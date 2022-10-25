Loạt phim Hoa Ngữ chiếu dịp hè năm nay gây choáng với số lượng quảng cáo khủng: Phim của Lưu Diệc Phi vượt mặt các 'đàn em' Triệu Lộ Tư, Dương Tử?

Sao quốc tế 25/10/2022 11:02

Một trang mạng xã hội xứ Trung đã tung ra bảng thống kê về số lượng quảng cáo của loạt phim ăn khách chiếu dịp hè năm nay.

Những bộ phim được chiếu trong mùa hè năm nay ‘bội thu’ với loạt thành tích khủng. Đáng chú ý là loạt phim truyền hình cổ trang như Mộng Hoa Lục (Lưu Diệc Phi – Trần Hiểu), Trầm Vụn Hương Phai (Dương Tử - Thành Nghị), Tinh Hán Xán Lạn (Triệu Lộ Tư – Ngô Lỗi), Thương Lan Quyết (Ngu Thư Hân – Vương Hạc Đệ). Bên cạnh những thông tin về thành tích cũng như đời tư của diễn viên trong phim thì số lượng quảng cáo trong loạt phim ăn khách trên cũng được công chúng quan tâm vì số lượng quảng cáo cũng tỷ lệ thuận mức độ thành công của phim.

Loạt phim Hoa Ngữ chiếu dịp hè năm nay gây choáng với số lượng quảng cáo khủng: Phim của Lưu Diệc Phi vượt mặt các 'đàn em' Triệu Lộ Tư, Dương Tử? - Ảnh 1
Bảng thống kê về số lượng quảng cáo của loạt phim ăn khách năm nay - Ảnh: Internet

Mới đây, một trang mạng xã hội xứ Trung đã tung ra bảng thống kê về số lượng quảng cáo của loạt phim ăn khách kể trên. Theo đó, Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi có con số ấn tượng với tổng cộng 28 thương hiệu quảng cáo, xuất hiện 236 lần. Được biết, bộ phim đánh dấu sự trở lại của ‘thần tiên tỷ tỷ’ sau 16 năm không đóng phim truyền hình kể từ thành công của Thần Điêu Đại Hiệp 2006.

Loạt phim Hoa Ngữ chiếu dịp hè năm nay gây choáng với số lượng quảng cáo khủng: Phim của Lưu Diệc Phi vượt mặt các 'đàn em' Triệu Lộ Tư, Dương Tử? - Ảnh 2
Mộng Hoa Lục - Ảnh: Internet

Tinh Hán Xán Lạn sở hữu hai gương mặt trẻ khá hot hiện nay là Triệu Lộ Tư – Ngô Lỗi. Mặc dù trước đó khi bộ phim kết thúc, có thông tin số lượng quảng cáo trong phim không quá 10 quảng cáo, một con số được cho là tỉ lệ nghịch với thành tích tốt mà phim đạt được. Tuy nhiên, theo thống kê hiện tại, Tinh Hán Xán Lạn lại có con số ấn tượng chỉ sau Mộng Hoa Lục với 18 thương hiệu và 117 lần xuất hiện quảng cáo.

Loạt phim Hoa Ngữ chiếu dịp hè năm nay gây choáng với số lượng quảng cáo khủng: Phim của Lưu Diệc Phi vượt mặt các 'đàn em' Triệu Lộ Tư, Dương Tử? - Ảnh 3
Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Dù là tên tuổi khá nổi tiếng nhưng Dương Tử lại thua xa đàn em một bậc. Trầm Vụn Hương Phai của mỹ nhân có sự xuất hiện của 17 thương hiệu với hơn 110 lần xuất hiện quảng cáo trải dài 59 tập. Gần như không có tập nào của phim là không có quảng cáo.

