Giữa tin đồn hẹn hò, bộ phim hợp tác giữa Dương Tử và Tiêu Chiến bất ngờ nhận tin vui?

Sao quốc tế 29/10/2022 19:06

Giữa tin đồn hẹn hò, bộ phim Dư Sinh, Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn lên sóng hồi tháng 3 năm nay của Tiêu Chiến và Dương Tử bất ngờ nhận được tin vui.

Những ngày qua, tin đồn Dương Tử - Tiêu Chiến đang âm thầm hẹn hò đã gây sốt mạng xã hội. Cụ thể, một blogger xứ Trung đã có bài viết chỉ ra điểm trùng hợp thú vị của Tiêu Chiến và Dương Tử.

Giữa tin đồn hẹn hò, bộ phim hợp tác giữa Dương Tử và Tiêu Chiến bất ngờ nhận tin vui? - Ảnh 1
Tin đồn Dương Tử - Tiêu Chiến đang âm thầm hẹn hò đã gây sốt mạng xã hội - Ảnh: Internet

Theo đó, Tiêu Chiến rất thích vẽ tranh và có hoa tay nên thường xuyên tìm đến nghệ thuật vào những lúc không có lịch làm việc. Chuyện không có gì đáng nói nếu Dương Tử cũng có hành động tương tự Tiêu Chiến. Được biết, mỹ nhân đang chăm chỉ học vẽ, đặc biệt là cách vẽ chữ nghệ thuật vì muốn đích thân vẽ chữ thư pháp trong sổ lưu niệm nhân ngày cưới của cô bạn thân mình. Chính vì thế, blogger cho biết Tiêu Chiến và Dương Tử thật sự rất tâm đầu ý hợp với nhau. Người này cảm thấy cặp đôi đến sở thích cũng giống nhau, nhất định sinh ra để dành cho nhau.

Giữa tin đồn hẹn hò, bộ phim hợp tác giữa Dương Tử và Tiêu Chiến bất ngờ nhận tin vui? - Ảnh 2
Tiêu Chiến và Dương Tử được cho là rất tâm đầu ý hợp với nhau - Ảnh: Internet

Tin đồn trên chưa được sự xác nhận từ 2 phía diễn viên. Được biết, Tiêu Chiến và Dương Tử từng hợp tác chung trong dự án Dư Sinh, Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn lên sóng hồi tháng 3 năm nay.

Giữa tin đồn hẹn hò, mới đây, bộ phim này của cả hai bất ngờ nhận được tin vui. Theo đó, sau gần 8 tháng lên sóng, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn chính thức mở Douban 6.0 điểm với gần 240 ngàn lượt bình chọn.

Giữa tin đồn hẹn hò, bộ phim hợp tác giữa Dương Tử và Tiêu Chiến bất ngờ nhận tin vui? - Ảnh 3
Sau gần 8 tháng lên sóng, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn chính thức mở Douban 6.0 điểm - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả sau khi nhận được thông tin này vô cùng phấn khích. Các fan hâm mộ cho rằng rating càng về sau càng tăng chứng tỏ sức hút của người xem. Dù là phim ngôn tình kinh phí thấp nhưng nội dung khá ổn. Nguyên tác bình thường không hề nổi, cải biên nhẹ nhàng nhưng xem phim này mang cảm giác chữa lành. Đặc biệt là màn kết hợp ăn ý của cặp đôi lưu lượng nổi tiếng nhất Cbiz hiện nay là Dương Tử - Tiêu Chiến.

Giữa tin đồn hẹn hò, bộ phim hợp tác giữa Dương Tử và Tiêu Chiến bất ngờ nhận tin vui? - Ảnh 4
Các fan hâm mộ cho rằng rating càng về sau càng tăng chứng tỏ sức hút của người xem - Ảnh: Internet

Dư Sinh. Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thợ Đá Berlin. Câu chuyện xoay quanh mối lương duyên giữa bác sĩ Cố Ngụy (Tiêu Chiến) và Lâm Chi Hiệu (Dương Tử) sinh viên khoa thanh nhạc. Lâm Chi Hiệu vì chăm sóc ba bị bệnh mà từ bỏ cơ hội du học, để rồi trong biến cố đó, Cố Ngụy đến như một điểm tựa tinh thần vững chãi đến bên cuộc đời cô. Không chỉ dừng lại ở motip “oan gia ngõ hẹp”, Dư Sinh còn vẽ nên những câu chuyện về tình thân và cuộc sống của những người trẻ hiện tại.

Giữa tin đồn hẹn hò, bộ phim hợp tác giữa Dương Tử và Tiêu Chiến bất ngờ nhận tin vui? - Ảnh 5
Câu chuyện xoay quanh mối lương duyên giữa bác sĩ Cố Ngụy (Tiêu Chiến) và Lâm Chi Hiệu (Dương Tử) sinh viên khoa thanh nhạc - Ảnh: Internet

Hiện tại, các khán giả vô cùng phấn khích trước thành tích của bộ phim Dư Sinh. Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn. Không những thế, các fan hâm mộ còn ‘đẩy thuyền’ tái hợp Dương Tử và Tiêu Chiến trong các dự án tiếp theo.

 

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Từ khóa:   Dương Tử Tiêu Chiến Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn sao hoa ngữ Ly Tâm Lực

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