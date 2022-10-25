Loạt phim Hoa Ngữ chiếu dịp hè năm nay gây choáng với số lượng quảng cáo khủng: Phim của Lưu Diệc Phi vượt mặt các 'đàn em' Triệu Lộ Tư, Dương Tử?

Một trang mạng xã hội xứ Trung đã tung ra bảng thống kê về số lượng quảng cáo của loạt phim ăn khách chiếu dịp hè năm nay.

Những bộ phim được chiếu trong mùa hè năm nay ‘bội thu’ với loạt thành tích khủng. Đáng chú ý là loạt phim truyền hình cổ trang như Mộng Hoa Lục (Lưu Diệc Phi – Trần Hiểu), Trầm Vụn Hương Phai (Dương Tử - Thành Nghị), Tinh Hán Xán Lạn (Triệu Lộ Tư – Ngô Lỗi), Thương Lan Quyết (Ngu Thư Hân – Vương Hạc Đệ). Bên cạnh những thông tin về thành tích cũng như đời tư của diễn viên trong phim thì số lượng quảng cáo trong loạt phim ăn khách trên cũng được công chúng quan tâm vì số lượng quảng cáo cũng tỷ lệ thuận mức độ thành công của phim. Bảng thống kê về số lượng quảng cáo của loạt phim ăn khách năm nay - Ảnh: Internet Mới đây, một trang mạng xã hội xứ Trung đã tung ra bảng thống kê về số lượng quảng cáo của loạt phim ăn khách kể trên. Theo đó, Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi có con số ấn tượng với tổng cộng 28 thương hiệu quảng cáo, xuất hiện 236 lần. Được biết, bộ phim đánh dấu sự trở lại của ‘thần tiên tỷ tỷ’ sau 16 năm không đóng phim truyền hình kể từ thành công của Thần Điêu Đại Hiệp 2006.

Mộng Hoa Lục - Ảnh: Internet Tinh Hán Xán Lạn sở hữu hai gương mặt trẻ khá hot hiện nay là Triệu Lộ Tư – Ngô Lỗi. Mặc dù trước đó khi bộ phim kết thúc, có thông tin số lượng quảng cáo trong phim không quá 10 quảng cáo, một con số được cho là tỉ lệ nghịch với thành tích tốt mà phim đạt được. Tuy nhiên, theo thống kê hiện tại, Tinh Hán Xán Lạn lại có con số ấn tượng chỉ sau Mộng Hoa Lục với 18 thương hiệu và 117 lần xuất hiện quảng cáo. Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet Dù là tên tuổi khá nổi tiếng nhưng Dương Tử lại thua xa đàn em một bậc. Trầm Vụn Hương Phai của mỹ nhân có sự xuất hiện của 17 thương hiệu với hơn 110 lần xuất hiện quảng cáo trải dài 59 tập. Gần như không có tập nào của phim là không có quảng cáo.

Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh: Internet Thương Lan Quyết hội tụ những gương mặt mới nổi là Ngu Thư Hân – Vương Hạc Đệ thế nên được cho là ít nhận quảng cáo. Trước đó, bộ phim Thương Lan Quyết trong 10 tập đầu tiên số quảng cáo đặt trước đã chạy hết. Thế nhưng, theo thống kê hiện tại, Thương Lan Quyết cũng có 12 nhãn hàng yêu cầu hợp tác. Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet Với những thành tích trên, các khán giả tiếp tục mong chờ những sản phẩm bùng nổ tiếp theo từ loạt tên tuổi nổi tiếng kể trên.

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