Loạt phim Hoa Ngữ chiếu dịp hè năm nay gây choáng với số lượng quảng cáo khủng: Phim của Lưu Diệc Phi vượt mặt các 'đàn em' Triệu Lộ Tư, Dương Tử? - Ảnh 4
Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh: Internet

Thương Lan Quyết hội tụ những gương mặt mới nổi là Ngu Thư Hân – Vương Hạc Đệ thế nên được cho là ít nhận quảng cáo. Trước đó, bộ phim Thương Lan Quyết trong 10 tập đầu tiên số quảng cáo đặt trước đã chạy hết. Thế nhưng, theo thống kê hiện tại, Thương Lan Quyết cũng có 12 nhãn hàng yêu cầu hợp tác.

Loạt phim Hoa Ngữ chiếu dịp hè năm nay gây choáng với số lượng quảng cáo khủng: Phim của Lưu Diệc Phi vượt mặt các 'đàn em' Triệu Lộ Tư, Dương Tử? - Ảnh 5
Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

Với những thành tích trên, các khán giả tiếp tục mong chờ những sản phẩm bùng nổ tiếp theo từ loạt tên tuổi nổi tiếng kể trên.

 

Tinh Hán Xán Lạn của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư lập thành tích khủng ở thị trường Châu Á, Dương Tử chỉ biết ao ước?

Tinh Hán Xán Lạn của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư lập thành tích khủng ở thị trường Châu Á, Dương Tử chỉ biết ao ước?

Theo thống kê của các trang mạng xã hội, Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi vừa lập thành tích khủng trên thị trường Châu Á.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Dương Tử Lưu Diệc Phi Ngu Thư Hân sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Tinh Hán Xán Lạn của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư lập thành tích khủng ở thị trường Châu Á, Dương Tử chỉ biết ao ước?

Tinh Hán Xán Lạn của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư lập thành tích khủng ở thị trường Châu Á, Dương Tử chỉ biết ao ước?

Thanh Trâm Hành của Dương Tử đang lao đao có nguy cơ 'đắp chiếu' vô thời hạn, phim bản Hàn lại 'rục rịch' lịch lên sóng?

Thanh Trâm Hành của Dương Tử đang lao đao có nguy cơ 'đắp chiếu' vô thời hạn, phim bản Hàn lại 'rục rịch' lịch lên sóng?

Những mỹ nhân Hoa Ngữ thuộc trường phái thực lực, gây bão rating khi xuất hiện trên màn ảnh: Triệu Lệ Dĩnh khỏi bàn, Dương Mịch – Dương Tử gây tranh cãi

Những mỹ nhân Hoa Ngữ thuộc trường phái thực lực, gây bão rating khi xuất hiện trên màn ảnh: Triệu Lệ Dĩnh khỏi bàn, Dương Mịch – Dương Tử gây tranh cãi

Thanh Trâm Hành đúng chuẩn 'xui xẻo', vừa thoát nạn scandal Ngô Diệc Phàm, nay lại sắp 'đắp chiếu' dài hạn vì tin đồn trốn thuế của Dương Tử?

Thanh Trâm Hành đúng chuẩn 'xui xẻo', vừa thoát nạn scandal Ngô Diệc Phàm, nay lại sắp 'đắp chiếu' dài hạn vì tin đồn trốn thuế của Dương Tử?

Hết đồn hợp tác với 'tình mới' Triệu Lộ Tư, Dương Tử tiếp tục bị đồn 'nên duyên' với 'nam phụ' Thương Lan Quyết trong Tình Yêu 199, dân tình lắc đầu ngao ngán

Hết đồn hợp tác với 'tình mới' Triệu Lộ Tư, Dương Tử tiếp tục bị đồn 'nên duyên' với 'nam phụ' Thương Lan Quyết trong Tình Yêu 199, dân tình lắc đầu ngao ngán

Địch Lệ Nhiệt Ba là sao nữ sau 90 đầu tiên, duy nhất trở thành Nữ thần Kim Ưng, Dương Tử có cố gắng cách mấy vẫn thua 'đối thủ' một nhịp?

Địch Lệ Nhiệt Ba là sao nữ sau 90 đầu tiên, duy nhất trở thành Nữ thần Kim Ưng, Dương Tử có cố gắng cách mấy vẫn thua 'đối thủ' một nhịp?

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 33 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI