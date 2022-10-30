Những lần hóa thân thành tân nương của Dương Tử trong phim cổ trang Hoa Ngữ, tạo hình nào đẹp nhất?

Sao quốc tế 30/10/2022 16:01

Dương Tử là gương mặt đình đám trong nhiều bộ phim Hoa Ngữ. Thử sức với nhiều tạo hình và tạo hình tân nương của mỹ nhân trong các bộ phim cổ trang luôn được công chúng chú ý.

Trường Tương Tư

Những lần hóa thân thành tân nương của Dương Tử trong phim cổ trang Hoa Ngữ, tạo hình nào đẹp nhất? - Ảnh 1
Trường Tương Tư - Ảnh: Internet

Trường Tương Tư là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Bộ phim xoay quanh nhân vật Tiểu Yêu, từ nhỏ đã không cha, không mẹ. Nhờ trụ nhan hoa, cô có thể biến thành mọi hình dạng tùy ý, nhưng lại không nhớ nổi hình dạng của chính mình. Tác phẩm còn xoay quanh câu chuyện ân oán tình thù giữa Tiểu Yêu – con gái của Xi Vưu, Tây Lăng Hành và Đồ Sơn Cảnh – công tử thế gia Đồ Sơn nhiều đời làm ăn kinh doanh, Tương Liễu – tướng lĩnh nghĩa quân Thần Nông và biểu ca Chuyên Húc – từ nhỏ chia xa, viết nên một khúc trường tương tư rung động lòng người.

Dù vừa chính thức đóng máy nhưng Trường Tương Tư nhưng vẫn nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả nhờ sở hữu dàn diễn viên vạn người mê là Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ.

Tuy nhiên điều công chúng quan tâm đó chính là tạo hình cúa Dương Tử trong phim. Điển hình như những tấm ảnh chụp tạo hình tân nương của Dương Tử được dân tình chia sẻ rầm rộ. Trong trang phục cô dâu được thiết kế bắt mắt khiến mỹ nhân trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.

Trầm Vụn Hương Phai

Những lần hóa thân thành tân nương của Dương Tử trong phim cổ trang Hoa Ngữ, tạo hình nào đẹp nhất? - Ảnh 2

Những lần hóa thân thành tân nương của Dương Tử trong phim cổ trang Hoa Ngữ, tạo hình nào đẹp nhất? - Ảnh 3
Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh: Internet

Trầm Vụn Hương Phai xoay quanh Nhan Đàm (Dương Tử) - một đóa hoa sen từ thời Thượng cổ, cả người nàng đều là dược liệu quý giá nhất. Trong buổi thịnh yến được Vương mẫu nương nương tổ chức, Nhan Đàm và tỷ tỷ sinh đôi đã được hóa thân thành người trước thời hạn một trăm năm, cũng từ đó nàng bắt đầu gặp phải tình kiếp lớn nhất trong cuộc đời mình là Ứng Uyên (Thành Nghị), một ngư tinh của Nam cực tiên tôn. Vốn tưởng sau khi dùng nửa trái tim là có thể đổi lại chân tình của Ứng Uyên, không ngờ rằng cuối cùng lại phải dùng tận 800 năm để quên đi hắn.

Bộ phim dù không thành công như kỳ vọng nhưng bộ phim vẫn đạt được kha khá thành tích đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh nội dung phim và diễn xuất của các diễn viên, nhan sắc của Dương Tử chính là điểm sáng đầy ấn tượng của Trầm Vụn Hương Phai.

Đặc biệt, nàng tiểu hoa có đến hai tạo hình tân nương siêu xịn, một là trong bộ hỷ phục đỏ rực tuy đơn giản nhưng lại cực xinh, bộ khác lại được thiết kế cực lung linh và tràn ngập tiên khí với màu trắng tinh khiết.

Long Châu Truyền Kỳ

Những lần hóa thân thành tân nương của Dương Tử trong phim cổ trang Hoa Ngữ, tạo hình nào đẹp nhất? - Ảnh 4
Long Châu Truyền Kỳ - Ảnh: Internet

Long Châu Truyền Kỳ chủ yếu xoay quanh chuyện tình giữa vua Khang Hi(Tần Tuấn Kiệt) và Lý Dịch Hoan (Dương Tử) – công chúa cuối cùng của triều Nam Minh. Lý Dịch Hoan lớn lên trong Minh Châu cốc. Hàng ngày, nàng ta cùng với Chu Từ Huyên, Tuyết Khuynh Thành, Diệp Mặc Thanh và Phàn Thiến Ảnh rèn luyện võ nghệ. Sau khi trưởng thành, Dịch Hoan rời Minh Châu cốc, theo lệnh sư phụ tiếp cận Khang Hi để chờ cơ hội báo thù nước nợ nhà.

Được biết, bộ phim là bước đệm giúp sự nghiệp của Dương Tử ngày càng phát triển hơn. Tạo hình thời nhà Thanh của nàng tiểu hoa trong phim rất đáng được khen ngợi. Dù vậy, tạo hình tân nương của mỹ nhân trong Long Châu Truyền Kỳ nhận nhiều lời chê của khán giả vì trang phục trông cồng kềnh, màu sắc lạc quẻ. Tuy gương mặt Dương Tử vẫn xinh đẹp nhưng vẫn không “cân” nổi bộ quần áo này.

Hương Mật Tựa Khói Sương

Những lần hóa thân thành tân nương của Dương Tử trong phim cổ trang Hoa Ngữ, tạo hình nào đẹp nhất? - Ảnh 5Những lần hóa thân thành tân nương của Dương Tử trong phim cổ trang Hoa Ngữ, tạo hình nào đẹp nhất? - Ảnh 6

Những lần hóa thân thành tân nương của Dương Tử trong phim cổ trang Hoa Ngữ, tạo hình nào đẹp nhất? - Ảnh 7
Hương Mật Tựa Khói Sương - Ảnh: Internet

Hương Mật Tựa Khói Sương có nội dung kể về con gái duy nhất của Hoa Thần là Cẩm Mịch. Từ lúc lọt lòng, cô nàng đã được Hoa Thần cho uống vẫn đan để vĩnh viễn đoạn tình tuyệt ái. Lớn lên, gặp được người trong lòng, cũng ngây ngô không biết thế nào là yêu. Chỉ vì hiểu lầm nàng hồ đồ cầm đao giết nhầm Húc Phượng – người yêu nàng say đắm. Lúc này, nàng mới nôn ra viên vẫn đan đoạn tình tuyệt ái oan nghiệt và mới hiểu được những cảm xúc bản thân mình nên có dành cho Húc Phượng. Mà Húc Phượng khi đó đã đọa vào ma đạo trở thành Ma Tôn, trong mắt chàng chẳng còn gì khác ngoài thù hận.

Nhắc tạo hình tân nương của Dương Tử thì chắc chắn không thể không nói đến Hương Mật Tựa Khói Sương. Trong siêu phẩm này, Dương Tử không chỉ diện một mà là ba bộ hỷ phục mang phong cách khác nhau. Trong đó, có một lần cô khoác lên người trang phục mang màu đỏ đặc trưng ở phàm giới.

Tiếp đến là tạo hình cô dâu Ma Tộc với hỷ phục đen huyền bí được thiết kế vô cùng tinh xảo và bắt mắt, trang sức cho tóc vừa cầu kỳ vừa lộng lẫy, ghi điểm tuyệt đối trong lòng khán giả. Tạo hình tân nương ở Thiên Tộc cũng thú hút không kém với màu trắng tinh khôi, kiểu dáng sang trọng giúp khí chất của Dương Tử càng thêm cao quý.

 

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