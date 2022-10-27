Cùng tạo hình thời Đường trong hậu trường phim mới, Dương Tử khó lòng vượt mặt Cảnh Điềm ở điểm này?

Sao quốc tế 27/10/2022 14:38

Tạo hình mỹ nhân thời Đường của Dương Tử trong Trường Tương Tư đã bị một blogger đem lên bàn cân so sánh với những mỹ nhân khác.

Dương Tử là một trong những nàng tiểu hoa nổi tiếng của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Những năm gần đây, mỹ nhân thường xuyên góp mặt trong các dự án phim truyền hình, lời khen cũng có, lời chê cũng nhiều không kém. Chính vì thế, tạo hình của cô nàng thường xuyên được đặt lên bàn cân so sánh với những mỹ nhân có phim lên sóng cùng thời điểm.

Cùng tạo hình thời Đường trong hậu trường phim mới, Dương Tử khó lòng vượt mặt Cảnh Điềm ở điểm này? - Ảnh 1
Dương Tử - Ảnh: Internet

Được biết, bộ phim Trường Tương Tư của Dương Tử vừa đóng máy cách đây không lâu. Trong phim này, Dương Tử hóa thân thành nhân vật Tiểu Yêu, nhờ trụ nhan hoa, cô có thể biến thành mọi hình dạng tùy ý. Trong một vài ảnh leak cảnh phim, hình ảnh trong trang phục thời Đường của Dương Tử nhận về khá nhiều lời khen ngợi bởi vẻ ngoài xinh đẹp pha chút tinh nghịch của cô nàng.

Cùng tạo hình thời Đường trong hậu trường phim mới, Dương Tử khó lòng vượt mặt Cảnh Điềm ở điểm này? - Ảnh 2Cùng tạo hình thời Đường trong hậu trường phim mới, Dương Tử khó lòng vượt mặt Cảnh Điềm ở điểm này? - Ảnh 3

Cùng tạo hình thời Đường trong hậu trường phim mới, Dương Tử khó lòng vượt mặt Cảnh Điềm ở điểm này? - Ảnh 4
Tạo hình thời Đường của Dương Tử trong Trường Tương Tư - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, tạo hình mỹ nhân thời Đường này của Dương Tử mới đây đã bị một blogger đem lên bàn cân so sánh với 2 mỹ nhân khác là Tống Tổ Nhi trong phim Vô Ưu Độ và Cảnh Điềm trong Chước Chước Phong Lưu.

Được biết, Tống Tổ Nhi sẽ nên duyên với Nhậm Gia Luân trong Vô Ưu Độ. Theo đó, tạo hình của Tống Tổ Nhi nhận nhiều lời chê bai vì có phần hơi đô, trong khi, mỹ nhân này từng được nhận xét là có ngoại hình nhỏ nhắn nên sẽ phù hợp với tạo hình thời Đường. Không những thế, cách trang điểm màu mè của cô nàng khiến khán giả không khỏi thất vọng trước loạt ảnh được tung ra.

Cùng tạo hình thời Đường trong hậu trường phim mới, Dương Tử khó lòng vượt mặt Cảnh Điềm ở điểm này? - Ảnh 5
Tạo hình thời Đường của Tống Tổ Nhi trong phim Vô Ưu Độ - Ảnh: Internet

Vượt mặt được Tống Tổ Nhi nhưng Dương Tử lại khó lòng vượt qua Cảnh Điềm về tạo hình nhân vật thời Đường. Được biết, trong dự án cổ trang Chước Chước Phong Lưu đóng cùng Phùng Thiệu Phong, Cảnh Điềm được khen nổi bật trong khung hình với làn da như phát sáng. Nếu Dương Tử sở hữu nét tinh nghịch thì Cảnh Điềm lại sở hữu vẻ đẹp tựa tiên nữ giáng trần, nhan sắc không tuổi dù đã bước qua tuổi 30.

Cùng tạo hình thời Đường trong hậu trường phim mới, Dương Tử khó lòng vượt mặt Cảnh Điềm ở điểm này? - Ảnh 6
Tạo hình thời Đường của Cảnh Điềm trong Chước Chước Phong Lưu - Ảnh: Internet

Hiện tại, các khán giả vẫn mong chờ những bộ phim này lên sóng để có cách đánh giá khách quan hơn xem trong 3 mỹ nhân trên ai mới thực sự đẹp nhất trong tạo hình mỹ nhân thời Đường.

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Từ khóa:   Dương Tử Cảnh Điềm Tống Tổ Nhi sao hoa ngữ cbiz

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